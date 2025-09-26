『お笑いの日』東西コラボコンビによる“ネタバトル” 豪華14人が解禁【一覧あり】
10月11日に放送されるTBSの大型お笑い特番『お笑いの日2025』（後2：00）について、午後2時からの「『お笑いの日』第一部」生放送のMCを務めるのは、かまいたちとチョコレートプラネット、スペシャルサポーターにはSixTONESのジェシーと田中樹が決定。全国と中継を繋ぎ「お笑い夢のコラボ祭」をテーマに日本全国を笑顔にしていくが、東と西を代表する芸人たちが1人ずつ選ばれ、この日限りの「東西コラボコンビ」を組む「キングオブ東西ネタバトル」が行われることが発表となった。
【写真】かまいたち＆チョコプラ＆田中樹＆ジェシーが笑顔
ジェシーと田中が引いたクジで、ランダムに決定された芸人2人で挑むネタバトルは…。漫才・コント・ギャグ・モノマネ・リズムネタなど、なんでもOKの爆笑の3分間。優勝組には賞金100万円となる。今回は、東西を代表するそれぞれ7人ずつの芸人が発表された。
ネタの審査を行うのは、5人のゲスト審査員。さらに北海道、東京、沖縄の観客300人もジャッジに参加する。漫才、コント、ギャグ･･･なんでもアリのネタバトルで『お笑いの日』が日本中を笑いで包む。
午後2時からの「『お笑いの日』第一部」の進行を務めるのは、毎週月曜〜金曜朝のバラエティ番組『ラヴィット！』のMCを務め、2024年の「好きな女性アナウンサーランキング」（オリコン）で1位を獲得した田村真子アナ。
【「東」芸人】（※氏名50音順）
「『M-1グランプリ2021』準優勝」オズワルド・伊藤俊介
「『キングオブコント2013』王者」かもめんたる・岩崎う大
「『M-1グランプリ2004』王者」アンタッチャブル・柴田英嗣
「『ブリテンズ・ゴット・タレント2023』出場」とにかく明るい安村
「『M-1グランプリ2020』王者」マヂカルラブリー・野田クリスタル
「『M-1グランプリ2021』王者」錦鯉・長谷川雅紀
「『M-1グランプリ2008』3位」ナイツ・塙宣之
【「西」芸人】（※氏名50音順）
「『M-1グランプリ2024』準優勝」バッテリィズ・エース
「『R-1ぐらんぷり2013』ファイナリスト」キンタロー。
「『キングオブコント2017』王者」かまいたち・濱家隆一
「『女芸人No.1決定戦 THE W 2021』ファイナリスト」ヒコロヒー
「『M-1グランプリ2016-2018』準優勝」水田信二
「『キングオブコント2017』王者」かまいたち・山内健司
「『女芸人No.1決定戦 THE W』審査員」ハイヒール・リンゴ
