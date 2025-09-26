歴史に残る一戦だ。9月25日、プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2025-26」の第1試合では、EARTH JETSのドラフト1位・石井一馬（最高位戦）が登板。5戦目にして記念すべきチーム初勝利を飾った。

【映像】歴史的1勝！石井一馬、喜びのインタビュー

ここまでチームは4試合を消化してトップなし。初戦を任された石井は3着、三浦智博は4着（連盟）、逢川恵夢（協会）は2着、HIRO柴田（連盟）は4着だった。当試合は起家から赤坂ドリブンズ・浅見真紀（最高位戦）、石井、KONAMI麻雀格闘倶楽部・滝沢和典（連盟）、TEAM雷電・黒沢咲（連盟）の並びでスタート。東1局、石井は配牌に恵まれた。

先手を切ったのは滝沢だったが、すぐさまリーチ。このアガリ牌が滝沢から捨てられ、リーチ・平和・赤・裏ドラの満貫・8000点（供託1000点）を獲得した。これでトップ目に立つと、東3局でも黒沢のリーチに応戦し、リーチ・ツモの2000点（供託1000点）を加点。以降は静かな展開が続く中、南3局1本場でもタンヤオ・ツモ・赤の4000点（＋300点）をアガった。

オーラスでは、「状況がよかった。8000（点）を放銃しても放銃しても大丈夫。後はどうやって（親番の）黒沢さんを降ろすか…みたいな感じ。僕だけの仕掛けだと降ろせないと思っていたけど、浅見さんのリーチに対して押していれば、黒沢さんも諦めてくれるのでは」と、あえて積極的な姿勢を見せて浅見に2000点を放銃。その瞬間、待望の初勝利が決まった。

試合後、石井は「うれしい半分、安心した半分みたいな感じですね」とコメント。「まだ4試合しかやっていなかったんですけど、とはいえトップが取れてないと、いつまでかかるのかなっていうのが…。うちらチームメイトもそうですし、ファンのみなさんも心配していらっしゃると思うので、ひとまずは1回、トップ取れてよかったなと思います」と安堵した。

終幕の瞬間については、「（手が）開かれて2000点。浅見さん、ありがとうございます…みたいな感じ」と笑顔。「真っ白と感じ。途中は全然、緊張していなかったんですけど、終わった後はうわー（と肩の荷が降りた）みたいな感じでしたね」と告げた。「EARTH JETS、今年から新規参入ということで、ファンのみなさまも初勝利が待ち遠しかったと思うんですけど、今日、取ることができました。少しずつポイントを回復して、レギュラーシーズン、トップをまずは目指して頑張っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします」。Mリーグの歴史に、また1ページ。ここから新規参入チームの快進撃が始まる。

【第1試合結果】

1着 EARTH JETS・石井一馬（最高位戦）3万4800点／＋54.8

2着 TEAM雷電・黒沢咲（連盟）2万2600点／＋2.6

3着 赤坂ドリブンズ・浅見真紀（最高位戦）2万2400点／▲17.6

4着 KONAMI麻雀格闘倶楽部・滝沢和典（連盟）2万200点／▲39.8

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）