

この漫画は書籍『発達障害、認められない親 わが子の正解がわからない』（著者：ネコ山）の内容から一部を掲載しています（全14話）。

■これまでのあらすじ

さくらの体調を気遣い息子を園庭開放に連れて行ってくれた乾さん。しかし帰ってきた彼女の表情はこわばっていました。にもかかわらず、その後再び乾さんからお誘いメッセージが。今度は乾さんのお父さんまで来てくれるとのことで、迷惑をかけすぎているのではと気が引けます。しかし、夫に意見を求めると「お礼すればいいんじゃない？」とまるで他人事のような返答…。その後は乾さんの一家のおかげもあり自宅で安静に過ごすことができ、無事に娘・ユリを出産することができたのでした。



さくらは出産のため家を不在にしており、そのことをシュウがどのように感じているか気にしていました。そんな中で、生まれたばかりのユリが黄疸の治療でNICUに入院することに。24時間光線療法のため直接母乳を与えられず、毎回搾乳して届ける必要がありました。翌日、夫とシュウが病院に来る予定でしたが、NICUでの赤ちゃんとの面会は両親のみのため、シュウはさくらがみることになりました。3日ぶりに対面したシュウは目も合わせず、怒っているかのようにツンとした態度。夫が面会に行こうと離れた瞬間、シュウはかんしゃくを起こして大声で泣き始めたのです。夫と丸3日ふたりきりで過ごした影響かと考えましたが、なんとか他のものでシュウの気をそらすことに成功。院内で、他の人に話しかけられたシュウが「バナナ」と発したことで、さくらは不在中に少し成長したシュウの姿に感激するのでした。



著者：ネコ山 (KADOKAWA)

『発達障害、認められない親 わが子の正解がわからない』著者：ネコ山 (KADOKAWA)

