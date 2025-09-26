¡íÎòÂåºÇÂ®Í¥¾¡¡í¤òÃ£À®¤·¤¿ÌÔ¸×·³ÃÄ¤òÅ°Äì²òË¶¡ª¡¡¡í»Ë¾åºÇ¶¯¡íºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ËÆüËÜ°ì¤Ø¤Î»à³Ñ¤Ï¤¢¤ë¤«¡©
1990Ç¯¤Îµð¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢¥×¥íÌîµå»Ë¾åºÇÂ®¤Ç¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿Æ£Àî´ÆÆÄ
º£µ¨¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°¼ó°Ì¤òÆÈÁö¤·¡¢¥×¥íÌîµåÎòÂåºÇÂ®Í¥¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿Æ£Àîºå¿À¡£2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ìÃ¥´Ô¤òÌÜ»Ø¤¹àºÇ¶¯ÌÔ¸×á¤Ë·ä¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡¡CS¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÀï¤¦¤Ç¤¢¤í¤¦à¶¯Å¨á¤È¤ÎÁêÀ¤Ê¤ÉÅ°ÄìÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¢¨À®ÀÓ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ9·î17Æü»þÅÀ
¡Ú¼Ì¿¿¡Û2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ìÃ¥´Ô¤òÌÜ»Ø¤¹ºÇ¶¯ÌÔ¸×¤Û¤«
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¢£º£µ¨¤Îºå¿À¤Ï¿¹À¾Éð¥¯¥é¥¹
1990Ç¯¤ËÆÈÁöÍ¥¾¡¤·¤¿µð¿Í¤ò¾å²ó¤ê¡¢9·î7Æü¤Ë»Ë¾åºÇÂ®Í¥¾¡¤ò·è¤á¤¿ºå¿À¡£¸½ÌòÅê¼ê¤ò»ØÆ³¤¹¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Ç¡¢¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡ÙËÜ»ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÌîµåÉ¾ÏÀ²È¡¦¤ª¸Ô¥Ë¥»á¤Ï¤½¤Î¶¯¤µ¤ò¤³¤¦É½¸½¤¹¤ë¡£
¡Öµå»Ë¤Ë»Ä¤ëÆÈÁö·à¤À¤Ã¤¿90Ç¯¤Îµð¿Í¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¿¹ µÀ¾½¡Ê¤Þ¤µ¤¢¤¡Ë´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë²«¶â´ü¤ÎÀ¾Éð¤Ë4Ï¢ÇÔ¤ò¿©¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þ¤ÎÀ¾Éð¤ÏÅêÂÇ¡¢¼éÈ÷¤È¤¹¤Ù¤Æ¤Î´°À®ÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢89Ç¯¤ÎV°ï¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¥ê¡¼¥°9Ï¢ÇÆ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Û¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤¢¤ê¡¢È×ÀÐ¤¹¤®¤Æ¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¤ÈÈãÈ½¤µ¤ì¤¿¤Û¤É¡£º£µ¨¤Îºå¿À¤â¶¯¤¹¤®¤ÆÈãÈ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë¿¹À¾Éð¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë´°À®ÅÙ¤Ç¤¹¡×
¤½¤ó¤Ê¥Á¡¼¥à¤«¤éMVP¤òÁª¤Ö¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤ºµó¤¬¤ë¤Î¤ÏËÜÎÝÂÇ¡¢ÂÇÅÀ¤Ç¥ê¡¼¥°1°Ì¤òÆÈÁö¤¹¤ë4ÈÖ¤Îº´Æ£µ±ÌÀ¤À¡£
º£µ¨¡¢ÂÇ·â¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ë³«²Ö¤·¤¿º´Æ£µ±¡£¸½ºß¡¢38ËÜÎÝÂÇ¡¢96ÂÇÅÀ¤ÈÂçÂæ¤Þ¤Ç¤¢¤È¤Ò¤ÈÂ©¤À
¡Ö¥Á¡¼¥àËÜÎÝÂÇ¿ô¤ÎÈ¾Ê¬¶á¤¯¤ò¤Ò¤È¤ê¤ÇÂÇ¤Ä¤Ê¤É¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¥Ð¥Ã¥È¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º¸ÂÇ¼Ô¤ËÉÔÍø¤Ê¹Ã»Ò±à¤òËÜµòÃÏ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢40ËÜÎÝÂÇ¡õ100ÂÇÅÀ¤Ï¤¼¤ÒÃ£À®¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
ÀµÊá¼ê¤È¤·¤Æ100»î¹ç°Ê¾å¤Ç¥Þ¥¹¥¯¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿ºäËÜ¡£Åê¼ê¿Ø¤ò¸«»ö¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿
¹¶·â¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤¬º´Æ£µ±¤Ê¤é¡¢¼éÈ÷¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤Ï¥Á¡¼¥àËÉ¸æÎ¨1ÅÀÂæ¤ËÇ÷¤ëÅê¼ê¿Ø¤ò»Ù¤¨¤¿ÀµÊá¼ê¤ÎºäËÜÀ¿»ÖÏº¤À¡£
¡ÖÊá¼ê¤È¤·¤Æµá¤á¤é¤ì¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤³¤È¤ò¹â¼¡¸µ¤Ç¤Ç¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Åê¼ê¤È¤Ï¸Ä¡¹¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¿Þ¤ë¤Ê¤É¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ß¥Ã¥È¤Î¹½¤¨Êý¤äÆ°¤«¤·Êý¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ç¡¢Åê¼ê¤ÏÀ©µåÎÏ¤äµå¼Á¤¬¤è¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£»×¹ÍÎÏ¤¬¤º¤Ð¤Ì¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤Ã¤ÈÌîµå°Ê³°¤Î»Å»ö¤Ç¤âÀ®¸ù¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Áª¼ê²ñÄ¹¤È¤·¤Æ¡¢ÉÔÆ°¤Î2ÈÖ¡¦¥»¥«¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¤Þ¤È¤á¾å¤²¤¿ÃæÌî
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¹¶¼éÎ¾ÌÌ¤ÇMVPµé¤Î³èÌö¡×¤ÈÀä»¿¤¹¤ë¤Î¤¬ÃæÌîÂóÌ´¤À¡£
¡ÖÍ¥¾¡·èÄê¸å¡¢Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¤Î¼¡¤ËÆ¹¾å¤²¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬ÃæÌî¤Ç¤·¤¿¡£Áª¼ê²ñÄ¹¤Ç¤¢¤ë¤³¤È°Ê¾å¤Ë¡¢¥»¥«¥ó¥É¤Î¼éÈ÷¡¢ÉÔÆ°¤Î2ÈÖÂÇ¼Ô¤È¤·¤ÆÂå¤¨¤ÎÍø¤«¤Ê¤¤Â¸ºß¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
ÂÇ¤Ã¤Æ¤Ï¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤òÁè¤¤¡¢µ¾ÂÇ¿ô¤â¥ê¡¼¥°1°Ì¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö2ÈÖ¤ÎÃæÌî¤¬µ¾ÂÇ¤ä¿ÊÎÝÂÇ¤Ç¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡¢1ÈÖ¤Î¶áËÜ¸÷»Ê¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ê»Å³Ý¤±¤¬¤Ç¤¡¢3ÈÖ¤Î¿¹²¼æÆÂÀ¤È4ÈÖ¤Îº´Æ£µ±¤¬¥¤¥±¥¤¥±¤ÇÂÇ¤Æ¤ë¡£º£µ¨¤Îºå¿À¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÁª¼ê¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡×
Åê¼ê¿Ø¤Ç¤ÏÀèÈ¯¤ÎºÍÌÚ¹À¿Í¡¢Â¼¾åðó¼ù¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¨¤é¤ÎÂ¸ºß¤â¸÷¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤Î°ÂÄê´¶¤â¸²Ãø¤À¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤ËÊÌ³Ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬Ãæ·Ñ¤®¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÍÞ¤¨¤È¤·¤Æ¤â¥Õ¥ë²óÅ¾¤·¤¿ÀÐ°æÂçÃÒ¤À¡£
¸½ºß¡¢48»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤ÎÀ¤³¦µÏ¿¤ò¸Ø¤ëÀÐ°æ¡£Ãæ·Ñ¤®¤ËÍÞ¤¨¤Ë»â»ÒÊ³¿×¤Î³èÌö¤òÂ³¤±¤ë
¡ÖÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ»î¹ç¤ÎÀ¤³¦µÏ¿¤¬¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÀÐ°æ¤ÎàÅÀ¤Î¼è¤é¤ì¤Ê¤µá¤Ï¿Ò¾ï¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤È¥Õ¥©¡¼¥¯¤ÏÈ´·²¤ËÎÉ¤¯¡¢¥«¡¼¥Ö¤â¤¢¤ê¡¢»ä¤¬¿ä¾©¤¹¤ëÊ»»¦ÁÀ¤¤¤Î¥¹¥é¥Ã¥¿¡¼¤âÅê¤²¤é¤ì¤ë¡£Ãæ·Ñ¤®¤Ê¤¬¤é¼ê»¥¤¬ËÉÙ¤Ç¡¢¾ï¤Ë¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¤½¤ÎÀÐ°æ¤òÄ¶¤¨¤Æ60»î¹ç°Ê¾å¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢ËÉ¸æÎ¨0ÅÀÂæ¤Î°ÂÄê´¶¤ò¸Ø¤ë¤Î¤¬º¸¤ÎµÚÀî²íµ®¤À¡£ºòµ¨Î¾¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¤Î70»î¹çÅÐÈÄ¤À¤Ã¤¿¶ÍÉßÂóÇÏ¤¬°ì»þÀïÀþ¤òÎ¥Ã¦¤¹¤ëÃæ¡¢Êä¤Ã¤ÆÍ¾¤ê¤¢¤ë³èÌö¤Ö¤ê¤À¡£
¡ÖµÚÀî¤Ï²£ÉÍ¹â¹»»þÂå¤«¤é¤¤¤¤¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ºòµ¨¤ÏÀèÈ¯¤ò¤¹¤ë¤â¿¤ÓÇº¤ß¡¢ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤ÊÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢Æ£Àî´ÆÆÄ¤ËÃæ·Ñ¤®¤È¤·¤Æ¸«¤¤¤À¤µ¤ì¤Æ³ÐÀÃ¡£½¢Ç¤Áá¡¹¤Î½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¤ÎÎ©¤Á»Ñ¤«¤é°Õ¼±¤Î»ý¤ÁÊý¤Þ¤Ç¡¢´ÆÆÄÄ¾¡¹¤Ë»ØÆ³¤ò¼õ¤±¡¢2·³¤Ç¤ÏÆ±¤¸º¸ÏÓ¤Î郄¶¶ÍÚ¿Í¤«¤é¥«¥Ã¥¿¡¼¤ä¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤ò³Ø¤ó¤À¤è¤¦¤Ç¡¢¤¤¤¤µå¤ò°ÂÄêÅª¤ËÅê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
µÚÀî¤Ë¸Â¤é¤º¡¢2·³ºÆÄ´À°¤ò·Ð¤Æ³èÌö¤·¤¿»öÎã¤ÏÂ¿¤¤¡£
¡Öºå¿À2·³¤Î¥¼¥í¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¤Ï¹âÀºÅÙ¥«¥á¥é¤Ç¤ÎÄêÅÀ´ÑÂ¬¤òÆ³Æþ¤·¡¢Åêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿°ã¤¤¤Þ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤¬À°¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤ÏÄ´»Ò¤Î¾å¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿°ËÆ£¾»Ê¤â2·³¤Ç¤ÎÄ´À°¤ò·Ð¤ÆÉü³è¡£
ÍèÆüÅö½é¡¢À©µåÎÏ¤¬²ÝÂê¤À¤Ã¤¿¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¨¤â¥¼¥í¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç1·³¤Ç¤â°µ´¬¤ÎÅêµå¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£°ÊÁ°¤«¤é¡ØÌÄÈøÉÍ¤ÎËâ²þÂ¤¡Ù¤Ï¥Ï¥ó¥Ñ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°ÎÏ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤â¤Á¤í¤ó¡¢Í¥¾¡¤¹¤ë¾å¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤ÀïÎÏ¤ÏMVPµé¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£·§Ã«·ÉÍ¨¤ä郄»ûË¾Ì´¤é¤¬¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤«¤é½ÐÈÖ¤òÁý¤ä¤·¤ÆÌöÆ°¤·¤¿¤³¤È¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤Ë¤ª¸Ô¥Ë¥»á¤Ï29ºÐ¤Î·§Ã«¤ò¹â¤¯É¾²Á¤¹¤ë¡£
Æâ³°Ìî¤ò¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤³¤Ê¤¹·§Ã«¡£º£µ¨¤ÏÀèÈ¯½Ð¾ì¤Îµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¡¢¥Ð¥Ã¥È¤Ç¤â·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë
¡Ö°ÊÁ°¤Ï¥µ¡¼¥É¤Î¼éÈ÷¸Ç¤á¤äÂåÁö¤¬Ãæ¿´¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÄ«¤«¤é¼éÈ÷Îý½¬¤ò¤·¤Æ½ÐÈÖ¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ç¤Ï¥µ¡¼¥É¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥·¥ç¡¼¥È¤ä¥ì¥Õ¥È¤Ç¤â¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç¤ËÀ®Ä¹¡£
ÂÇ·â¤Ç¤ÏÇ´¤ê¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤Ï8Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ¥×¥í½éËÜÎÝÂÇ¤âÊü¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¸¥¿ÈÅª¤Ê¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£Áª¼ê¤¬²¿¿Í¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¶¯¤ß¤Ç¤¹¤Í¡×
¤½¤·¤Æ¡¢¸ÄÀÅª¤ÊÁª¼ê¤¿¤Á¤Î·»µ®Ê¬¤È¤·¤Æ¡¢¿ô»ú°Ê¾å¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤¿¤Î¤¬Âç»³ÍªÊå¤À¡£
¡Öºò¥ª¥Õ¤ÏFA°ÜÀÒ¤¬Ç»¸ü¤È±½¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é»ÄÎ±¤ò·èÃÇ¤·¡¢º£µ¨¤ÏÉÔÆ°¤Î5ÈÖ¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤È¤·¤Æ¹¶¼é¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¤â¤êÎ©¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£°ÊÁ°¤Û¤É¤ÎÄ¹ÂÇÎÏ¤Ï¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Î¼éÈ÷¤ä¾¡Éé¶¯¤¤ÂÇ·â¤Ï·òºß¡£¾ï¤ËÁ´ÎÏ¼ÀÁö¤òÂÕ¤é¤Ê¤¤»ÑÀª¤Ï¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Î¸«ËÜ¤Ç¤·¤¿¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÂç»³¤ÎÂ¸ºß¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢Á°¤òÂÇ¤Ä¿¹²¼¤Èº´Æ£µ±¤¬¿¤Ó¿¤ÓÂÇ¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤â»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡ÖÂç»³¼«¿È¡¢¡Ø¼ã¼ê»þÂå¤Ï5ÈÖ¤ËÊ¡Î±¹§²ð¤µ¤ó¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤Ç4ÈÖ¤òÌ³¤á¤é¤ì¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢Æ±¤¸Ìò²ó¤ê¤ò¸«»ö¤Ë±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
¤ª¸Ô¥Ë¥»á¤Ï¡¢º£¤Îºå¿À¤Î½ÐÈ¯ÅÀ¤ÏÂç»³¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿2016Ç¯¥É¥é¥Õ¥È¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡ÖÅö»þ¤Î¶âËÜÃÎ·û´ÆÆÄ¤Î¶¯¤¤°Õ¸þ¤È¥¹¥«¥¦¥È¤äÊÔÀ®¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÌÜÍø¤ÎÏ¤Ç¡¢Âç»³¤ò¸«»ö¤Ë°ìËÜÄà¤ê¡£¤³¤Îº¢¤«¤éÅê¼ê¡¢Ìî¼ê¶¦¤Ë¤¤¤¤Áª¼ê¤ò¼¡¡¹¤È³ÍÆÀ¤·¡¢¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤òÄì¾å¤²¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶Ë¤á¤Ä¤¤¬20Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤¹¡×
¤³¤ÎÇ¯¤Ï1°Ì¤Çº´Æ£µ±¡¢2°Ì¤Ç°ËÆ£¾¡¢5°Ì°Ê²¼¤ÇÂ¼¾å¡¢ÃæÌî¡¢郄»û¡¢ÀÐ°æ¤Èº£µ¨¤Î¼çÎÏÁª¼ê¤ò°ìµ¤¤Ë³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤µ¤Ëµå»Ë¤Ë»Ä¤ëà¿À¥É¥é¥Õ¥Èá¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤ÎÌðÌîà¢Âç´ÆÆÄ¡¢¥¹¥«¥¦¥È¡¢ÊÔÀ®¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÌÜÍø¤ÎÏ¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢¼¡¤Î²¬ÅÄ¾´ÉÛ´ÆÆÄ¤¬²Ö¤òºé¤«¤»¡¢º£µ¨¤ÎÆ£Àî´ÆÆÄ¤â¤½¤ÎÏ©Àþ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È·ÑÂ³¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£µåÃÄ¤âÀ¸¤Êª¤Ê¤Î¤Ç¡¢1Ç¯¤ä2Ç¯¤ÇµÞ¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÃÏÆ»¤ÊÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ç¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡×
¢£ºå¿À¤¬·ù¤Ê¤Î¤ÏÂë¤«¡¢¥Ï¥à¤«
¤Þ¤À¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°ÇÆ¼Ô¤¬·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÀï¤¦¤Ê¤é¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÈÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¤É¤Á¤é¤¬ºå¿À¤Ë¤È¤Ã¤Æ·ù¤ÊÁê¼ê¤Ê¤Î¤«¡©
¡Ö¤É¤Á¤é¤¬¤¯¤ß¤·¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤É¤Á¤é¤â¼ê¤´¤ï¤¤Áê¼ê¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÏÇÈ¤Ë¾è¤ë¤È¼ê¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¼ã¤µ¤æ¤¨¤Î·ê¤â¤¢¤ë¡£
ÂÐ¤·¤Æ¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÏÂÇÀþ¤¬1ÈÖ¤«¤é9ÈÖ¤Þ¤Ç·ê¤¬¤Ê¤¯¡¢¼éÈ÷¤â·ø¤¤¡£Åê¼ê¿Ø¤âÀèÈ¯¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¶¦¤Ë¶ð¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«¼ºÅÀ¤·¤Ê¤¤¡£¤è¤ê·Ù²ü¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
º£µ¨¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¡¢¥ê¥Ð¥ó¡¦¥â¥¤¥Í¥í¡¢Í¸¶¹ÒÊ¿¡¢Âç´ØÍ§µ×¡¢¾åÂôÄ¾Ç·¤Ë¤è¤ë¡ÖµåÃÄ20Ç¯¤Ö¤ê¤Î2·å¾¡Íø¥«¥ë¥Æ¥Ã¥È¡×¤Î³èÌö¤¬ÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤¡£
¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°ËÉ¸æÎ¨1°Ì¤Çµå³¦¶þ»Ø¤Îº¸ÏÓ¡¢¥â¥¤¥Í¥í¡£°ÂÄê´¶È´·²¤ÎÅêµå¤ÇÂÇ¼Ô¤ò°µÅÝ¤¹¤ë
¡ÖÍ¸¶¤â¾åÂô¤â¥Õ¥©¡¼¥¯¤¬¤¤¤¤¡£ºå¿ÀÂÇÀþ¤Ï¥ª¡¼¥½¥É¥Ã¥¯¥¹¤ÊÂÇ¤ÁÊý¤ÎÁª¼ê¤¬Â¿¤¯¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò·ù¤¬¤ëÂÇ¼Ô¤ÏÂ¿¤¤¡£º£µ¨¡¢ÃæÆü¤ò¶ì¼ê¤Ë¤·¤¿¤Î¤â¤³¤Î¥¿¥¤¥×¤¬Â¿¤¤¤«¤é¡£º´Æ£µ±¤â»ä¤¬²Æ¤Ë¼èºà¤·¤¿ºÝ¡Ø¿¤Ó¤ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÈÍî¤Á¤ëµå¤ò¶î»È¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤ÏÂÇ¤Á¤Ë¤¯¤¤¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ç¤ÏÆ£°æâ«ºÈ¡¢¾¾ËÜÍµ¼ù¡¢¿ù»³°ì¼ù¤Î¡Ö¼ùÌÚ¥È¥ê¥ª¡×¤¬°ÂÄê´¶È´·²¤À¡£
¡Öºå¿À¤ÎÀÐ°æ¡¢µÚÀî¡¢´äºêÍ¥¤Î3¿Í¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â¸ß³Ñ°Ê¾å¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¼ùÌÚ¥È¥ê¥ª¤Ï°ÂÄê´¶È´·²¤ÇÅÀ¤ò¼è¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Êá¼ê¤Î³¤ÌîÎ´»Ê¤ÎÇÛµå¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢Áê¼êÂÇ¼Ô¤¬·ù¤¬¤ë¥ê¡¼¥É¤òº¬µ¤¶¯¤¯Å°Äì¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
°ìÊý¡¢ÆüËÜ¥Ï¥àÅê¼ê¿Ø¤Ï¡©
¾¡Íø¿ô¡¢Ã¥»°¿¶¿ô¡¢Åêµå²ó¿ô¤Ç¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°1°Ì¤Î°ËÆ£¡£½é¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡õÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤¹
¡Ö°ËÆ£Âç³¤¡¢ËÌ»³ÏË´ð¡¢º£µ¨¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿Ã£ ¹§ÂÀ¤é¤Ïµå¤ËÀª¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢Íî¤È¤¹µå¤âÅê¤²¤é¤ì¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢²ÃÆ£µ®Ç·¤ä»³粼Ê¡Ìé¤éµ»¹ªÇÉ¤Ï¥Ú¥Ê¥ó¥È¥ì¡¼¥¹¤òÀï¤¦¾å¤Ç¤ÏÉÔ²Ä·ç¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¤¬¡¢Ã»´ü·èÀï¸þ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ºå¿À¤È¤·¤Æ¤Ï¸Î¾ã¤ÇÀïÎó¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¸ÅÎÓâÏßì¤¬Ìá¤ë¤ÈÌñ²ð¤Ç¤¹¡×
ºå¿À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÉáÃÊ¥×¥ì¡¼¤·¤Ê¤¤¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥à¡¢¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¤ÎÀï¤¤¤ËÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡©
¡Öºå¿À¤Ïº£µ¨¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç9¾¡4ÇÔ¡£¶¹¤¤µå¾ì¤Ï¤à¤·¤íÆÀ°Õ¤Ç¡¢ÂÇ¼Ô¿Ø¤â¤ä¤ê¤Ë¤¯¤µ¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£¤à¤·¤í¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤äÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢²°³°¤ÇÉ÷¤â¤¢¤ê¡¢ÅÚ¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¡¢¤µ¤é¤Ë½©¤ÏµÞ¤Ë´¨¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¹Ã»Ò±à¤Ç¤ÎÀï¤¤¤ÏÌñ²ð¤À¤È»×¤¦¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÁ°¤ÎCS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢µð¿Í¤«DeNA¤ò·Þ¤¨·â¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤¬¡¢Íî¤È¤··ê¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡©
¡Ö¤É¤Á¤é¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤Î¤¬·ù¤«¤È¤¤¤¨¤ÐDeNA¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¶ì¼ê¤Ë¤¹¤ë¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥±¥¤¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¹Ó¤ìµå¤ÎÆ£Ï²¿¸ÂÀÏº¤È¤ÏÅö¤¿¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£ÂÇÀþ¤âÅû¹á²ÅÃÒ¤¬Åö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¤âÌá¤Ã¤Æ¸ü¤ß¤¬Áý¤·¤¿¾å¤Ë¡¢¥±¥¬¤ÇÎ¥Ã¦Ãæ¤ÎËÒ½¨¸ç¤¬¤â¤·Ìá¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢ÌýÃÇ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×
¢£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Î·üÇ°ÅÀ¤Ï¡©
¥»¡¦¥Ñ¤Î¤É¤ÎµåÃÄ¤è¤ê¤â¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Î½àÈ÷¤Ë»þ´Ö¤ò½¼¤Æ¤é¤ì¤ëºå¿À¡£¤½¤ì¤Ç¤â»à³Ñ¤ä·üÇ°ÅÀ¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡©
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÉÔÆ°¤Î1¡Á5ÈÖ¡¢¤µ¤é¤ËºäËÜ¤È¤¤¤¦Âå¤¨¤ÎÍø¤«¤Ê¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¥±¥¬¤ò¤¹¤ì¤ÐÉÔ°ÂºàÎÁ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢Æ£Àî´ÆÆÄ¤âÅ¬ÅÙ¤ËµÙ¤Þ¤»¤Ê¤¬¤éµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂÐºö¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ç¸Î¾ã¤·¤¿¤é¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¡×
¼ÂºÝ¡¢Í¥¾¡¸å¤Ë¤Ï¶áËÜ¤¬»àµå¤ò¼õ¤±¤Æº¸ÏÓ¤òÂÇËÐ¤·¤¿¡£
¡Ö¤à¤·¤í¡¢¤³¤Î»þ´ü¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤È¤â¤È¶áËÜ¤Ïº£µ¨¤½¤³¤Þ¤ÇÄ´»Ò¤¬¤¤¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤Ã¤«¤êµÙ¤Þ¤»¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿Ä´À°¤ËÀìÇ°¤µ¤»¤Æ¤â¤¤¤¤¡£¤¿¤À¡¢¶áËÜ¤ä¿¹²¼¤ÏÁ°¤ËÆ§¤ß¹þ¤ß¤Ê¤¬¤éÂÇ¤Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤Ï»àµå¤Ë¤â¤â¤Ã¤È·Ù²ü¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
²áµî¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÎÁ°¤ËÂÇÀþ¤¬ÄÀÌÛ¤·¡¢¤½¤³¤ÇÄ´»Ò¤òÍî¤È¤·¤Æ°ìµ¤¤Ë½ªÀï¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Á¡¼¥à¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖÅê¹âÂÇÄã¤ÇÂÇÀþ¤Î¥ê¥º¥à¤¬À¸¤Þ¤ì¤Ë¤¯¤¤¾õ¶·¤â²ÃÌ£¤¹¤ë¤È¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥â¥¤¥Í¥í¤¬Áê¼ê¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢³Î¤«¤Ë¤½¤Î²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ºå¿À¤Ï¥í¡¼¥¹¥³¥¢¤ÎÅ¸³«¤Ë¤â´·¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸òÎ®Àï¤Ç¥â¥¤¥Í¥í¤ÈÂÐÀï¤·¤¿ºÝ¤â¤¢¤ëÄøÅÙÂÇ¤Ä¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÌäÂê¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
ºòµ¨¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ò»Ù¤¨¤¿Ãæ·Ñ¤®¿Ø¤¬¸Î¾ã¤äÉÔÄ´¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Æµ¯ÍÑ¤Ç¤¤º¡¢DeNA¤Î²¼¹î¾åÆüËÜ°ì¤òµö¤¹°ì°ø¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬ºå¿À¤Ë¤âµ¯¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡©
¡Öºå¿À¤Ï¥·¡¼¥º¥óÃæ¤«¤éÃæ·Ñ¤®¿Ø¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¿´ÇÛÌµÍÑ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Æ£Àî´ÆÆÄ¤ÏÅê¼ê±¿ÍÑ¤Ë¿À·Ð¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Áª¼ê¤ÎÂÎÄ´ÌÌ¤ÏÁêÅöºÙ¤«¤¯¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤ÎÆ£Àî´ÆÆÄ¤Î±¿ÍÑÌÌ¡¢ºÓÇÛÌÌ¤ËÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©
¡Ö¥±¥¬¤ä¥Þ¥¤¥ó¥É¤Ë¤ÏÁêÅöµ¤¤ò»È¤Ã¤Æµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾õÂÖ¤Î¸«¶Ë¤á¤âÎÉ¤¤¤¿¤á¡¢1·³¤Ë¾å¤²¤¿Áª¼ê¤¬¤¹¤°³èÌö¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ú¥Ê¥ó¥È¥ì¡¼¥¹¤ÈÃ»´ü·èÀï¤Ç¤Ïµ¤¤òÇÛ¤ë¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤âÅöÁ³ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢´ÆÆÄ1Ç¯ÌÜ¤Ç¤³¤ì¤À¤±Åª³Î¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¿Æ£Àî´ÆÆÄ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î°ã¤¤¤âÆ§¤Þ¤¨¤¿ºÓÇÛ¤¬¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¡£¤Þ¤µ¤Ë²«¶â´üÀ¾Éð¤Î¿¹ºÓÇÛ¤Î¤è¤¦¤ÊÈ´¤±ÌÜ¤Ê¤µ¤Ç¤¹¡×
ËÁÆ¬¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¤È¤ª¤ê¡¢90Ç¯¤Îµð¿Í¤Ï¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤òÆÈÁöÍ¥¾¡¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¿¹À¾Éð¤Ë4Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£Æ±ÍÍ¤ËÆÈÁöÍ¥¾¡¤·¤¿ºå¿À¤¬Æ±¤¸Å²¤òÆ§¤à¶²¤ì¤Ï¡©
¡Ö¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿²áµî¤Î¶µ·±¤âÎÈ¤Ë¤¹¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ëºå¿À¤Ï¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤ËÆÈÁöÍ¥¾¡¤·¤¿05Ç¯¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¥í¥Ã¥ÆÁê¼ê¤Ë4Àï¹ç·×¡Ø33¡Ý4¡Ù¤È¤¤¤¦¶þ¿«Åª¤Ê4Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¶ì¤¤·Ð¸³¤â¤¢¤ê¡¢µ¤¤¬´Ë¤à¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
ÂçÃÄ±ß¤¬¶á¤Å¤¯Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇîÊÄËëÆü¤Î2Æü¸å¤«¤é»Ï¤Þ¤ëºå¿À¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¡£10·î¤Ï´ØÀ¾¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤½¤¦¤À¡£
Ê¸¡¿¥ª¥°¥Þ¥Ê¥ª¥È¡¡¼Ì¿¿¡¿»þ»öÄÌ¿®¼Ò