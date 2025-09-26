なにわ男子の大橋和也（28）timeleszの寺西拓人（30）が26年4月、主演として「EX THEATER ARIAKE」のこけら落とし公演「AmberS−アンバース−」に出演することが25日、発表された。同日、東京・六本木のテレビ朝日で、有明地区で建設が進む複合型エンターテインメント施設「TOKYO DREAM PARK」（26年3月27日開業）のコンテンツ発表会で解禁になった。

会見には、クリエーティブプロデューサー、原作、脚本を手がける加藤シゲアキ（38）が出席した。2人のキャスティングについて「熟考に熟考を重ねた。彼らなら魅力的に演じてくれる」と期待した。寺西とは食事に行ったそうで「僕も口説き落とさなきゃいけないので、寺西が好きだと公言している貝のお店を探しました」と明かした。

こけら落とし公演を担うことについて加藤は「非常に大役なので責任を感じております。こけら落としにふさわしい作品にしたいと頑張っております」と話した。演出は河原雅彦さんがつとめる。

同劇場は約1500席で演劇やミュージカルなどの公演が予定されている。26年6〜7月は劇団☆新感線46周年興行の新作上演、その後もトニー賞受賞のミュージカル作の日本初演が予定されている。【小林千穂】

○…「TOKYO DREAM PARK」は、多目的ホール「SGC HALL ARIAKE」（着席時3700席、スタンディング時最大5000人）、劇場「EX THEATER ARIAKE」（最大1546席）、イベントスペースなどで構成される。

テレビ朝日早河洋会長は開業日を発表し、「音楽番組ありイベントもあり、ノウハウを集めて、さらなる飛躍をしようという試みです」とあいさつした。オープニングアンバサダーに就任したサンドウィッチマン、高嶋ちさ子も出席した。