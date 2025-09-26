女優の山下美月（26）が25日に放送されたTBS系「ニンゲン観察バラエティ モニタリング」（木曜後8・00）に出演。ぜいたくに購入したものを明かした。

「平野レミ直伝レシピを突然学校で振る舞ったら…」の企画に映画「火喰鳥を、喰う」（監督本木克英、10月3日公開）で共演するSnow Manの宮舘涼太と出演。コストコで食料を調達した際に、番組MCのお笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」の小杉竜一おすすめのバッテリー内蔵で非常時には懐中電灯代わりにもなる電球を発見。

ここで番組スタッフから「家の電球全部これに変えたらいいですよね」と伝えられると、店員が「3つじゃ足らないですよね?」と宮舘に尋ねた。山下も「豪邸にね」と補足すると「確かに」とし3個入りセットが5個必要だと口にして笑いを誘った。

その後、「これ欲しい。めっちゃ良くないですか?」と山下が手にしたのは巨大ボディピロー。感触に惚れこみ「最近引っ越して、ちょうど探してた」と引っ越したことを明かした。また、番組スタッフから「家にぜいたくにちょっとこんなの買っちゃったみたいなのあるんですか?」と聞かれると「バカラの招き猫とか」と明かした。