「実はヤクザとBLって相性がいい」和田雅成＆高橋大翔、注目作『あなたを殺す旅』で感じた“仁義の先の愛”
●若頭と若手組員が惹かれ合っていく
舞台『刀剣乱舞』や『花郎〜ファラン〜』などの和田雅成と、MEN'S NON-NOの専属モデルとしても活躍中の高橋大翔が、フジテレビの動画配信サービス・FODのドラマ『あなたを殺す旅』』(26日配信スタート、毎週金曜20:00〜)でW主演している。
浅井西氏による同名コミックを実写ドラマ化した本作。情に厚い若頭と、その若頭を「殺す」密命を背負った若手組員が、旅を共にする中で次第に惹かれ合っていく、ヤクザ×BL×旅の注目作だ。
大阪出身同士、すぐに意気投合したという和田と高橋が作品を振り返った。また、影響し合っていく片岡と小田島にちなみ、和田と高橋にとって「人生が変わった」時を教えてもらった。
(※)…高橋大翔の「高」は、正しくは「はしご高」
(左から)高橋大翔、和田雅成 撮影：蔦野裕
○初共演も…関西人同士の謎の絆で相性バッチリ
――見どころが詰まった作品です。和田さんは人望ある若頭の片岡、高橋さんは密命を受けて同行する寡黙な小田島を演じています。
和田：最初に原作を買って読んで、そこから勉強というか、BLものもヤクザものもめっちゃ見ました。ただ片岡って、いわゆるヤクザな感じではないので、そこが難しかったですね。それにBLといっても、結果としてBLにはなっているかもしれませんが、片岡は男性が好きというより、小田島という人間を好きになるんです。
高橋：そうなんですよね。BLというよりは仁義の先の愛というか。
和田：マジでそう。ヤクザとBLって実写ドラマであまりなかったと思うんですけど、ヤクザって例えば本当の家族じゃないのに“家族”と言うとか、ただとにかく人に惹かれていくという意味でも、真逆なようでいて、ヤクザとBLって実は相性がいいのかなと思いました。
――初共演です。カメラの外ではどんな関係性だったのでしょう。
高橋：小田島は極端に寡黙なところがありますが、僕自身は割としゃべったりふざけたりする方です。作品では小田島がよくしゃべる片岡につっこむ感じでしたが、カメラの外では僕が和田さんにツッコまれる感じが多かった気がします。
和田：大翔は、柔らかくポンってボケる感じが多いんだよね。
高橋：片岡さんには、ボケたら確実につっこんでくれるという安心感がありました。そこは最初から。僕たち関西人なんですよ。和田さんがボケたときには僕がツッコミます。
――おふたりとも大阪出身ですね。関西人としてのDNA的なところで共鳴したのでしょうか。
和田：たしかに謎の絆はあるかもしれない。
高橋：普段、「ボケたのに!」というときもあるんですけど、和田さんはちゃんとツッコんでくれます。
和田：アハハ!
高橋：でもカメラが回ると僕がツッコむ側に回る。それもなんだか面白かったです。
○宮本亜門からの金言「あなたはあなたを貫きなさい」
――第1話ラスト、海辺で小田島が片岡の背中に銃を向けるシーンがありますが、終盤にも車中である重要なシーンが登場します。第1話と終盤では、その2つのシーンをとっても、互いへの気持ちがかなり変化しているのが伝わってきます。
和田：あの終盤のシーンは、撮影自体が後半でした。あそこにあるのって、片岡の愛でしかない。撮影をやっていくにつれて、役だけでなく、役者として大翔への愛も深まっていきますし、自分は何の違和感もなく臨めました。あそこは大翔のほうが難しかったと思います。
高橋：あの車中の場面に全部を持っていくため、いかにあそこで小田島の本音をしっかり出せるのかを考えて、すべてを作っていっていました。1話の銃のシーンもそうですし、そのあとのほかの場面も、あそこのためにやっていたと思います。
和田：間違いない。
――片岡と小田島は影響を受け合っていきます。おふたりは芸能界のお仕事を始めてから、多くの方に出会ってきたと思いますが、特に影響を受けた人や作品がありましたら教えてください。
和田：僕は宮本亜門さんです。『画狂人 北斎』(19年)という舞台をやらせていただくことになったとき、その舞台が終わったら「もう芸能界を辞めよう」と思っていました。というのは、当時、ありがたいことに2.5次元舞台に出演させていただけるようになっていたことで、SNSでかなり批判を受けていました。それが作品ではなく、僕個人への悪口になっていて。「みんなに幸せになってほしくてやっているのに、こんなにも悪意を向けられるんだ」と思って、「もう辞めよう」となっていました。
――つらいですね。
和田：亜門さんと稽古させていただいたのは、そんなときでした。亜門さんは61歳になったタイミングだったのですが、「還暦を終えて1歳になったから、今から僕は赤ちゃんなんです」とおっしゃって、稽古場でもめっちゃ無邪気でした。そこまでに亜門さんもいろいろなことを経験されて、いろんな声を聞いたと思いますが、その姿を見て「自由で強いな」と思いました。それがきっかけで自分も性格が一気に変わって。まさに人生でミラクルが起きたんです。
高橋：へえ!
和田：それまで「お客さまがこう言ってるから、こうしよう」だったのが、「自分がこうだからこうする。そしてお客さまをついてこさせるんだ」という意識に変わりました。するとありがたいことに、応援してくれる方が増えたんです。今はそのスタイルでずっとやっています。
――ちなみに亜門さんにそのことは。
和田：ご一緒できたのがそのときだけだったので伝えられていませんが、ただ千秋楽のあと、僕の気持ちを感じ取ってくださったのか分かりませんけど「あなたはあなたを貫きなさい」と言ってくださったんです。僕にとってはとても大きな出来事でした。
●高橋大翔を変えたNYでの1カ月共同生活
――高橋さんは。
高橋：僕は『恋愛ドラマな恋がしたい in NEW YORK』(22〜23年)というドラマで、ニューヨークで1カ月間共同生活していたことがあります。僕が最年少で、中には俳優として10何年になる先輩もいました。そうした方々と、毎夜、一緒に飲みながら「役者とは」みたいな話を話していたんです。
和田：いい会だね。
高橋：僕の人生にとって忘れられない時間になりました。みなさんを見て、「役者として生きていく」ことを学ばせてもらって。あのときがあったから、今があると本当に思っています。
――和田さんのように「もう辞めよう」と思われた時期は。
高橋：あります。まさにその『ドラ恋』をやる前です。21歳ぐらいのときで、大学に行っていたので、周りには就活をしている人たちも多くいました。ちょうど「このまま俳優を続けるのか」と考えていたときに、『ドラ恋』のお話を頂いて。そこで10何年と俳優として生きている方々と一緒に生活できたことで、「こうやって生きていくんだ」ということを、より現実的に考えられた。そして「僕もこうなろう、頑張りたい」と思えたんです。
和田：なるほど。
高橋：まさに人生を変えてくれた出来事だったと思います。
○互いの魅力は「生き様感じた」「カッコいい」
――最後に、『あなたを殺す旅』で、お互い相手を見てステキだと感じた部分をプッシュしていただけますか。
和田：大翔の演じる小田島が、自分と相対しているシーンでの魅力は撮影時から存分に感じていましたが、完成した映像を見させていただいたとき、小田島の親友で、かつて抗争で亡くなった朝日(堀海登)とのシーンを見て、すごくステキだと思いました。朝日は、小田島にとってとても大切な存在で、核となる部分なんです。その核を、しっかり核として胸に持った上で臨んでいることが伝わってきて、小田島としてだけでなく、大翔の役者としての生き様も感じさせていただきました。
高橋：うれしいです。僕はちょっと抽象的になっちゃうんですけど、和田さんの片岡は「カッコいい」です。
和田：アハハハ! 抽象的すぎ(笑)。
高橋：(笑)。和田さんは、いわゆる“決める”シーンがすごく上手いんです。片岡って、そうした場面がすごく多い。例えば僕と初めて会って紹介された場面。片岡が「よお」って言うんですけど、それだけで「かっけえ!」って。
和田：アハハハ!
高橋：あんなカッコいい「よお」は出ませんよ。あれ見て、僕、練習しましたからね。「よお」って。
和田：「よお」って? アハハハ!
高橋：僕にはできないです、あんなカッコいいのは出ない。なんでこの人は、こんなにカッコいいんだろうというところが、本当に多くて、しかもさらっとバシっと決めてくるんです。片岡が絡まれたチンピラに言う「寿司でも、食いなよ」も、めっちゃかっこいい。おススメポイントです。
和田：お前、めっちゃおもろいぞ(笑)
●和田雅成
1991年9月5日生まれ、大阪府出身。大阪を中心に活動したのち、13年より拠点を東京に移す。舞台を中心に、映像作品でも活躍。アーティストしても活動している。主な作品に舞台『刀剣乱舞』シリーズ、主演ミュージカル『ヴィンチェンツォ』、主演舞台『花郎〜ファラン〜』などがある。ドラマでは19年の『テレビ演劇 サクセス荘』シリーズにレギュラー出演、24年の『神様のサイコロ』が単独初主演となった。『あなたを殺す旅』で高橋大翔とダブル主演。
●高橋大翔
2000年8月19日生まれ、大阪府出身。ソニー・ミュージックアーティスツの所属タレントオーディションに合格し、17年より活動開始。23年にはメンズノンノモデルオーディションで準グランプリを受賞。MEN'S NON-NOの専属モデルとしても活動している。主な作品に配信ドラマ『恋愛ドラマな恋がしたい in NEW YORK』、映画『交換ウソ日記』『赤羽骨子のボディガード』など。『あなたを殺す旅』で和田雅成とダブル主演。
●『あなたを殺す旅』
配信：9月26日20時から第1話・第2話FOD独占配信スタート(全6話)
以降、毎週金曜20時〜最新話配信
出演：和田雅成 高橋大翔
遊屋慎太郎、堀海登、寺中敬輔、中林登生、工藤俊作、小沢真珠 ほか
原作：浅井西『あなたを殺す旅』(徳間書店Charaコミックス／コルク)
主題歌：山本大斗「徒然 -Tsurezure」作詞・作曲：山本大斗
監督：上條大輔
脚本：高橋ナツコ
音楽：鷹尾まさき
プロデュース：片山武志(カルチュア・エンタテインメント)、鹿内植(フジテレビ)、村田亮
制作プロダクション：アンリコ
製作：「あなたを殺す旅」製作委員会(カルチュア・エンタテインメント、フジテレビ)
