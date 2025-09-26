¥¹¥¿¥Ë¥¹¥é¥Õ¡¦¥Öー¥Ë¥ó¤ÎÁÇ´é¤ËÇ÷¤ë¡¡¡Ø¥Öー¥Ë¥ó Å·ºÍ¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤ÎÄÀÌÛ¤ÈºÆÀ¸¡Ù¸ø³«·èÄê
¡¡¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤Î¥¹¥¿¥Ë¥¹¥é¥Õ¡¦¥Öー¥Ë¥ó½é¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー±Ç²è¡Ø¥Öー¥Ë¥ó Å·ºÍ¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤ÎÄÀÌÛ¤ÈºÆÀ¸¡Ù¤¬¡¢2026Ç¯2·î20Æü¤ËÁ´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
»²¹Í¡§TWICE¥Ç¥Ó¥åー10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー±Ç²è¡¡¡ØONE IN A MILL10N¡Ù10·î24Æü¸ø³«
¡¡1985Ç¯¡¢19ºÐ¤Ç¥·¥ç¥Ñ¥ó¹ñºÝ¥Ô¥¢¥Î¥³¥ó¥¯ー¥ëÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥Öー¥Ë¥ó¤Ï¡¢À¤³¦¤ò¸Ô¤Ë¤«¤±²Ú¡¹¤·¤¤³èÌö¤òÂ³¤±¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡Ö¥Öー¥Ë¥ó¡¦¥Öー¥à¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¼Ò²ñ¸½¾Ý¤Þ¤Ç´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡£¤·¤«¤·2013Ç¯¤ËÆÍÇ¡¤È¤·¤ÆÉ½ÉñÂæ¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£9Ç¯¤ËÅÏ¤ëÄ¹¤¤ÄÀÌÛ´ü´Ö¡¢ÅÙ½Å¤Ê¤ë¥±¥¬¤äÉÂ¤Ë½±¤ï¤ì¡¢¥±¥¬¤Î±Æ¶Á¤Çº¸Â¼ó¤Î°ìÉô¤òÀÚÃÇ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Êº¤Æñ¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¥Öー¥Ë¥ó¤Ï·üÌ¿¤Ê¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤òÂ³¤±¤¿¡£2022Ç¯¤ËÉñÂæ¤Ø¤ÎÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥Öー¥Ë¥ó¤Î»Ñ¤ËÌ©Ãå¤·¤¿NHK¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êーÈÖÁÈ¡Ø¤½¤ì¤Ç¤â»ä¤Ï¥Ô¥¢¥Î¤òÃÆ¤¯～Å·ºÍ¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¡¦¥Öー¥Ë¥ó9Ç¯¤Î¶õÇò¤ò±Û¤¨¤Æ～¡Ù¡ÊNHK BS¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡Ë¡¢¤½¤ÎÂ³ÊÔ¡Ø¥¹¥¿¥Ë¥¹¥é¥Õ¡¦¥Öー¥Ë¥ó～Å·ºÍ¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È10Ç¯¤Î¶õÇò¤ò±Û¤¨¤Æ～¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤ÏÊüÁ÷¸å¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥Öー¥Ë¥ó¤Î¡ÈÄÀÌÛ¡É¤È¡ÈºÆÀ¸¡É¡¢¤½¤·¤Æ2025Ç¯12·î¤Ë¥µ¥ó¥È¥êー¥Ûー¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëºÇ¿·±éÁÕ¤ä¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤òÂ¿¿ô¼ýÏ¿¤·¡¢»ê¹â¤Î²»³ÚÂÎ¸³¤È¤È¤â¤Ë¥Öー¥Ë¥ó¤ÎÆâÌÌ¤Ë¿¼¤¯Ç÷¤ë²»³Ú¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¡£¤È¤â¤ËÉüµ¢¤Ø¤ÎÆ»¤òÊâ¤ó¤ÀºÊ¡¦ÜÆ»Ò¤È¤Îå«¡¢¤½¤·¤ÆÈà¤ò·É°¦¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤ÃøÌ¾¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¾Ú¸À¤ò¸ò¤¨¤Ä¤Ä¡¢Å·ºÍ¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤¬¶ìÇº¤È³ëÆ£¤ÎËö¤ËÃ©¤êÃå¤¤¤¿·Ê¿§¤òÉÁ¤½Ð¤¹¡£
¡¡´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë»Å»ö¤ÎÎ®µ· ·ª»³±Ñ¼ù¡Ù¤Ê¤É¤Î¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿ÃæÅè°´¡£Ç´¤ê¶¯¤¤¸ò¾ÄÎÏ¤Ç¥Öー¥Ë¥ó¤Î³ëÆ£¤ËÇ÷¤ë¡£Áí¹ç¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Ï¡¢¡ØNHK¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù¤ä¡Ø¥¯¥íー¥º¥¢¥Ã¥×¸½Âå¡Ù¤Ê¤É¤Î¾®ºæÀµµ¡ÊNHK¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¡¦¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡Ë¤¬Ã´Åö¤·¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥Öー¥Ë¥ó¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¢¤²¤Æ¤¤¿À©ºî¥Áー¥à¤À¤«¤é¤³¤½±Ç¤·½Ð¤»¤ë¥Öー¥Ë¥ó¤ÎÁÇ´é¤òÂª¤¨¤¿¡£
±Ç²è¡Ø¥Öー¥Ë¥ó Å·ºÍ¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤ÎÄÀÌÛ¤ÈºÆÀ¸¡ÙÆÃÊó±ÇÁü¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿ÆÃÊó±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î²Æ¿·¤¿¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¥Öー¥Ë¥óËÜ¿Í¤Ë¤è¤ë¡ÖÊÌ¤ì¤Î¶Ê¡×¤Î±éÁÕ¤Ë¤Î¤»¤Æ¡¢ÆÍÁ³¤ÎÄÀÌÛ¤«¤éºÆ¤ÓÉñÂæ¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¥Öー¥Ë¥ó¤Î»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ËÜºî¤Î¥à¥Ó¥Á¥±Á°Çä·ô¡Ê¥«ー¥É·ô¡¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó·ô¡Ë¤Ï10·î17Æü¤è¤êÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¥³¥á¥ó¥ÈÃæÅè°´¡Ê´ÆÆÄ¡ËÄ¹¤¤ÄÀÌÛ¤ò·Ð¤ÆºÆ¤Ó¥Ô¥¢¥Î¤Ë¸þ¤«¤¦¥Öー¥Ë¥ó¤Î»Ñ¤Ï¡¢¼º¤ï¤ì¤¿»þ´Ö¤òÊú¤¤·¤á¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£3Ç¯´Ö¡¢¤½¤ÎºÆÀ¸¤ÎÎ¹Ï©¤Ë´ó¤êÅº¤¦²áÄø¤Ç²»³Ú¤¬¿Í¤òµß¤¦½Ö´Ö¤ËÎ©¤Á²ñ¤¨¤¿¡£Èà¤Î¡Ö²»¡×¤Ë½É¤ë¿¿¼Â¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Î¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¾®ºæÀµµ¡ÊÁí¹ç¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡ËÍÍ¡¹¤Êº¤Æñ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤ì¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤Ï¡¢¸«¤ë¿Í¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¡ÖºÐ¤ò¼è¤ë¤³¤È¡×¤ä¡ÖÀ¸¤¤ë¤³¤È¡×¤Î°ÕÌ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ë±ÇÁüµÏ¿¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£9Ç¯´Ö¤Î¥Ö¥é¥ó¥¯¤ò·Ð¤ÆÉñÂæ¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Àº¿ÀÅª¤Ë¤âÊÂÂçÄñ¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£»þÀÞ¡¢¡Ö¿·¤·¤¤¼ê¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¡×¤È¼å²»¤òÅÇ¤¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö´°àú¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¡£Èþ¤·¤¤±éÁÕ¤¬¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ë¥Öー¥Ë¥ó¤Î²»¿§¤ò¤¼¤Ò´®Ç½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë