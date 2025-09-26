TBS新ドラマ出演抜擢ボーイズグループ・NAZE、初パフォーマンス後に直撃 日韓タイから集まった7人の魅力に迫る【インタビュー】
【モデルプレス＝2025/09/26】TBS系で2026年1月期に放送する金曜ドラマ「DREAM STAGE」（毎週金曜よる10時〜）に出演する7人組新ボーイズグループ・NAZE（ネイズ）が9月6日、さいたまスーパーアリーナにて開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」（以下、TGC）に出演。バックステージでモデルプレスのインタビューに応じ、初パフォーマンスの心境やメンバーに負けないそれぞれの魅力を教えてくれた。
【写真】7人組新ボーイズグル、堂々の初ステージ
K-POP業界が舞台のドラマ「DREAM STAGE」は、かつて問題を起こして業界を追放された日本人の男性プロデューサーと、とある韓国の弱小芸能事務所に所属する落ちこぼれ練習生7人が、世代や国籍を越え共に夢を目指す、男同士の熱い絆の物語。3年がかりでアジア各国から、NAZEに選抜された7人が、アーティストとしてのデビューを前に、物語の鍵を握る役柄として同作へ出演する。
メンバーは、韓国出身のユンギ、アト、キムゴン、ドヒョク、タイ出身のターン、日本出身のカイセイ、ユウヤ。「TGC」ではオープニングアクトとして、作中にも登場するオリジナル曲「Wanderlust」、星野源の「恋」を披露し、初ステージを飾った。
― 初パフォーマンスはいかがでしたか？
ユンギ：「恋」のパフォーマンスでの、会場のみなさんのリアクションが嬉しかったです。もっともっと頑張るぞと思いました。
― NAZEのメンバーに選ばれた際の心境を教えてください。
アト：やっと僕の長い夢が始まるんだと、これからも全力で頑張りたいと思いました。
ターン：今から本当に始まるんだなと思いました。
― メンバーには負けないアピールポイントをお願いします。
カイセイ：笑ったときのえくぼが大きいので、僕の笑顔はみんなに負けません。
アト：清涼感のある歌声がチャームポイントです。
ドヒョク：メンバーの中で一番目が綺麗だと思います。
ユウヤ：長年やってきたブレイクダンスです。
ユンギ：よく笑うことです。
ターン：辛いものを食べられることです。
キムゴン：まるで炎のようなラップだと思います。
― 憧れの先輩や理想のアーティスト像はいらっしゃいますか？
ユウヤ：自分の好きなことを自由に表現できるアーティストを目指したいです。
キムゴン：ZICOさんは、ラッパーとしてもプロデューサーとしても、いつもかっこいいパフォーマンスをされるので憧れています。
― モデルプレス読者の中には夢を追いかけている方もたくさんいます。そういった方に向けて夢を叶える秘訣を教えてください。
カイセイ：自分自身を信じること、前向きな気持ちが一番大事だと思います。そして、ひたすら前に進んでいけば、いつかはきっと叶うと思うので、ぜひみなさんも頑張ってください。
― 最後に、ドラマを楽しみにしているファンの方へメッセージをお願いします。
ドヒョク：僕たち全力で頑張るので、期待してください！
― ありがとうございました！
（modelpress編集部）
INTERVIEW PHOTO：加藤千雅
カイセイ
誕生日：2004年3月30日
血液型：B型
日本・大阪府出身
グループの中では最年長で、端正な顔立ちでオーラがある。
ユンギ
誕生日：2005年5月5日
血液型：O型
韓国・ソウル出身
明るく活発な性格が魅力的で、大手の韓国芸能事務所2箇所で練習生経験を持ち、英会話が堪能。
アト
誕生日：2005年8月22日
血液型：B型
韓国・鶏龍（ケリョン）出身
歌が得意なメンバーで、可愛らしいビジュアルと前向きな性格で、グループの中では太陽のような存在。
ターン
誕生日：2005年12月2日
血液型：O型
タイ・ノンタブリー出身
歌・ダンス・ラップすべてにおいて優秀なオールラウンダーで、タイにいた頃はTikTokで100万人フォロワーを誇っていた。
ユウヤ
誕生日：2006年8月30日
血液型：O型
日本・北海道出身
幼い頃からブレイクダンスを習っており、大会での受賞経験を持つなどダンスが得意。
キムゴン
誕生日：2007年2月6日
血液型：AB型
韓国・釜山（プサン）出身
チームを明るくするムードメーカーで初々しい表情や仕草が魅力的。
ドヒョク
誕生日：2008年1月22日
血液型：O型
韓国・楊平（ヤンピョン）出身
グループの末っ子で、清涼感あふれる爽やかなビジュアルが印象的。
金曜ドラマ『DREAM STAGE』
放送：2026年1月スタート
楽曲情報
「DREAM STAGE」劇中歌
「Wanderlust - NAZE on DREAM STAGE -」
一部先行配信中
【Not Sponsored 記事】
◆NAZE「TGC」で初パフォーマンス
K-POP業界が舞台のドラマ「DREAM STAGE」は、かつて問題を起こして業界を追放された日本人の男性プロデューサーと、とある韓国の弱小芸能事務所に所属する落ちこぼれ練習生7人が、世代や国籍を越え共に夢を目指す、男同士の熱い絆の物語。3年がかりでアジア各国から、NAZEに選抜された7人が、アーティストとしてのデビューを前に、物語の鍵を握る役柄として同作へ出演する。
メンバーは、韓国出身のユンギ、アト、キムゴン、ドヒョク、タイ出身のターン、日本出身のカイセイ、ユウヤ。「TGC」ではオープニングアクトとして、作中にも登場するオリジナル曲「Wanderlust」、星野源の「恋」を披露し、初ステージを飾った。
◆NAZE、初パフォーマンスの感想
― 初パフォーマンスはいかがでしたか？
ユンギ：「恋」のパフォーマンスでの、会場のみなさんのリアクションが嬉しかったです。もっともっと頑張るぞと思いました。
― NAZEのメンバーに選ばれた際の心境を教えてください。
アト：やっと僕の長い夢が始まるんだと、これからも全力で頑張りたいと思いました。
ターン：今から本当に始まるんだなと思いました。
◆NAZE、メンバーに負けないそれぞれの魅力
― メンバーには負けないアピールポイントをお願いします。
カイセイ：笑ったときのえくぼが大きいので、僕の笑顔はみんなに負けません。
アト：清涼感のある歌声がチャームポイントです。
ドヒョク：メンバーの中で一番目が綺麗だと思います。
ユウヤ：長年やってきたブレイクダンスです。
ユンギ：よく笑うことです。
ターン：辛いものを食べられることです。
キムゴン：まるで炎のようなラップだと思います。
◆NAZE、理想のアーティスト像
― 憧れの先輩や理想のアーティスト像はいらっしゃいますか？
ユウヤ：自分の好きなことを自由に表現できるアーティストを目指したいです。
キムゴン：ZICOさんは、ラッパーとしてもプロデューサーとしても、いつもかっこいいパフォーマンスをされるので憧れています。
◆NAZEの夢を叶える秘訣
― モデルプレス読者の中には夢を追いかけている方もたくさんいます。そういった方に向けて夢を叶える秘訣を教えてください。
カイセイ：自分自身を信じること、前向きな気持ちが一番大事だと思います。そして、ひたすら前に進んでいけば、いつかはきっと叶うと思うので、ぜひみなさんも頑張ってください。
― 最後に、ドラマを楽しみにしているファンの方へメッセージをお願いします。
ドヒョク：僕たち全力で頑張るので、期待してください！
― ありがとうございました！
（modelpress編集部）
INTERVIEW PHOTO：加藤千雅
◆NAZE（ネイズ）プロフィール
カイセイ
誕生日：2004年3月30日
血液型：B型
日本・大阪府出身
グループの中では最年長で、端正な顔立ちでオーラがある。
ユンギ
誕生日：2005年5月5日
血液型：O型
韓国・ソウル出身
明るく活発な性格が魅力的で、大手の韓国芸能事務所2箇所で練習生経験を持ち、英会話が堪能。
アト
誕生日：2005年8月22日
血液型：B型
韓国・鶏龍（ケリョン）出身
歌が得意なメンバーで、可愛らしいビジュアルと前向きな性格で、グループの中では太陽のような存在。
ターン
誕生日：2005年12月2日
血液型：O型
タイ・ノンタブリー出身
歌・ダンス・ラップすべてにおいて優秀なオールラウンダーで、タイにいた頃はTikTokで100万人フォロワーを誇っていた。
ユウヤ
誕生日：2006年8月30日
血液型：O型
日本・北海道出身
幼い頃からブレイクダンスを習っており、大会での受賞経験を持つなどダンスが得意。
キムゴン
誕生日：2007年2月6日
血液型：AB型
韓国・釜山（プサン）出身
チームを明るくするムードメーカーで初々しい表情や仕草が魅力的。
ドヒョク
誕生日：2008年1月22日
血液型：O型
韓国・楊平（ヤンピョン）出身
グループの末っ子で、清涼感あふれる爽やかなビジュアルが印象的。
金曜ドラマ『DREAM STAGE』
放送：2026年1月スタート
楽曲情報
「DREAM STAGE」劇中歌
「Wanderlust - NAZE on DREAM STAGE -」
一部先行配信中
【Not Sponsored 記事】