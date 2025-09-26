米連邦議会議事堂と首都ワシントンの街並み/Daniel Slim/AFP/Getty Images

（ＣＮＮ）米行政管理予算局（ＯＭＢ）が各省庁に対し、連邦政府のつなぎ予算案が月末までに成立せずに政府機関が閉鎖される事態に備えて、大量解雇の計画を立てるよう指示を出したことが２６日までに明らかになった。つなぎ予算をめぐってはトランプ政権と野党・民主党が対立しており、政権は大量解雇をちらつかせて譲歩を迫っている。

ＣＮＮが入手した行政管理予算局の通知にある指令は、政府閉鎖に備えた過去の対応とは大きく異なる。

通知の中で行政管理予算局は今月３０日までにつなぎ予算案が成立しない場合、資金がショートし、代替の財源もないプログラムを特定するよう指示している。そうしたプログラムは、トランプ大統領の優先事項と「一致しない」とみなされる雇用の大幅削減の対象となるとしている。

この通知については米政治専門サイト「ポリティコ」が最初に報じた。

上院民主党トップのシューマー院内総務は行政管理予算局の通知は「脅迫の試み」だと批判した。また、「このような不必要な解雇は裁判で覆されるか、政権が再雇用することになる」と指摘した。

大量解雇の脅しにより、つなぎ予算をめぐる対立は今後激化する可能性が高い。民主党は１１月までのつなぎ予算を認めるのと引き換えに、医療保険制度改革法（ＡＣＡ、通称オバマケア）」への政府補助金の延長など、一連の譲歩を求めている。トランプ政権と共和党はこれまでのところ譲歩を拒否している。

トランプ氏は今週初めに予定されていた民主党上層部とのつなぎ予算についての会合をキャンセルし、民主側の要求を完全拒否した。