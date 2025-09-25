17Ëü¥¥í¤Î°¦¼Ö¤¬¥«¥¿¥í¥°°Ê¾å¤ÎÀÇ½È¯´ø!? ¥¨¥ó¥¸¥ó¥ª¥¤¥ë¤Ç¤³¤³¤Þ¤ÇÊÑ¤ï¤ë¡ª¸¡¾Ú¥ì¥Ýー¥È
¥¯¥ë¥Þ¤ÎÇ³Èñ¤¬10～20¡ó¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢°ìÂÎ¤É¤ì¤À¤±¤Î¥¬¥½¥ê¥óÂå¤òÀáÌó¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢¤½¤ó¤Êµ¿Ìä¤ò¸¡¾Ú¤¹¤Ù¤¯¥Û¥ó¥À¡¦¥Õ¥£¥Ã¥È¡Ê1,300㏄¡¿¥¨¥ó¥¸¥ó¼Ö¡Ë¤ò»È¤Ã¤ÆÇ³Èñ¥Æ¥¹¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¥ì¥Ýー¥È¤À¡£Ç³Èñ¸þ¾å¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤¿¤Î¤Ï¥ª¥¤¥ëÅº²ÃºÞ¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡Ö¥¹ー¥Ñー¥¾¥¤¥ë¡×¡Ä¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢º£²ó¤ÏÅº²ÃºÞ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥¹ー¥Ñー¥¾¥¤¥ë¤ÎÀ®Ê¬¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¥¨¥ó¥¸¥ó¥ª¥¤¥ë¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡£¤³¤Î¥ª¥¤¥ë¤Ç¥Õ¥£¥Ã¥È¤ÎÇ³Èñ¤Ï¤É¤ì¤À¤±¸þ¾å¤¹¤ë¤«¡© ¤½¤·¤Æ¥¬¥½¥ê¥óÂå¤Ï²¿±ßÀáÌó¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡© ¤µ¤Ã¤½¤¯¸¡¾Ú¤·¤Æ¤ß¤¿¡£
¥Æ¥¹¥È¼ÖÎ¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
»ÈÍÑ¤·¤¿¥Û¥ó¥À¡¦¥Õ¥£¥Ã¥È¤ÏÁö¹Ôµ÷Î¥¤¬17Ëükm¤ò±Û¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÄ´»Ò¤¬¤ä¤±¤Ë¤¤¤¤¡£¤È¤¯¤ËÇ³Èñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï²¼µ¤Î¿ôÃÍ¤ò¸Ø¤ë¡£
¡Ú°ìÈÌÆ»Ï©¡Û17～19㎞/L
¡Ú¹âÂ®Æ»Ï©¡Û20～24㎞/L
¡ÚÊ¿¶ÑÇ³Èñ¡Û19㎞/L
¢¨2014Ç¯¼°/1,300㏄/AT¡¡¥«¥¿¥í¥°Ç³Èñ¡§24.6㎞/L¡ÊJC08¡Ë
¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Ç¤â¤Ê¤¤ÉáÄÌ¤Î¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¤·¤Æ¤ÏÇ³Èñ¤¬¤è¤¯¡¢¤È¤¯¤Ë¹âÂ®Æ»Ï©¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¥«¥¿¥í¥°Ç³Èñ¤ËÆùÇö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÇ³Èñ±¿Å¾¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤â24㎞/L¤¬¸Â³¦¡£25㎞/L¤ÎÂçÂæ¤Ë¾è¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¡£
°ìÈÌÆ»Ï©¡õ¹âÂ®Æ»Ï©¤ò¹ç¤ï¤»¤¿Ê¿¶ÑÇ³Èñ¤Ï19㎞/L¡£¤½¤·¤Æ¥ª¥¤¥ë¸ò´¹¤ÎÌÜ°Â¤È¤Ê¤ë5,000㎞¤òÁö¹Ô¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¥¬¥½¥ê¥óÂå¤Ï¤³¤¦¤Ê¤ë¡£
5,000¡Êkm¡Ë¡à19¡Ê㎞/L¡Ë¡ß170±ß¡áÌó4Ëü4,700±ß
4Ëü±ß¥ªー¥Ðー¤Î¥¬¥½¥ê¥óÂå¡£¤³¤ì¤òÇ³Èñ¤Î¸þ¾å¤Ç¤É¤ì¤À¤±ÀáÌó¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡© ¸¡¾Ú¤·¤Æ¤ß¤¿¡£
¥¹ー¥Ñー¥¾¥¤¥ëÀ®Ê¬¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¥¨¥ó¥¸¥ó¥ª¥¤¥ë¤Î¸ú²Ì¤Ï¡©
¥¹ー¥Ñー¥¾¥¤¥ë¤È¤¤¤¨¤Ð¥¨¥ó¥¸¥ó¥ª¥¤¥ë¤Ëº®¤¼¤Æ»È¤¦Åº²ÃºÞ¤¬ÍÌ¾¤À¡£¸ú²Ì¤ò¥«¥ó¥¿¥ó¤Ë²òÀâ¤¹¤ë¤È¡Ö¶âÂ°É½ÌÌ¤ò¥ß¥¯¥í¥óÃ±°Ì¤ÇºÆÀ¸¤·¤Æ¶¯¿Ù¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥â¥Î¡£Í×¤¹¤ë¤Ë¤³¤¹¤ì¹ç¤¦¥Ñー¥ÄÆ±»Î¤ò¥¹¥àー¥º¤ËÆ°¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥ï¥±¤À¡£
²áµî¤Ë¥â¥È¥á¥¬¥Í¤Ç¤â¤½¤Î¸ú²Ì¤ò¼Â¾Ú¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢SNS¤ä¥â¥È¥Ö¥í¥°¤Ç¤â¡ÖÄãÂ®¥È¥ë¥¯¤¬Áý¤·¤¿¡×¤ä¡ÖÇ³Èñ¤¬¸þ¾å¤·¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¼þÃÎ¤Î¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£
¾å¤Î²èÁü¤Ç¤â¤ï¤«¤ë¤È¤ª¤ê¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¶âÂ°¥Ñー¥Ä¤Ï¥Ä¥ë¥Ä¥ë¤Ë¸«¤¨¤Æ¤â¡¢¥ß¥¯¥í¥óÃ±°Ì¤ÇºÙ¤«¤¤¥¥º¤¬Ìµ¿ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹ー¥Ñー¥¾¥¤¥ë¤ÏÇ®¤ÈËà»¤¤Ç²½³ØÈ¿±þ¤òµ¯¤³¤·¡¢¥¥º¤Ä¤¤¤¿¶âÂ°É½ÌÌ¤ò¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¾õÂÖ¤Ë¡ÖºÆÀ¸¡×¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¤³¤ÎºîÍÑ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¥í¥¹¤¬¸º¤ê¡¢»ýÂ³Åª¤Ë¥¨¥ó¥¸¥ó¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤Î¤À¡£¤â¤Á¤í¤óÇ³Èñ¥¢¥Ã¥×¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æº£²ó»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¹ー¥Ñー¥¾¥¤¥ë¤ÎÀ®Ê¬¤ò¤Ï¤¸¤á¤«¤éÇÛ¹ç¤·¤Æ¤¤¤ë¥¨¥ó¥¸¥ó¥ª¥¤¥ë¤À¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î»ÅÍÍ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ3¼ïÎà¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Ï¾Ê¥¨¥Í¼Ö¤ËºÇÅ¬¤Ê¥°¥êー¥ó¤Î¥é¥Ù¥ë¤Î100¡ó²½³Ø¹çÀ®¥ª¥¤¥ë¡Ö¥·¥ó¥»¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¾¥¤¥ë0W¡¾30¡×¤Ç¸¡¾Ú¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¥ª¥¤¥ë¸ò´¹Ä¾¸å¤Î¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó
¤Þ¤º¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¨¥ó¥¸¥ó¥ª¥¤¥ë¤Î¾õ¶·¤ò²òÀâ¡£
¡¦¥Ûー¥à¥»¥ó¥¿ー¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¥êー¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥ª¥¤¥ë¡Ê°ì±þ¥áー¥«ーÉÊ¡£È¾¹çÀ®Ìý¡Ë
¡¦Ç´ÅÙ¤Ï¥·¥ó¥»¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¾¥¤¥ë¤ÈÆ±¤¸0W¡¾30
¡¦³Ê°Â¤Î¥ª¥¤¥ëÅº²ÃºÞ¤òÅêÆþ
¡¦2,000㎞Áö¹Ô
¤³¤Î¥ª¥¤¥ë¤«¤é¥·¥ó¥»¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¾¥¤¥ë 0W¡¾30¤Ë¸ò´¹¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¼¡¤Î¸ú²Ì¤òÂÎ´¶¤·¤¿¡£
¥¢¥¯¥»¥ë¥ª¥Õ¢ªÂÆÀ¤Ç¿Ê¤àµ÷Î¥¤¬¿¤Ó¤¿
²¼¤êºä¤Ê¤É¤Ç¥¹¥Ôー¥É¤¬¾è¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¥¢¥¯¥»¥ë¤ò¥ª¥Õ¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢ÂÆÀ¤ÇÁö¹Ô¤¹¤ë¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÁö¹Ôµ÷Î¥¤¬¿¤Ó¡¢°ÊÁ°¤ËÁý¤·¤Æ¥¹¥ë¥¹¥ë¤ÈÁ°¤Ø¿Ê¤à¡£¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¤Ï80㎞/h¤ò¥ー¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡Ê¸å½Ò¡Ë¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð85㎞/h¤Þ¤Ç½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¥¢¥¯¥»¥ë¤ò¥ª¥Õ¤Ë¤·¤Æ¤âÂ®ÅÙ¤¬80㎞/h¤Þ¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«²¼¤¬¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¥¨¥ó¥¸¥ó¥Ö¥ìー¥¤¬¼å¤¯¤Ê¤ê¡¢¥¢¥¯¥»¥ë¤òÆ§¤Þ¤Ê¤¯¤Æ¤âÂÆÀ¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç½Ö´ÖÇ³Èñ·×¤Ï50㎞/L¤ò»Ø¤·¤Ê¤¬¤éµ÷Î¥¤ò¥°¥ó¥°¥ó¤È¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¥¨¥ó¥¸¥ó²»¤¬ÀÅ¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
¡Ö¥ª¥¤¥ë¤¬¿·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤«¤é¤½¤ê¤ãÀÅ¤«¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¥á¥«¥Î¥¤¥º¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¸ò´¹Á°¤ËÈæ¤Ù¤Æ²»¼Á¤¬Äã¤¯¤Ê¤ê¡¢äÆ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤À¡£
²»ÎÌÂ¬Äê´ï¤Ë¤«¤±¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢¤½¤ÎÊÑ²½¤Ï¿ôÃÍ¤Ë¤âÉ½¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¿¶Æ°¤¬¸º¤Ã¤¿
¹âÂ®Æ»Ï©¤Î½ä¹Ò»þ¤Ë¿¶Æ°¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¥Ï¥Ã¥¥ê¤È´¶¤¸¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥Æ¥¹¥È»þ¡¢½õ¼êÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤¿ÃÎ¿Í¤¬¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ç¥Þ¥¦¥¹¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡Ö¥Þ¥¦¥¹¥«ー¥½¥ë¤Î¥Ö¥ì¤¬¸º¤Ã¤Æºî¶È¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¤¿¤À¥³¥ì¤Ç¤ÏÃê¾ÝÅª¤¹¤®¤ë¤Î¤ÇÂ¬Äê´ï¤òÆ³Æþ¡£
Â¬Äê·ë²Ì¤Ï¥¢¥¤¥É¥ê¥ó¥°»þ¤Î¥â¥Î¤À¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤âÊÑ²½¤¬¿ôÃÍ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
Ç³Èñ¤Î·ë²Ì¤Ï¡© 25㎞/L¤òÄ¶¤¨¤ë¤«¡©
´Î¿´¤ÎÇ³Èñ¤Ï¡Ä
¤Ê¤ó¤È25.9㎞/L!!!!! ¥«¥¿¥í¥°Ç³Èñ¤Ç¤¢¤ë24.6㎞/L¤òÂç¤¤¯Ä¶¤¨¤ë·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
¥Æ¥¹¥ÈÊýË¡¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¡¦¹âÂ®Æ»Ï©¤ò100㎞Áö¹Ô¡Ê¹âÄãº¹¡¦µ¤²¹º¹¤¬¾¯¤Ê¤¤¶è´Ö¤òÁªÂò¡Ë
¡¦Â®ÅÙ¤Ï80㎞/h¤ò¥ー¥×
¡¦¥¨¥¢¥³¥ó¤ÎÀßÄê¤ÏÊÑ¤¨¤º¤Ë°ìÄê
¤â¤Á¤í¤ó¥·¥ó¥»¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¾¥¤¥ë¤Ë¸ò´¹¤¹¤ëÁ°¤âÆ±ÍÍ¤Î¥Æ¥¹¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Æ¥¹¥È¤·¤¿¤È¤³¤í24.4㎞/L¢ª25.9㎞/L¤È¤Ê¤ê¡¢¤Ê¤ó¤È1.5㎞/L¤â¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Áö¤ë¤Û¤É¤Ë¸ú²Ì¤¬¹â¤Þ¤ë¡© ¤µ¤é¤Ë1.0㎞/L¥¢¥Ã¥×¤·¤ÆÌó27㎞/L¤òÃ£À®
¡Ö¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç100㎞¤Îµ÷Î¥¤òÁö¤ë¤³¤È¡×¤ò¾ò·ï¤Ë¤·¤¿¤¿¤á¥Æ¥¹¥È¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤ó½ªÎ»¤·¤¿¤¬¡¢100㎞¤òÄ¶¤¨¤¿¤¢¤¿¤ê¤«¤é¤µ¤é¤ËÇ³Èñ¤¬¿¤Ó»Ï¤á¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤Ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬¥¹¥àー¥º¤Ë²ó¤ë´¶³Ð¤âÁý¤·¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç26.9㎞/L¤òÃ£À®¡£°ìÈÌÆ»Ï©¤Ç¤Ï¤Ê¤ó¤È30㎞/L¤òÄ¶¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë30㎞/L¤È¤¤¤¦¿ôÃÍ¤Ï¡Ö¥¬¥é¥¬¥é¤Ë¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë¿¼Ìë¤Î¤Ò¤È¥±¥¿¹ñÆ»¤ò60㎞/h¤Ç½ä¹Ò¤·¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤Ê～¡×¤È¹¥´ñ¿´¤Ç¥Æ¥¹¥È¤·¤¿·ë²Ì¤Ç¤¢¤ë¡£ºÇ½ªÅª¤Ë30.6㎞/L¤È¤¤¤¦¥Ð¥¤¥¯ÊÂ¤ÎÇ³Èñ¤ò¤¿¤¿¤½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¥«¥¿¥í¥°Ç³Èñ¡Ê24.6㎞/L¡Ë¤ò25¡ó¤â¾å²ó¤ë¤³¤Î¿ôÃÍ¤Ï¡¢¹¥¾ò·ï¤¬´ñÀ×Åª¤Ë½Å¤Ê¤Ã¤ÆÀ¸¤¸¤¿·ë²Ì¤Ê¤Î¤Ç»²¹ÍÃÍ¤È»×¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤¿¤À¡¢¥·¥ó¥»¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¾¥¤¥ë¸ò´¹¸å¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿»ö¼Â¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï³Î¤«¤À¡£
¥¬¥½¥ê¥óÂå¤Ï²¿±ßÀáÌó¤Ç¤¤ë¡©
¤½¤Î¸å¡¢»Ô³¹ÃÏ¤ä¥ï¥¤¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤òÁö¤Ã¤¿¤¬Ç³Èñ¤¬21㎞/L¤ò²¼²ó¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ìÈÌÆ»Ï©¡õ¹âÂ®Æ»Ï©¤ÎÊ¿¶ÑÇ³Èñ¤ÏÌó24㎞/L¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤ª¤µ¤é¤¤¤¹¤ë¤È¡¢¥ª¥¤¥ë¸ò´¹Á°¤ÏÌó19㎞/L¡£5,000㎞¤òÁö¤ë¤¿¤á¤ËÌó4Ëü4,700±ß¤«¤«¤ë·×»»¤À¤Ã¤¿¡£
5,000¡Êkm¡Ë¡à19¡Ê㎞/L¡Ë¡ß170±ß¡áÌó4Ëü4,700±ß
¤½¤ì¤¬¥·¥ó¥»¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¾¥¤¥ë0W¡¾30¸ò´¹¸å¤Ï²¼µ¤Î·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
5,000¡Êkm¡Ë¡à24¡Ê㎞/L¡Ë¡ß170±ß¡áÌó3Ëü5,400±ß
19¢ª24㎞/L¤ÈÇ³Èñ¤ÏÌó25¡ó¸þ¾å¡£¥¬¥½¥ê¥óÂå¤ÏÌó9,300±ß¤ÎÀáÌó¤¬²ÄÇ½¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¬¥½¥ê¥óÂå°Ê³°¤Î¥á¥ê¥Ã¥È
Ç³Èñ¤Î¤³¤È¤ò¤µ¤ó¤¶¤ó¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤¤Ê¤¬¤é¤À¤¬¡¢Ç³Èñ¥¢¥Ã¥×¤Ï¥¹ー¥Ñー¥¾¥¤¥ë¸ú²Ì¤ÎÉû»ºÊª¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¥Æ¥¹¥ÈÃæ¤Ë´¶¤¸¤¿°ìÈÖÂç¤¤ÊÊÑ²½¤Ï¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬¥í¥¹¤Ê¤¯¥¹¥àー¥º¤Ë²ó¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¡×¤À¤«¤é¤À¡£
¥¹ー¥Ñー¥¾¥¤¥ë¤Î¸ú²Ì¤Ï¡¢¹âÂ®¤Ç¤³¤¹¤ì¹ç¤¦¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¶âÂ°ÌÌ¤òºÆÀ¸¤·¤Æ¡¢¶Ñ°ì¤ËÀÜ¿¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¡£
¤³¤Î¸ú²Ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¥í¥¹¤¬¸º¤Ã¤ÆÍýÁÛÅª¤Ê·Á¤Ë¶á¤Å¤¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÇ³Èñ¤¬¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¤¤ï¤ÐÅöÁ³¤Î·ë²Ì¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬ÍýÁÛ¤Î·Á¤Ë¶á¤Å¤¯¤³¤È¤Ï¡¢¼÷Ì¿¤òÂç¤¤¯±ä¤Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¸½¤Ë¥Æ¥¹¥È¼ÖÎ¾¤Î¥Õ¥£¥Ã¥È¤Ï17Ëü㎞¤òÁö¹Ô¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÎ¿Í¤¬ÇÑ¼Ö¤Ë¤¹¤ë¤È¤³¤í¤ò¾ù¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¼ÖÎ¾¤Ç¤¢¤ë¡£
Êè¾ì¤«¤é¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤âÇ³Èñ30㎞/L¤òÃ¡¤½Ð¤¹¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤Ç¥¨¥ó¥¸¥ó¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò²óÉü¡¦°Ý»ý¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¹ー¥Ñー¥¾¥¤¥ë¤ò»È¤¤Â³¤±¤ì¤Ð¡¢º£¸å20Ëü㎞¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤À¤í¤¦¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¥¯¥ë¥Þ¤òÇã¤¤ÂØ¤¨¤ë¥³¥¹¥È¤ä¥¨¥ó¥¸¥ó½¤Íý¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤òÂçÉý¤Ë¸º¤é¤»¤ë¡£
ÁíÉ¾¡§ÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤Ï¤ª¤Ä¤ê¤¬¤¯¤ë¥ì¥Ù¥ë
1ÅÙ¤Î¥ª¥¤¥ë¸ò´¹¡Ê5,000㎞¡Ë¤ÇÌó9,300±ß¤Î¥¬¥½¥ê¥óÂå¤¬ÀáÌó¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿ôËü～¿ôÉ´Ëü±ß¤«¤«¤ë¥¨¥ó¥¸¥ó½¤ÍýÈñ¤äÇã¤¤ÂØ¤¨¥³¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¥¹ー¥Ñー¥¾¥¤¥ë¤ÎÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤ÏÂ¿³Û¤Î¤ª¤Ä¤ê¤¬¤¯¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤½¤í¤½¤í¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬²õ¤ì¤½¤¦¤À¤Ê¡×¤È¿´ÇÛ¤·¤Ê¤¬¤é¾è¤ë¤è¤ê¤â¡¢¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¸µµ¤¤ËÁö¤ì¤½¤¦¤À¤Ê¡×¤È°Â¿´¤·¤Æ¾è¤ëÊý¤¬¥É¥é¥¤¥Ö¤Ï³Ú¤·¤¤¤·¡¢¿¶Æ°¤ä¥á¥«¥Î¥¤¥º¤¬¸º¤ì¤Ð¥É¥é¥¤¥Ðー¤ÎÈèÏ«¡¦¥¹¥È¥ì¥¹¤âÂçÉý¤Ë·Ú¸º¤Ç¤¤ë¡£
¥¹ー¥Ñー¥¾¥¤¥ë¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥¬¥½¥ê¥óÂå¤ÎÀáÌó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬Ä¹»ý¤Á¤¹¤ì¤Ð¿ôËü～¿ôÉ´Ëü±ß¤Î¥³¥¹¥È¸º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤·¡¢²¿¤è¤ê¤ª¶â¤Ç¤ÏÇã¤¨¤Ê¤¤¥É¥é¥¤¥Ö¤Î³Ú¤·¤µ¤ä°Â¿´´¶¡¢ÈèÏ«¸º¤È¤¤¤Ã¤¿¥á¥ê¥Ã¥È¤âÆÀ¤é¤ì¤ë¡£°¦¼Ö¤ò³Ú¤·¤¯¡¢¤ªÆÀ¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆÄ¹¤¯¾è¤êÂ³¤±¤¿¤¤¥É¥é¥¤¥Ðー¤³¤½¡¢¤¼¤Ò¥¹ー¥Ñー¥¾¥¤¥ë¤ò»î¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡ÊÊÔ½¸¶¨ÎÏ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥Ñ¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¡Ë