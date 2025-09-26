お月見の団子にも“コメ騒動”が影響 もち米「こがねもち」は相次ぐ値上げ…もち米から主食用の米に切り替える農家が増加
「中秋の名月」を前に、“令和のコメ騒動”の影響が、もち米にも及んでいた。
「一挙に上げたら、お客さん引いちゃう」
10月6日は「中秋の名月」。恒例のお月見に、欠かせないものと言えばお団子。
記者リポート：
入ってみますと…ズラーっと和菓子が並んでいます。あ、団子は2種類あり110円と買いてあります。
イット！が訪ねたのは、創業1937年という東京･板橋区の老舗和菓子店。
店の名物はこちら。
しっかりと焼き目をつけた団子に、優しい甘さが広がる醤油だれをたっぷりと絡ませた「たれ団子」。1串110円。
もうひとつ、自家製あんこたっぷりの「よもぎ団子」も110円。
客：
ちょっとこんなに安くていいのかな、って思っちゃいました。
客：
（値段）ありがたいです（Q．家族と食べる？）孫とか娘とか。
そんな安くて美味しい味で愛されてきた老舗が、中秋の名月を前にアタマを悩ませている。
和菓子商 三木家・鶴見松夫店主：
注文は来てるんですけど、値段はちょっと待ってくださいって言ってる。（去年と）値段違うじゃないって言われるのも困るので。
予約が入り始めた「月見だんご」の値段をどうするか。
というのも、原料となる「もち米」の仕入れ値が、このところ異常に高騰している。
もち米のブランド米「こがねもち」は、2025年に相次いで値上げが行われ、10月の仕入れ値は2万9400円だとか。
和菓子商 三木家・鶴見松夫店主：
去年（正月用）のお餅つきをやったときは1万2100円だったんで」。そうですね倍以上。
急激な値上げの背景にあるのは、“令和のコメ騒動”。
その影響が、もち米にも及んでいた。
和菓子商 三木家・鶴見松夫店主：
何かコメ騒動になってから「もち米」を少し減反して、食べる「うるち米」にした方が、畑の利益がいいと言って。
生産の現場では、作物をもち米から主食用の米に切り替える農家が増加。
その煽りでもち米も争奪戦へ。
相次ぐ原材料の高騰で、この店では2024年6月、名物の「たれ団子」を10円値上げ。
さらに、この春には団子を作る機械にも手を加えた。
和菓子商 三木家・鶴見松夫店主：
生地を入れて串をさして、下からお団子になって出て来る機械です。
出てくる団子の大きさを数ミリ小さくすることで、これまでの100個分の材料で108個の団子を作るという“苦肉の策”で何とか値上げを回避。
しかし、そうした工夫ももはや限界だという。
和菓子商 三木家・鶴見松夫店主：
今110円。去年6月のまんま（の値段）で頑張ってるんで、同じ利益だったら（理想は）140円くらい。でもそんな一挙に上げたら、お客さん、ちょっと引いちゃうので10円上げようかなと。
