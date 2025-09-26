¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¤ËÉðË¤¬ËÜ¿ÍÌò¤ÇÅÐ¾ì¡¡¤µ¤é¤Ë¸½Ìòµ³¼ê3¿Í¤¬½Ð±é
10·î12Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëTBS·ÏÆüÍË·à¾ì¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù(Ëè½µÆüÍË21:00¡Á)¤ÎÂè1ÏÃ¤Ë¡¢ÆüËÜ¶¥ÇÏ³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¦ÉðË¤¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬26Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¸½Ìòµ³¼ê¤Î´ÝÅÄ¶³²ð¡¢¿û¸¶Î´°ì¡¢º£Â¼À»Æà¤Î½Ð±é¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÉðË
»³ËÜ¼þ¸ÞÏº¾Þ¤äJRA¾ÞÇÏ»öÊ¸²½¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Áá¸«ÏÂ¿¿»á¤Î¾®Àâ¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù(¿·Ä¬Ê¸¸Ë´©)¤ò¸¶ºî¤È¤¹¤ë¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢¶¥ÇÏ¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¤Ò¤¿¤¹¤éÌ´¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤¿Ç®¤Âç¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢²ÈÂ²¤äÃç´Ö¤¿¤Á¤È¤Îå«¤Ç´ñÀ×¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¿Í´Ö¤È¶¥ÁöÇÏ¤Î20Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÁÔÂç¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£Âç¼êÀÇÍý»ÎË¡¿Í¤Ë¶Ð¤á¤ëÀÇÍý»Î¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦·ª¿Ü±É¼£¤òºÊÉ×ÌÚÁï¤¬±é¤¸¤ë¤Û¤«¡¢º´Æ£¹À»Ô¡¢ÌÜ¹õÏ¡¡¢¾¾ËÜ¼ãºÚ¡¢ÂôÂ¼°ì¼ù¡¢¹õÌÚÆ·¡¢¾®Àô¹§ÂÀÏº¡¢°ÂÆ£À¯¿®¡¢¹â¿ù¿¿Ãè¡¢ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¡¢µÈÂôÍª¤È¤¤¤Ã¤¿¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡û¢£ÉðË¤¬Âè1ÏÃ¤Ë½Ð±é¡Ö¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Íè¤¿¤È¤¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Âè1ÏÃ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¶¥ÇÏ³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ç¤¢¤ê¡¢¿Íµ¤¸½Ìòµ³¼ê¤ÎÉðË¤¬¡¢ËÜ¿ÍÌò¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¡£º£Ç¯6·î¤ËÊõÄÍµÇ°¡ÊGµ¡Ë¤òÀ©¤·¡¢Ï¢Â³½Å¾Þ¾¡ÍøµÏ¿¤ò39Ç¯¤Ë¹¹¿·¡£ºòÇ¯¤Ë¤ÏÅìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ë¤ÆJRA4500¾¡¤òÃ£À®¤·¡¢JRAµ³¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï2¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë²«¼úË«¾Ï¤ò¼õ¾Ï¤·¤¿¡£¸½ºß¤â4607¾¡¤È¡¢µÏ¿¤ò¹¹¿·¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ëµ©Âå¤Î¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤¬¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¡£
»£±Æ¤ò½ª¤¨¤¿Éð¤Ï¡¢¡Ö¥É¥é¥Þ½Ð±é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Íè¤¿¤È¤¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬Ìò¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¶¥ÇÏ´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¡¹¤¬Æ±¤¸Êý¸þ¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¤¼¤Ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤«¡£
¡û¢£¸½Ìòµ³¼ê¡¦´ÝÅÄ¶³²ð¡¢¿û¸¶Î´°ì¡¢º£Â¼À»Æà¤âÂè1ÏÃ¤Ë½Ð±é
¤µ¤é¤Ë¡¢¸½Ìòµ³¼ê¤Î´ÝÅÄ¶³²ð¡¢¿û¸¶Î´°ì¡¢º£Â¼À»Æà¤âÂè1ÏÃ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£´ÝÅÄ¤Ï2007Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¢¸½ºß19Ç¯ÌÜ¤Î¸½Ìòµ³¼ê¡£2022Ç¯¤Ë¹â¾¾µÜµÇ°¡ÊGµ¡Ë¤òÀ©¤·¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é16Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤ÆÈá´ê¤ÎGµ½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£»£±Æ¸å¤Ë´ÝÅÄ¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤ÏÇÏ¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Æ»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ò1¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¿û¸¶¤Ï¡¢ÍÄ¾¯»þ¤Ë»ÒÌò¤È¤·¤Æ¿ôÂ¿¤¯¤Î¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è¤Ë½Ð±é¡£TBS¥É¥é¥Þ¤Î½Ð±é·Ð¸³¤â¤¢¤ë¡£¸µµ³¼ê¤Ç¤¢¤ëÉã¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±Ìò¼Ô¤«¤éµ³¼ê¤ËÅ¾¿È¡£µ³¼êÎò16Ç¯ÌÜ¤ÇJRA¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤Î»ÒÌò½Ð¿È¤Îµ³¼ê¤Ç¤¢¤ë¡£»£±Æ¸å¤Ë¿û¸¶¤Ï¡Ö¥É¥é¥Þ¤ÎÂêºà¤È¤·¤Æ¶¥ÇÏ¤Î¤³¤È¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë»ö¤¬¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò³§¤µ¤ó´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
º£Â¼¤Ï¡¢µ³¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿2022Ç¯¤ËJRA51¾¡¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤òµó¤²¡¢JRA¾ÞºÇÂ¿¾¡Íø¿·¿Íµ³¼ê¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£º£Ç¯¡¢Ãæ±û¡¦ÃÏÊýÄÌ»»100¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿µ³¼êÎò4Ç¯ÌÜ¤Î¼ã¼êµ³¼ê¤À¡£»£±Æ¸å¡¢º£Â¼¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¥É¥é¥Þ½Ð±é¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë°ì¤Ä°ì¤ÄÃúÇ«¤Ë¶ù¡¹¤Þ¤Ç³§¤µ¤ó¤¬¶¨ÎÏ¤·¤Æ»£±Æ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºîÉÊ¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÈó¾ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
(C)TBS¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ë¡¿TBS
(C)TBS¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ë¡¿TBS