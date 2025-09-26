オリオンビール（沖縄県豊見城市）が２５日、東京証券取引所プライム市場に株式を上場した。

沖縄県の製造業で初の上場で、終値は１９５０円と、売り出し価格８５０円の２・３倍となった。終値を基にした時価総額は７９５億円。海外展開や、ブランドロゴなどの使用権を収益化する「知財ビジネス」の拡大で成長を狙う。（川口尚樹）

■県内シェア８割

米軍統治下の１９５７年に創業したオリオンは、戦後の沖縄復興を象徴する企業として知られる。２００２年のアサヒビールとの資本提携により沖縄で製造販売する「アサヒスーパードライ」を含めると、県内で８割の圧倒的シェアを持つ。

創業家など県内の株主が大半の株を所有していたが、１９年に野村ホールディングスと米投資ファンドのカーライル・グループが共同買収して傘下に入った。上場に伴って大株主２社は全ての株式を売却し、１０％の株式の保有を継続するアサヒビールが筆頭株主となった。

■ジャングリア

２５日は取引開始直後から買い注文が膨らみ、午後まで初値が付かない状態が続いた。記者会見した村野一社長は「想定以上だ。豊富な成長ドライバー（推進力）が評価された」と笑顔をみせた。

今後の成長分野の一つは海外事業だ。２４年度の連結売上高２８８億円のうち海外は１割弱だが、２２年度以降は年平均３割伸びており、沖縄を訪れる観光客が多い台湾や中国などで成長の加速を狙う。布石として、今年開業したテーマパーク「ジャングリア沖縄」に出資し、酒類の独占納入権を得た。訪日客に園内で味わってもらい、帰国後の購買にもつなげる。

もう一つが知財ビジネスだ。沖縄ではオリオンのロゴ入りＴシャツを着る観光客の姿が日常化している。外部企業によるこうしたグッズの販売額は２４年度に３０億円と２２年度から倍増し、オリオンは１億円超のライセンス収入を得た。２５年度も倍増する勢いで、原価がほとんどかからず利益への貢献度が高い事業として、専門人材を配置して強化している。

■酒税軽減廃止

一方、県内での販売は転換点を迎える。日本復帰後の特例として県内で製造販売されるビールに適用されてきた現行１５％の酒税軽減措置が２６年１０月に廃止されるからだ。

村野社長は、値上げを受け入れやすい観光客の消費が県内で多いとし、「影響は限定的」と主張するが、大手に対する優位性は崩れる。海外などでの成長の実現に加え、ブランド力の源泉になっている県内の圧倒的シェアを維持できるかも注目される。