「立ち位置この辺かな〜」世界陸上マラソン実況中継待ちで見せた田村真子アナのキュートな姿

立ち位置を探す姿がキュート

「あとどれくらいで来ますか？」

マイクを片手に後ろを振り返りながら、スタッフに問いかけているのは、TBSの田村真子アナ（29）だ。

９月14日の早朝、東京・銀座（中央区）の幹線道路の一部は「東京2025世界陸上」の女子マラソン競技のため、一般車両は通行止めになっていた。レースはまだ始まっていないが、沿道には、多くの競技スタッフや中継クルー、見物人が集まっていた。

「国立競技場でのテレビ中継では、メインMCをTBSの江藤愛アナ（39）が務め“クセ強”で知られるスペシャルアンバサダーの織田裕二（57）と、アンバサダー初挑戦の今田美桜（28）の間で、見事な進行と調整役を果たしていました。実は、会場外でも、TBSの女子アナは奮闘していたのです」（テレビ誌ライター）

その１人が田村アナだ。マラソン当日の気温は29度ながら湿度69％と、むせ返るような暑さだったが……。

「レースが始まると、田村アナはマイクを片手に柵に手をかけて身を乗り出すようにして、選手たちが走ってくる方向を見ていました。『あとどれくらいで来ますか？』とか『立ち位置はこの辺かな〜』とかスタッフの方と話していて、待っている間、緊張しているというよりかは、すごくワクワクしている感じで楽しそうでしたね」（沿道で応援していた人）

田村アナは朝のバラエティ番組『ラヴィット！』を帯で担当しているが、この日は日曜日。休日返上での出演にもかかわらず、元気いっぱいだった。

７月30日にランキングサイトの「ランキングー！」が実施した＜今一番好きな現役「女子アナ」ランキング【2025年・夏】＞では３位にランクインした田村アナ。今や、TBSの顔と言えるだけに、世界陸上に登場するのは当然と言えば当然だが、SNSでは《あまり無理をしないでね》という声も少なくなかった。

これからも毎朝、元気な姿でお茶の間に元気を与え続けてもらいたいだけに、体調管理だけは気をつけてほしい。

