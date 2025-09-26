【山粼武司 これが俺の生きる道】#28

「打倒巨人」をテーマに掲げていた星野仙一監督。その熱量の高さは「賞金」にも表れていた。

当時、試合での活躍に応じて、監督賞が出た。ペナントレースを左右する大一番になるとお金を弾んだりするものだが、星野監督の場合は巨人戦がそうだった。

もちろん、試合展開などによって差はあるが、同じ本塁打でも巨人戦だけは金額がちょっとケタ違いだった。

俺がサヨナラ本塁打を打ったときは100万円。おそらく俺がもらった金額としては最高だったと思う。

マネジャーから「監督室に行け」と言われ、部屋に行くのがいつもの流れ。部屋に入ると、星野監督がこう言った。

「おお、今日は頑張ったな。これ持ってけ」

帯の付いた札束を手渡し。監督の「ポケットマネー」ということになっていたけど、本当はどこから出とったんだろうか。スポンサーがたくさんいたからできたのかもしれないが、いまだに謎だ。

お金以外に、ブランド物の時計をくれたこともある。一度、「これ、嫁に持っていったれ」と言って真珠のネックレスをもらったこともある。

監督賞やプレゼントには、明確な基準があったわけじゃない。完全に監督の裁量だった。

要は気分次第。一般の人が聞くと「信じられない」「羨ましい」と思うかもしれないが、それがプロの世界だ。

「結果=お金」。結果が出なけりゃ大減俸、結果を出せばいい思いができる。星野監督は結果主義を徹底した。

その代わり、罰金もたくさん取られた。最高額はこちらも100万円。しかも2回ある。

1回目は3年連続で春季キャンプ初日の2月1日に風邪をひいて練習を欠席したとき。

「おまえ、許さん！」

3回目でついに監督のカミナリが落ち、しこたま徴収された。

風邪は体調管理ができていないことが原因。自己責任だと納得するしかないが、2回目はあまりにも理不尽な思いをした。

忘れもしない、1996年6月15日の広島戦（広島市民球場）での出来事だ。（つづく）

（山粼武司／元プロ野球選手）

◇ ◇ ◇

次回は、敵軍・大野豊氏の“余計な一言”のせいで理不尽すぎる罰金刑を食らった件などなど、コンプラが厳しくなった現代の常識では考えられない当時のエピソードについて綴られている。