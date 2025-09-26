»°ºêÍ¥ÂÀ»á¡¢ÅÔ¤Î¾ÃÈñÀÇÌ¤Ç¼È¯³Ð¤ËÅÜ¤ê¡Ö»ÔÌ±¤Ê¤éÂáÊá¡Ä¤³¤ó¤ÊÉÔ¸øÊ¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¸µ¡ÖÀÄ½Á²¦»Ò¡×¤³¤È¼Â¶È²È¤Î»°ºêÍ¥ÂÀ»á¤¬26Æü¤Þ¤Ç¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£ÅìµþÅÔ¤Î¾ÃÈñÀÇÌ¤Ç¼¤¬È¯³Ð¤·¤¿·ï¤ò¤á¤°¤ê¡¢»ä¸«¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
ÅÔ¤Ï22Æü¡¢ÅÔ±Ä½»ÂðÅù»ö¶È²ñ·×¤ò¤á¤°¤ê¡¢¥¤¥ó¥Ü¥¤¥¹À©ÅÙ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ò¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¾ÃÈñÀÇ¤ÎÇ¼ÉÕÏ³¤ì¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤È¸øÉ½¤·¡¢2019Ç¯ÅÙ¤«¤é2022Ç¯ÅÙÊ¬¤Þ¤Ç¤Î1²¯1965Ëü±ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢±äÂÚÀÇ¤ÈÌµ¿½¹ð²Ã»»ÀÇ¤È¤Î¹ç·×³Û1²¯3642Ëü±ß¤ò¡¢ÀÇÌ³½ð¤ËÇ¼ÉÕ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÔ¤Ï¡¢°ìÈÌ²ñ·×¤«¤éÆÃÊÌ²ñ·×¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿2002Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¡¢¾ÃÈñÀÇ¤òÇ¼¤á¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤Î»ØÅ¦¤¬¤¢¤ê¡¢º£²ó¤ÎÇ¼ÉÕ¤Ï»þ¸ú¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤2019Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¤ÎÊ¬¤À¤Ã¤¿¡£
»°ºê»á¤Ï25ÆüÌë¤Î¹¹¿·¤Ç¡ÖÅìµþÅÔ¤¬¾ÃÈñÀÇ¤ò21Ç¯´Ö¤âÌ¤Ç¼¤·¤Æ¤¤¤¿»ö¼Â¤¬È¯³Ð¡£Ä¾¶á4Ç¯Ê¬¤Ï1²¯±ßÄ¶¤ò»ÙÊ§¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°ÊÁ°¤Î17Ç¯Ê¬¤Ï¡Ø»þ¸ú¡Ù¤ÇÌÈ½ü¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö°ìÈÌ»ÔÌ±¤Ê¤é1²¯±ßµ¬ÌÏ¤ÇÂáÊá¡¢3²¯±ßµ¬ÌÏ¤Ê¤é¼Â·º¤Ë¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤Ê¤Î¤Ë¡¢¼«¼£ÂÎ¤Ï»þ¸ú¤ÇºÑ¤Þ¤µ¤ì¤ë¤Î¡©¤³¤ó¤ÊÉÔ¸øÊ¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤Èµ¿Ìä¤òÄè¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡ÖÉÔ»×µÄ¤Ê·ï¤À¤è¤Í¡×¡Ö»°ºê¤µ¤ó¤Ï¤½¤ê¤ãÅÜ¤ë¤è¤Ê¤¡¡×¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¤Ò¤É¤¤ÏÃ¤Ç¤¹¡×¡Ö¸Ä¿Í¤«¤é¤Ï»à¤Ì¤Û¤É¼è¤ë¤¯¤»¤Ë¤è¡ª¡×¤Ê¤É¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£