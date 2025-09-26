緑黄色社会の新曲「My Answer」（マイアンサー）が、テレビ朝日系木曜ドラマ「緊急取調室」（10月16日放送開始）主題歌に決定したことが25日、明らかになった。

同ドラマ主題歌として書き下ろされた楽曲で、作詞をボーカル長屋晴子、作曲をベース穴見真吾が担当。理想の明るい未来と、後悔を残すかもしれない現実。そのはざまで、自らの選択を“答え”として生きていく人間の性を描いた楽曲となっている。

緑黄色社会は「大人になるほど重たくなる選択肢。選びたい。選べない。選ばれたい。選ばれたくない。現実を知ってしまったから選び難い道がある。どこか冷静で感情だけでは動けない自分がいる。そんな葛藤こそが、いじらしい人間特有の感情のように思います。どんな結末になろうとも、散々悩んでたどり着いたものならば、それは強い答えなのだと信じていたいです」とコメントを寄せた。

「緊急取調室」は、たたき上げの取調官が、特別取調室で取調べを行う、キントリこと緊急事案対応取調班のメンバーと、凶悪犯と一進一退の心理戦を繰り広げる作品。これまで連続ドラマ4作品、ドラマスペシャル2作品が放送されてきた。また、昨年6月に再始動したシリーズ完結編「劇場版『緊急取調室 THE FINAL』」の公開が今年12月26日に決まった。

緑黄色社会が「緊急取調室」ドラマシリーズの主題歌を担当するのは、21年放送の第4シーズンに続き2期連続となる。

主演の天海祐希（58）は「緑黄色社会の皆さんには、4th SEASON（2021年）・劇場版と、歌詞含めて『緊急取調室』の世界観に寄り添った曲を制作してくださっていて、本当に感謝しています」とコメント。「被疑者や被害者に向き合うキントリチームの心情、正義や正しさのはざまで揺れる私たちの思いを丁寧にくみ取ってくださっていて、本当にすてきな曲です。きっと大変なご苦労で作ってくださったのだろうなとありがたく思っています」と感謝した。

さらに「『My Answer』が番組の最後に流れることを、私自身もとても楽しみにしていますし、この曲にふさわしい作品にしたいなぁと。どの場面で流れるのか、どういう表情から流れるのか、きっと観てくださる方にも楽しんでいただけるのではないかなと思います！」とした。

11月12日には「My Answer」を表題とした緑黄色社会10枚目のシングルが発売されることも明らかに。CDリリースに先駆けて、同曲が10月24日に先行配信される。