「美フラペ最高♡」【スタバ】ホイップ追加で映え！「秋のシーズンドリンク」

【スターバックス】で今飲むなら、洋なしと生キャラメルを組み合わせた、秋を感じる「シーズンドリンク」がおすすめ！ スタバマニアも絶賛するカスタムをご紹介するので、ぜひチェックしてみて。新作フラペチーノはすでに販売がスタートしているので、気になる人はお早めに！

キャラメル & ホイップ追加で “美フラペ" に！

スタバマニアの@aista125さんが「美フラぺ最高」と絶賛するこちらは、秋の限定「洋なし 生キャラメル フラペチーノ®」をカスタマイズした1杯。「キャラメルシロップ追加」「キャラメルソース追加」「inホイップ追加」「エクストラホイップ」にして、さらに「果肉全部ブレンド」にするのが@aista125さんのこだわり。「いい感じのスムージー感」「洋なしの味しっかりで美味しかった」とお気に入りのようです。見た目も豪華なので、写真を撮ってから飲みたいですね。

チャイシロップ追加で香りとスパイス感UP

@ayumin0220stbさんは「洋なし 生キャラメル フラペチーノ」に「チャイシロップ追加」「エクストラホイップ」でオーダー。これならカスタム初心者も注文しやすいかも。チャイならではの独特のスパイシー感を楽しめそうです。「相性抜群で美味しかった」とのことなので、チャイ好きさんは試してみる価値ありです！

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@aista125様、@ayumin0220stb様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A