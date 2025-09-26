子猫は時に、予想外の行動で私たちを楽しませてくれます。そんな子猫のサプライズの光景に、「可愛すぎるっ！」「これはたまらん」と絶賛の声が寄せられることに。投稿は12万再生を超え、たくさんの人に癒しを届けています。

【動画：小さな子猫が立ち上がったかと思ったら…次の瞬間→とんでもなく可愛いしぐさ】

みぃこさんの可愛すぎるポーズに悶絶

子猫の可愛すぎる光景が投稿されたのは、三毛猫のみぃこさんの日常が綴られているInstagramアカウント『みぃこさんですよ。』。この日、飼い主さんはいつものようにみぃこさんの様子をカメラに収めていたそう。すると、みぃこさんは飼い主さんの方を見つめながら、後ろ足で器用に立ち上がったのだとか。いったいどうしたのかと、みぃこさんの様子を見ていると…なんと、みぃこさんは両前足をくっつけて「お願い」のようなポーズを見せ始めたのだとか。こんなに可愛いお願いの仕方をされたら、何でも願いを叶えてあげたくなってしまいます。

さらに、みぃこさんは合わせた前足を少し開いたかと思うと、今度は前足で自分のお顔を挟んで体をくねらせ始めたそう。

予想もしていなかった可愛らしいポーズの連続に、思わず悶絶してしまう人が続出。無自覚にたくさんの人を虜にしてしまうみぃこさんなのでした。

さりげない仕草にキュン！

そんな可愛い仕草で、たくさんの人を虜にしてしまうみぃこさん。他の日にも、思わずキュンとしてしまう姿を見せてくれたそう。その日は、ドアの隙間が少しだけ開いたそうで、みぃこさんはその隙間から飼い主さんを見つめていたとのこと。

どうやら、みぃこさんが隙間を通るには少しだけ幅が足りなかったようで、どうしたものかと考えているようです。すると、みぃこさんは少し立ち止まったあと、ドアに前足をそっと添え…おそるおそるドアを押し広げてお部屋の中へ入ってきたのだそう！思っていることが仕草に滲み出てしまうみぃこさんに、なんだかキュンとしてしまいます。

身近な物で遊ぶ姿も可愛いと絶賛

また別の日には、おうちの中にあるもので遊ぶ姿も披露してくれたみぃこさん。この日のおもちゃは、電気に付いた紐のようです。みぃこさんは、電気から垂れ下がっているスイッチの紐に狙いを定めると…勢いよく前足でパンチ！立ち上がってかっこよく獲物を仕留めます。

さらには、紐を前足で上手に捕まえてお口でキャッチ。可愛いだけではなく、ワイルド路線もいけるご様子。そんなさまざまな姿を見せてくれるみぃこさんの姿を見て、たくさんの人が日々元気を貰っているのでした。

この光景には、「キュンキュンです♡」「いないばぁしてるのかな？」「子猫はなにをしていても可愛いですね」と絶賛の声が寄せられています。

Instagramアカウント『みぃこさんですよ。』では、そんなみぃこさんの愛らしい姿がたくさん詰め込まれていますよ。

みぃこさん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「みぃこさんですよ。」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。