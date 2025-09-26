¡Ú¶¥ÇÏÍ½ÁÛ¡Û¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥º£Ó¤ÎÂçËÜÌ¿¥µ¥È¥Î¥ì¡¼¥ô¤Ë»à³Ñ¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«!?¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤ëºòÇ¯¤ÎÇÔÀï
¡¡ÆüËÜ¤Î¶¥ÇÏ¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¤Ï¡¢½Õ¤È½©¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤º¤Ä£Ç£É¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤òÎ¾Êý¾¡¤Æ¤Ð¡Ö½Õ½©Ï¢ÇÆ¡×¤È¾Î¤¨¤é¤ì¤ë¡£¥¹¥×¥ê¥ó¥ÈÏ©Àþ¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢½Õ¤Î£Çµ¹â¾¾µÜµÇ°¡ÊÃæµþ¡¦¼Ç1200£í¡Ë¤È½©¤Î£Ç£É¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥º£Ó¡ÊÃæ»³¡¦¼Ç1200£í¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤òÂ³¤±¤Æ¾¡¤Ä¤Î¤Ï»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤ËÆñ¤·¤¤¡£²áµî10Ç¯¤ò¸«¤Æ¤âÆ±Ç¯¤Ë½Õ½©Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2018Ç¯¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ë¡¼¥É¥ë¤Î¤ß¡£¡ÖÃ»µ÷Î¥½÷²¦¡×¤ÎÌ¾¤ò¤Û¤·¤¤¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤¿¥°¥é¥ó¥¢¥ì¥°¥ê¥¢¤Ç¤µ¤¨¡¢Ã£À®¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤Î½Õ¤È½©¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥È£Çµ¤Ï¡¢Æ±¤¸1200£íÀï¤Ç¤âº¸²ó¤ê¡¢±¦²ó¤ê¤È²ó¤ê¤¬°ã¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÇÏ¾ì¾õÂÖ¤âÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¡£¹¥Å·¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤ë½©¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥º£Ó¤Ç¤Ï£±Ê¬£·ÉÃÂæ¤Î·èÃå¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢±«¤¬Â¿¤¤½Õ¤Î¹â¾¾µÜµÇ°¤Ç¤Ï²áµî£µÇ¯¡Ê2020Ç¯¡Á2024Ç¯¡Ë¤Ç¾¡¤Á»þ·×¤¬£±Ê¬£¸ÉÃ¤òÀÚ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤¤¡£
¡¡Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥È£Çµ¤Î½Õ½©Ï¢ÇÆ¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥ÈÇ½ÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹Ó¤ìÇÏ¾ì¤â¹âÂ®ÇÏ¾ì¤â¤³¤Ê¤¹ÂÐ±þÎÏ¤âµá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æº£Ç¯¡¢½µËö¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥º£Ó¡Ê£¹·î28Æü¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½Õ¤Î¹â¾¾µÜµÇ°¡Ê£³·î30Æü¡Ë¤Ç¶¯¤¤¶¥ÇÏ¤ò¸«¤»¤Æ²÷¾¡¤·¤¿¥µ¥È¥Î¥ì¡¼¥ô¡Ê²´£¶ºÐ¡Ë¤Ë¡¢½Õ½©Ï¢ÇÆ¤Î´üÂÔ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´ØÀ¾¤Î¶¥ÇÏÀìÌç»æµ¼Ô¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¥µ¥È¥Î¥ì¡¼¥ô¤Ï¤¹¤Ç¤Ë£¶ºÐÇÏ¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ã¤¤º¢¤Ë¸Î¾ã¤Ë¤è¤ëÄ¹¤¤µÙÍÜ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Û¤É¥ì¡¼¥¹¤Î¿ô¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÇÏ¤Ï¤Þ¤À¼ã¡¹¤·¤¤¤·¡¢º£¤¬½¼¼Â´ü¤Ë¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Ã»µ÷Î¥£Çµ¤Î½Õ½©Ï¢ÇÆ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤½¤Î¸«ÄÌ¤·¤ÏÌÀ¤ë¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¥¹¥×¥ê¥ó¥È£Ç£É¤Î½Õ½©Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¥µ¥È¥Î¥ì¡¼¥ô¡¡photo by Eiichi Yamane/AFLO
¡¡¥µ¥È¥Î¥ì¡¼¥ô¤Ï¸½ºß¡¢¤Þ¤µ¤Ë¶¥ÁöÇÏ¤È¤·¤Æ½¼¼Â´ü¤Ë¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¶áÁö¤ÎÀ®ÀÓ¤À¡£
¡¡¤³¤Î½Õ¡¢¹â¾¾µÜµÇ°¤òÀ©¤¹¤ë¤È¡¢¤¹¤«¤µ¤º³¤³°¤ØÀï¤¤¤Î¾ì¤ò°Ü¤·¤Æ¡¢¹á¹Á¡¢±Ñ¹ñ¤ÈÅ¾Àï¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î£Çµ¥ì¡¼¥¹¡¢¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¥º¥¹¥×¥ê¥ó¥È¥×¥é¥¤¥º¡Ê£´·î27Æü¡¿¥·¥ã¥Æ¥£¥ó¡¦¼Ç1200£í¡Ë¡¢¥¯¥¤¡¼¥ó¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹£²À¤¥¸¥å¥Ó¥ê¡¼£Ó¡Ê£¶·î21Æü¡¿¥¢¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¼Ç1200£í¡Ë¤È¡¢¤È¤â¤Ë³¤³°¤Î°ìÀþµéÁê¼ê¤Ë£²Ãå¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³Î¤«¤Ë£²Àï¤È¤â¾¡Íø¤òµó¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¹á¹Á¤Ç¤Ï¡¢16Àï14¾¡¡¢£²Ãå£²²ó¤È¤¤¤¦ÀïÀÓ¤ò¸Ø¤ê¡¢À¤³¦¶þ»Ø¤Î"¥¹¥×¥ê¥ó¥È²¦¹ñ"¤Ë¤ª¤±¤ë¸½ºß¤ÎÀäÂÐ²¦¼Ô¡¢¥«¡¼¥¤¥ó¥é¥¤¥¸¥ó¥°¡Ê¹á¹Á¡Ë¤Ë¿©¤¤²¼¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡±Ñ¹ñ¤Ç¤â¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼£¶Ï¢¾¡¤Ç£Çµ¤òÀ©¤·¤Æ¤¤¤ëÁÇ¼ÁÇÏ¥é¥¶¥Ã¥È¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¤È¤ÎÃ¡¤¹ç¤¤¤òÈäÏª¡£Ãåº¹¤Ï¤ï¤º¤«È¾ÇÏ¿È¡£½é¤Î²¤½£¤Ç¤ÎÀï¤¤¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»×¤¨¤Ð¡¢¾¡¤Á¤ËÅù¤·¤¤ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤Æ¡¢¹â¾¾µÜµÇ°¤ò¾¡¤Ã¤Æ°Ê¹ß¤â¡¢³¤³°¤ÇÀ¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤òÁê¼ê¤Ë¤·¤Æ¡¢Ãæ¿È¤ÎÇ»¤¤¥ì¡¼¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¿¥µ¥È¥Î¥ì¡¼¥ô¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Æ±ÇÏ¤ÎÇ½ÎÏ¤ÏÀ¤³¦¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤â£Çµµé¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡¢¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¸½¾õ¤«¤é¤·¤Æ¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥º£Ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡Ö¸«ÄÌ¤·¤¬ÌÀ¤ë¤¤¡×¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤·¤«¤â¡¢¹â¾¾µÜµÇ°¤Ç¤â¼ê¹Ë¤ò¼è¤Ã¤¿"¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥Þ¥ó"¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥â¥ì¥¤¥éµ³¼ê¤¬º£²ó¤â°È¾å¤òÌ³¤á¤ë¡£Æ±µ³¼ê¤Ïº£²ó¡¢£³½µ´Ö¤ÎÃ»´üÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤ÎÍèÆü¤Ç¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥º£Ó¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë£¹·î28Æü¤¬¤½¤ÎºÇ½ªÆü¡£¸À¤¦¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥â¥ì¥¤¥éµ³¼ê¤Ï¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢º£²ó¤ÎÃ»´üÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¿´¶¯¤¤¡£
¡¡¤â¤Ï¤ä¡¢¥µ¥È¥Î¥ì¡¼¥ô¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥È£Çµ½Õ½©Ï¢ÇÆ¤ÏÇ»¸ü¤È¸À¤¨¤ë¡£¤¬¡¢Í£°ìµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥º£Ó¤Ç£±ÈÖ¿Íµ¤¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢£·Ãå¤ËÇÔ¤ì¤¿¤³¤È¤À¡£
¡¡¤½¤ÎÇÔÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Àè¤ÎÀìÌç»æµ¼Ô¤Ï¤³¤ó¤Ê¸«²ò¤ò¼¨¤¹¡£
¡Ö¤¢¤ÎÇÔ°ø¤Ï¡¢½ÐÃÙ¤ì¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¤¹¤è¡£Á°ÌÜ¤Î¹¥°Ì¤Ç¥ì¡¼¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¿ÇÏ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤¢¤Î½ÐÃÙ¤ì¤ÏÄË¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ã»µ÷Î¥Àï¤Ç¤Î½ÐÃÙ¤ì¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÆÀ°Õ¤Ê¶¥ÇÏ¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¡¢¾¡¤ÁÇÏ¤È¤ÎÃåº¹¤Ï¤ï¤º¤«¥³¥ó¥Þ£´ÉÃº¹¡£·è¤·¤ÆÈá´Ñ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥³¡¼¥¹¤¬¤É¤¦¤³¤¦¤È¤¤¤Ã¤¿¿´ÇÛ¤â¤¤¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¼ÂºÝ¡¢Ãæ»³¡¦¼Ç1200£í¤Ç¤ÏºòÇ¯¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥º£Ó¤ò½ü¤±¤Ð¡¢£²Àï£²¾¡¡£¤â¤È¤â¤ÈÆÀ°ÕÉñÂæ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Àè½Ò¤ÎÀìÌç»æµ¼Ô¤Ï¡¢½ÐÃÙ¤ì¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Öº£Ç¯¤ÏÂç¾æÉ×¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡ÖÁ°Ç¯¤Î½ÐÃÙ¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤Ò¤È¤Ä¸¶°ø¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Î×Àï²áÄø¡£ºòÇ¯¤Ï¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥º£Ó¤ÎÁ°¤Ë¡¢²Æ¤ÎËÌ³¤Æ»¤ÇG·¤ò£²²ó»È¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤Á¤é¤â¾¡¤Á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î»þ¤ÎÆùÂÎÅª¡¢Àº¿ÀÅªÉéÃ´¤¬¡¢»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤ËÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¡¢¤½¤ÎËÌ³¤Æ»¤Î£²ÀïÌÜ¤«¤éËÜÈÖ¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤¬¤ï¤º¤«£±¥«·î¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡¢ËÜÈÖ¤Ç¤ÎÄËº¨¤Î½ÐÃÙ¤ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤½¤ÎÅÀ¡¢º£²ó¤ÏÁ°Áö¤Î±Ñ¹ñ¤Ç¤Î¥ì¡¼¥¹¤«¤é¤ª¤è¤½£³¥«·î¤Î´Ö³Ö¤ò¤¢¤±¤Æ¤Î½ÐÁö¡£¿Ø±Ä¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤ò·Ð¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤È¥±¥¢¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢ºòÇ¯¤ÈÆ±¤¸Å²¤òÆ§¤à¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×
¡¡º£½Õ¤Î¹â¾¾µÜµÇ°À©ÇÆ¤Ï¡¢¹á¹Á±óÀ¬¸å¤Î½éÀï¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ò»×¤¨¤Ð¡¢³¤³°µ¢¤ê½éÀï¤ÎËÞÁö¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÔ°Â¤â¤Ê¤¤¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢Áê¼ê´Ø·¸¤â¤³¤ì¤È¤¤¤Ã¤¿¿·¶½ÀªÎÏ¤Ï¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¡£¹á¹Á¤«¤é»²ÀïÍ½Äê¤Î¥é¥Ã¥¡¼¥¹¥ï¥¤¥Í¥¹¡Ê¤»¤ó£·ºÐ¡Ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢£²Ãå¤ËÆþ¤Ã¤¿¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¥º¥¹¥×¥ê¥ó¥È¥×¥é¥¤¥º¤ÎºÝ¤ËÀèÃå¡££¶Ãå¤À¤Ã¤¿Æ±ÇÏ¤Ë¤Ï£´ÇÏ¿È¤Û¤É¤Îº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤«¤¯¤·¤Æ¡¢¥µ¥È¥Î¥ì¡¼¥ô¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥È£Çµ½Õ½©Ï¢ÇÆ¤ÎÉñÂæ¤ÏÀ°¤Ã¤¿¡£Ä¹¤¯ÉÔºß¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¿Ã»µ÷Î¥³¦¤ÎÀäÂÐ²¦¼ÔÃÂÀ¸¤Þ¤Ç¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯¤Ç¤¢¤ë¡£