結婚の偽情報拡散のキアヌ・リーヴス＆アレクサンドラ・グラントが、キスショットでフェイクニュースに注意喚起
「結婚」の偽情報がファンによって拡散されてしまったキアヌ・リーヴスとアレクサンドラ・グラント。アレクサンドラがインスタグラムにて、キアヌとのキスショットを公開し、フェイクニュースへの注意を促した。
【写真】イベントでキス！ キアヌ＆恋人のアレクサンドラ
現地時間9月24日にインスタグラムを更新したアレクサンドラは、米アリゾナ州にあるジェームズ・タレルのインスタレーション作品「ローデン・クレーター」で撮影したキスショットを公開。「これは本物の写真です。婚約写真でも、AI生成による結婚報告でもありません…ただのキスです！（キスの直前か直後かもしれません…私達の表情がちょっと間抜ですよね！）」と綴り、「私たちの結婚を祝福してくださった皆さんにお礼を言いたくて、この写真をシェアしました。でも、私たちは結婚していません」と続けた。
そして、「昨今良いニュースが必要とされていますが、それでもフェイクニュースに違いありませんので、皆さん気を付けてくださいね！ 本当の幸せを少しだけどうぞ！」と締めくくった。
キアヌとアーティストのアレクサンドラは、長い友人期間を経て、2019年に交際が発覚。同年開催されたロサンゼルス・カウンティ美術館のイベントでレッドカーペットデビューを果たした。
2人の結婚説が浮上したのは先週のこと。キアヌのファンアカウントがインスタグラムにて、キアヌと長年の恋人アレクサンドラが結婚したと投稿。アレクサンドラのドレスやゲストのコメントなど、式の詳細を紹介し、ファンからも「普段は芸能人のことなど気にしないけれど、この2人の幸せを心から祈ります！」「キアヌが幸せだと私も嬉しい！」などと喜びの声が寄せられていたが、キアヌの代理人がPeopleを通じて声明を発表。「事実ではありません。彼らは結婚していません」と噂を否定していた。
