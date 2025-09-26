ひどい怪我をして道端で倒れていたという猫さん。偶然通りかかった投稿主さんによって命を救われたあの日から3年。驚きの現在の姿に涙が止まらないと反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で31万回再生を突破し、「中々出来る事じゃない決断… ほんますごいです…尊敬します」「生きたいって気持ちが 伝わってきた。元気をありがとう」「言葉が出ない。ただただ号泣」といった声が寄せられています。

【動画：ひどい怪我をして道端で倒れていた猫を発見→『埋葬してあげよう』と拾い上げたら…】

瀕死の猫との出会い

TikTokアカウント『よすけ』に投稿されたのは、路上で倒れていた瀕死の猫さんが家猫になるまでの軌跡と現在の姿です。

投稿主さんは、道端で猫さんを見つけたとき「死んでる、埋葬してあげよう」と思ったそう。しかし、猫さんを拾い上げるとかすかに鳴き声が。懸命に生きようとしている猫さんを放っておけず、病院に連れていったといいます。

奇跡的な回復を経て我が子に

車に轢かれたのか、ひどい怪我をしていたという猫さん。怪我の状態を見たお医者さんに「もって2日。手術をしても助からない可能性が高い」と診断されたそう。それでも、投稿主さんは迷わず手術を選択したといいます。

猫さんの手術は、見事成功。2ヶ月の入院を経て、晴れて投稿主さんのお家の子になったのだそう。里親を探すことも考えたそうですが、保護猫活動をする知り合いから「足に障害が残る可能性が高いから見つかりづらい」と言われ、引き取る決意をしたといいます。

愛があふれる現在の姿に涙

猫さんの名前は「ツナ」ちゃん。犬派だったという投稿主さんが猫を飼うのは初めてで、不安だったといいます。しかし、一緒に暮らしてみると、信頼して甘えてくれるツナちゃんをとても愛おしく感じたのだそう。

ツナちゃんを保護して3年。心配していた足も完治し、今では元気に走り回っているのだとか。やんちゃなツナちゃんに家具をボロボロにされることもあるのだそう。

それでも、投稿主さんは「ツナちゃんと、これからもずっとずっと一緒にいたい」と願っているそうです。ツナちゃん、愛あふれる人に救われて本当に良かったね。

投稿には、「本日の号泣案件」「泣いちまったやん」「途中から涙がドバドバ出て、私の心も洗われました」「ツナちゃんの信頼の眼差しで全てが伝わってくるようです」「こんな愛情深い主さんに見つけてもらえて良かったね」といったコメントが寄せられました。

TikTokアカウント『よすけ』では、今回紹介したツナちゃんと投稿主さんの日常の姿が見られます。

写真・動画提供：TikTokアカウント『よすけ』さま

執筆：kokiri

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。