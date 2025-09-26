WBC世界バンタム級王座決定戦

ボクシングの帝拳プロモーションは25日、都内で会見し、11月24日に東京都江東区のTOYOTA ARENA TOKYOでWBC世界バンタム級王座決定戦を行うと発表した。同級1位・那須川天心（帝拳）と同級2位・井上拓真（大橋）が激突する。那須川はボクシング転向8戦目で初の世界戦。ビッグマッチを前に心境を語った。興行はAmazon プライム・ビデオで生配信。戦績は27歳の那須川が7勝（2KO）、29歳の井上が20勝（5KO）2敗。

念願のベルトを前に強く意気込んだ。会見に出席した那須川は司会者から名前を呼ばれると「初めまして、世界・那須川天心です」と立ち上がって挨拶した。2023年にボクシングに転向して8戦目で世界戦デビューする。「約2年半、ずっと準備をしてきたつもりです。同じスタイルで戦ったこともないですし、この選手だからこういうことをしようというのもない。この試合のために色んな準備をしてきた。『花をしっかり開く』という思いが自分の中にある」と強調した。

相手となる井上拓真は、兄が世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）、父は昨年のWBA年間最優秀トレーナーに輝いた真吾氏という、ボクシング界を代表する一家出身。那須川は「やるのは拓真選手。（家族の）意識はしていないです。『まとめてくるならかかってこい』という感じです」と天心節。その上で「僕には帝拳の素晴らしいチームがいます。チームが言ってくれることだけを信じている。この試合が組まれたことは信頼度が僕の中である。僕が勝つということだと思います」と自信を覗かせた。

那須川は格闘技戦績47戦全勝（キックボクシングは42戦）という華々しい実績を引っ提げて、ボクシングに転向している。22年に行われたキックボクシング時代のビッグマッチである武尊戦と関連した質問を受けると「そことは比較できないと思う」ときっぱり。「でもキック時代も含めて自分のキャリアの中で一番負けるかもしれないと思えるカード」と、俯瞰して捉えている様子だった。続けて「やるだけです。もちろん負けることは考えていないですし、負けないです」と力を込めた。

さらに那須川は「今回は1日、チケットを手売りしようと思っている」と驚きのプランを明かした。元々、世界戦が決定した際に秘めていた計画といい「自分の手で売ってファンに自分の気持ちを感じてもらいたい」と話した。

一方の井上は23年4月にWBA世界同級王座を獲得。翌24年にジェルウィン・アンカハス（フィリピン）に9回KO勝ち、石田匠（井岡）に判定勝ちを収め、2度の防衛に成功した。しかし、同10月に現WBA休養王者・堤聖也（角海老宝石）に敗れ、王座陥落。引退をするか悩んだ末に現役続行を選んだ。

WBC同級王座は中谷潤人（M.T）が保持していたが、中谷がIBF同級王座とともに返上したことにより、空位となっている。



（THE ANSWER編集部・澤田 直人 / Naoto Sawada）