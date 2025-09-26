天気は周期的にかわり、秋晴れの日もありそうですが、平年よりも気温の高い日が多いでしょう。10月上旬にかけては、西日本や東海で、真夏日になるところがありそうです。

■北日本（北海道・東北）

【天候の傾向】

北日本の天気は、数日の周期で変化するでしょう。10月3日頃にかけては、高気圧に覆わやすく、例年より晴れる日が多い見込みです。

【気温の傾向】

9月27日から10月10日頃にかけての気温は、北日本各地で「平年より高い」でしょう。10月11日から24日頃にかけての気温についても、北日本各地で「平年より高い」でしょう。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、北海道・東北ともに「ほぼ平年並み」でしょう。この先1か月の日照時間は、北海道日本海側・オホーツク海側で「平年並みか多い」でしょう。北海道太平洋側・東北では「ほぼ平年並み」の見込みです。

【期間中の日最高気温平年値】9/27〜10/26

札幌14.2℃〜20.5℃

青森16.2℃〜22.3℃

仙台18.0℃〜23.0℃

■東日本（北陸・関東甲信・東海）

【天候の傾向】

東日本の天気は、数日の周期で変化するでしょう。関東甲信・東海では、10月11日から24日頃にかけて、低気圧や前線、湿った空気の影響を受けやすく、例年よりも晴れる日が少ない見込みです。

【気温の傾向】

9月27日から10月10日頃にかけての気温は、東日本各地で「平年より高い」でしょう。10月11日から24日頃にかけての気温についても、北日本各地で「平年より高い」でしょう。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、東日本各地で「ほぼ平年並み」でしょう。この先1か月の日照時間は、東日本各地で「ほぼ平年並み」の見込みです。

【期間中の日最高気温平年値】9/27〜10/26

新潟18.6℃〜24.1℃

東京20.3℃〜25.1℃

名古屋21.2℃〜26.7℃

■西日本（近畿・中国・四国・九州）

【天候の傾向】

西日本の天気は、数日の周期で変化するでしょう。西日本日本海側では例年と同様に晴れる日が多いでしょう。西日本太平洋側では、湿った空気の影響を受けやすい時期があるでしょう。10月3日頃にかけてと、10月11日から24日頃にかけては、例年よりも晴れる日が少ない見込みです。

【気温の傾向】

9月27日から10月10日頃にかけての気温は、西日本各地で「平年より高い」でしょう。10月11日から24日頃にかけての気温についても、西日本各地で「平年より高い」でしょう。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、近畿で「ほぼ平年並み」でしょう。中国・四国・九州では「平年並みか多い」見込みです。この先1か月の日照時間は、近畿・中国・九州北部で「ほぼ平年並み」でしょう。四国・九州南部では「平年並みか少ない」見込みです。

【期間中の日最高気温平年値】9/27〜10/26

大阪21.7℃〜27.2℃

広島21.6℃〜27.1℃

高知23.1℃〜27.9℃

福岡21.8℃〜26.7℃

鹿児島24.0℃〜28.7℃

■奄美・沖縄

【天候の傾向】

奄美・沖縄では、数日の周期で変化するでしょう。例年と同様に晴れる日が多い見込みです。

【気温の傾向】

9月27日から10月10日頃にかけての気温は、奄美・沖縄ともに「平年より高い」でしょう。10月11日から24日頃にかけての気温についても、奄美・沖縄ともに「平年より高い」でしょう。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、奄美・沖縄ともに「平年並みか多い」でしょう。この先1か月の日照時間は、奄美・沖縄ともに「ほぼ平年並み」の見込みです。

【期間中の日最高気温平年値】9/27〜10/26

名瀬25.7℃〜29.3℃

那覇27.1℃〜29.9℃

■1か月予報（9月27日から10月26日までのまとめ）

＜気温の確率予想・低い・平年並み・高い＞

北日本:10%・20%・70%

東日本:10%・10%・80%

西日本:10%・10%・80%

奄美・沖縄:10%・10%・80%

＜降水量の確率予想・少ない・平年並み・多い＞

北日本（日本海側）:40%・30%・30%

北日本（太平洋側）:40%・30%・30%

東日本（日本海側）:40%・30%・30%

東日本（太平洋側）:30%・30%・40%

西日本（日本海側）:20%・40%・40%

西日本（太平洋側）:20%・40%・40%

奄美・沖縄 :20%・40%・40%

＜日照時間の確率予想・少ない・平年並み・多い＞

北日本（日本海側）:30%・30%・40%

北日本（太平洋側）:30%・30%・40%

東日本（日本海側）:30%・30%・40%

東日本（太平洋側）:40%・30%・30%

西日本（日本海側）:40%・30%・30%

西日本（太平洋側）:40%・40%・20%

奄美・沖縄 :40%・30%・30%

（参考:気象庁・週間予報・2週間気温予報・季節予報）