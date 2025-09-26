¥Ç¥ô¥£É×¿Í¡ÖÀéÎ¤¤ÎÆ»¤â°ìÊâ¤«¤é¡×28²óÌÜ¤Î»üÁ±ÈÕ»Á²ñ¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê»Ù±ç¤Ø¡Ö1000Ëü±ß¤Î¤´´óÉÕ¡×
¥Ç¥ô¥£É×¿Í¡Ê85¡Ë¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡ÖÂè28²ó¡¡¥¶¡¦¥°¥é¥ó¥É¡¦¥¤¥ó¥Ú¥ê¥¢¥ë¡¦»üÁ±ÈÕ»Á²ñ¡×¤¬25Æü¡¢ÅìµþÐò´Ü¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
Æ±²ñ¤Ï98Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢º£Ç¯¤Ç28²óÌÜ¡£¡ÖÀéÎ¤¤ÎÆ»¤â°ìÊâ¤«¤é¤È¿½¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê1Êâ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤Î²ñ¤â³§¤µ¤Þ¤Î²¹¤«¤¤¤´Íý²ò¤È¤´¶¨ÎÏ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢º£Æü¤Þ¤Ç·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¡£´ð¶â¤ÏÀï²Ò¤Ë¤¢¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡Ö¥ª¥ì¥Ê¡¦¥¼¥ì¥ó¥¹¥«ºâÃÄ¡×¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¼óÅÔ¥¡¼¥¦Ë¬Ìä¤ä¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎÉ×¿Í¤È¤ÎÂÐÃÌ¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê»Ù±ç¤Ë¸þ¤±¤¿³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¿¯Î¬¤¬3Ç¯È¾¤Ë¤ï¤¿¤êÂ³¤¯¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡£¹ñÅÚ¤Î20¡ó¤¬ÀêÎÎ¤µ¤ì¡¢·ã¤·¤¤Çú·â¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¿¤¯¤Îµ¾À·¼Ô¤¬½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é¤¬ÇË²õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡£º£²ó¤Î´óÉÕ³Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£Æü¤Ï1000Ëü±ß¤Î¤´´óÉÕ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¡Öº£Ìë¤³¤Î²ñ¤¬½ª¤ï¤ëº¢¤Ï1000Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë³Û¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤Þ¤¼¤Ò¤´¶¨ÎÏ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÎ×»þÂåÍýÂç»È¤Î¥ª¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥ë¡¦¥»¥á¥Ë¥å¥¯»áÉ×ºÊ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¸µ»²±¡µÄÄ¹¤Î»³Åì¾¼»Ò»á¡Ê83¡ËÈþÍÆ²È¤¿¤«¤ÎÍ§Íü»á¡Ê77¡ËÀÐ°æÉÄ»Ò»²±¡µÄ°÷¡Ê71¡Ë¤é¤âÅÐÃÅ¡£¡Ú¶ÌÍø¼ë²»¡Û