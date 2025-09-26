»ÔÀî¼ÓÜ¿¤¬°¦¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥È¥ì¥Ã¥¯¡Ù¤Î¥ª¥¹¥¹¥á²ó¤ò¾Ò²ð¡ª¡¡¡ÖÌ¤Íè¼Ò²ñ¤ÎÍýÁÛÁü¤äAI¡¢Â¿Ê¸²½¶¦À¸¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤Î¡Ö¥é¥¤¥¯¤Î¿¹¡×¡£¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤Î»ÔÀî¼ÓÜ¿¡Ê¤µ¤ä¡Ë¤¬¡¢¼«¿È¤ÎÆÃ¼ì¤Ê¥Þ¥Ë¥¢¥é¥¤¥Õ¤òÄÖ¤ë¥³¥é¥à¤À¡£º£²ó¤Ï¡Ö¡Ø¿·¥¹¥¿¡¼¡¦¥È¥ì¥Ã¥¯¡Ù¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¡£
Âç¹¥¤¤¹¤®¤Æ¸ì¤ë¤Î¤¬¶²¤ìÂ¿¤¤¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥È¥ì¥Ã¥¯¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡£Í¦µ¤¤ò½Ð¤·¤Æ¡Ø¿·¥¹¥¿¡¼¡¦¥È¥ì¥Ã¥¯¡Ù¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£1987¡Á94Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥ÞÂè2ºî¤Ç¡¢¸¶Âê¤Ï¡ØStar Trek¡§The Next Generation£í¡Ù¡£¥¿¥¤¥È¥ë¸åÈ¾¤òÎ¬¤·¤¿¡ÖTNG¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á´¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ÎÃæ¤Ç¤â»ä¤Î¹¥¤¤ÊÈÖÁÈ¥È¥Ã¥×3¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤â¤·¿ÍÎà¤¬º£¤è¤ê¤â¤Ã¤È¸¤¯À®½Ï¤·¡¢±§Ãè¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤È¤·¤¿¤é¡©¡×¤È¤¤¤¦Ì´¤òËÜµ¤¤ÇÉÁ¤¤¤¿¡¢Å¯³Ø¤ÈËÁ¸±¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿±§Ãè½ö»ö»í¡£¤¿¤À¤ÎSF¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ì¤Íè¼Ò²ñ¤Ë¸þ¤±¤¿Å¯³ØÅª¤ÊÌä¤¤¤òÅê¤²¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¤¹¤´¤µ¤Ç¤¹¡£
TNG¤Ï¡¢24À¤µª¤òÉñÂæ¤Ë±§Ãè´Ï¥¨¥ó¥¿¡¼¥×¥é¥¤¥ºD¤Î¹Ò³¤¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¡£ËÁ¸±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¡ÖÁ±¤È°¤ÎÛ£Ëæ¤µ¡×¡Ö¿Í¹©ÃÎÇ½¤È¿Í´Ö¤Î¶³¦¡×¡Ö³°¸òÅª¶î¤±°ú¤¡×¡Ö»þ´Ö¤ä¶õ´Ö¤Î¥Ñ¥é¥É¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ê¤É¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢À¯¼£¡¦Å¯³Ø¡¦ÎÑÍý¡¦¿Í´ÖÀ¤ò¿¼¤¯·¡¤ê²¼¤²¤Þ¤¹¡£30Ç¯°Ê¾åÁ°¤ÎºîÉÊ¤Ê¤¬¤é¡¢Ì¤Íè¼Ò²ñ¤ÎÍýÁÛÁü¤äAI¡¢Â¿Ê¸²½¶¦À¸¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¸½Âå¤Ë¤â¶Á¤¤Þ¤¹¡£6¥·¡¼¥º¥ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢1ÏÃ´°·ë·¿¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢µ¤·Ú¤Ë¸«»Ï¤á¤é¤ì¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¥ª¥¹¥¹¥á¤Î²ó¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«¡£
¤Þ¤º¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ï¡Ö¿Í´Ö¤Î¾ò·ï¡×¤È¤¤¤¦²ó¡£¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤Î¥Ç¡¼¥¿¾¯º´¤¬¡Ö¿Í´Ö¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â½êÍÊª¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦ºÛÈ½¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Ë¡Äî¤Ç¸ì¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¿Í¹©ÃÎÇ½¤È¿Í´Ö¤Î¶³¦¡¢¤½¤·¤Æ¡¢Âº¸·¤È¼«Í³¤Ï²¿¤«¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¡£¥¹¥¿¡¼¡¦¥È¥ì¥Ã¥¯¤ÎÅ¯³ØÀ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë·æºî²ó¤Ç¤¹¡£
¸ÀÍÕ¤¬ÄÌ¤¸¤Ê¤¤Áê¼ê¤È¤Î¸òÎ®¤òÉÁ¤¤¤¿¡ÖÆæ¤Î¥¿¥Þ¥ê¥¢¥óÀ±¿Í¡×¤âÌ¾ºî¤Ç¤¹¡£¤³¤Î²ó¤Ç¤Ï¡¢¥Ô¥«¡¼¥É´ÏÄ¹¤¬¡ÖÈæÓÈ¤Ç¤·¤«ÏÃ¤»¤Ê¤¤°ÛÀ±¿Í¡×¤È¸ÉÎ©¤·¤Þ¤¹¡£ÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¸À¸ì¤ÈÊ¸²½¤Î°ã¤¤¤ò¤É¤¦¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤«¡¢¤È¤¤¤¦ÉáÊ×Åª¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¡£¸«¤Æ¤¤¤ë¤³¤Á¤é¤â¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥ÞÅª¤Ê²ó¤ÎÂåÉ½¤Ï¡ÖÄ¶»þ¶õÏÇÀ±¥«¥¿¡¼¥ó¡×¡£¥Ô¥«¡¼¥É´ÏÄ¹¤¬°ì½Ö¤Î¤¦¤Á¤Ë¡¢°ÛÀ±¤Ç¤Î¡Ö¤Ò¤È¤ê¤Î¿ÍÀ¸¡×¤ò´Ý¤´¤ÈÂÎ¸³¤·¤Þ¤¹¡£¤Ï¤«¤Ê¤¯¤âÈþ¤·¤¤Êª¸ì¤Ç¡¢¸«½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Î½Å¤µ¤òÀÅ¤«¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
±§ÃèÅª¥¹¥ê¥ë¡¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤¬¸÷¤ë²ó¤Ç¤¹¤È¡¢TNGÃæ¤ÇºÇÂç¤Î¶¼°Ò¤Ç¤¢¤ëµ¡³£À¸Ì¿ÂÎ¡Ö¥Ü¡¼¥°¡×´ØÏ¢²ó¤¬¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤¤Ç¤¹¡£¡ÖÌµ¸Â¤ÎÂç±§Ãè¡×²ó¤Ç¤Ï¥Ü¡¼¥°¤¬½éÅÐ¾ì¤·¡¢¿ÍÎà¤ÎÌµÎÏ¤µ¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£¡ÖÉâÍ·µ¡³£ÅÔ»Ô¥Ü¡¼¥°¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Ô¥«¡¼¥É´ÏÄ¹¤¬¥Ü¡¼¥°¤ËÆ±²½¤µ¤ì¤ë¾×·âÅ¸³«¤¬¤¢¤ê¡¢¥·¥ê¡¼¥ººÇÂç¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤¬¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¥Ü¡¼¥°à¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡¦¥¹¥ê¡¼á¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥°¤Î¸ÄÀ¤È¿Í´ÖÀ¤òÌä¤¦¥É¥é¥Þ¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤·¤Þ¤¹¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢°Û¤Ê¤ëÎò»Ë¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥×¥é¥¤¥º¹æ¤¬¸½¤ì¡¢À¤³¦Àþ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÊÂ¹ÔÀ¤³¦¤â¤Î¤Î·æºî¡ÖË´ÎîÀï´Ï¥¨¥ó¥¿¡¼¥×¥é¥¤¥ºàCá¡×¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Þ¤À¥ï¡¼¥×µ»½Ñ¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤Ê¸ÌÀ¤È¤ÎÀÜ¿¨¤òÉÁ¤¯ÃÎÅª¥É¥é¥Þ¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥³¥ó¥¿¥¯¥È¡×¡¢¥Ç¡¼¥¿¤Î¼ó¤¬19À¤µª¤ÎÃÏµå¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤ë!?¤È¤¤¤¦¡¢¥¿¥¤¥à¥È¥é¥Ù¥ë¤ÈÎò»Ë¤Î¥Ñ¥º¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥¿¥¤¥à¡¦¥¹¥ê¥Ã¥×¡¦¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¡×¤Ê¤É¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¡£
º£²ó¤Ï¾Ò²ð¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤â¤È¤Ë¤«¤¯Ì¥ÎÏÅª¡ª¡¡¥é¥¤¥«¡¼ÉûÁ¥Ä¹¤Îµ¤¼è¤Ã¤¿Î©¤Á»Ñ¤Ï¸«¤É¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡ü»ÔÀî¼ÓÜ¿
1987Ç¯2·î14ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÊÆ¥Ç¥È¥í¥¤¥È°é¤Á¡£Éã¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¿Í¡¢Êì¤ÏÆüËÜ¿Í¡£¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥é¥¸¥ª¤Ë¤â½Ð±é¡£Ãø½ñ¡ØÅ´Æ»¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿¡£¡Ù¤¬¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡£¥Ç¡¼¥¿¤Ëü¥¥¬¥ÁÎøü¥¤·¤Æ¤¿»þ´ü¤¢¤ê¡£Netflix¤Ç¤¼¤Ò¡£¸ø¼°Instagram¡Ú¡÷sayaichikawa.official¡Û