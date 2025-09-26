『ボイプラ2』ファイナリスト16人最終順位公開 上位8人は「ALPHA DRIVE ONE」としてデビュー
グローバルボーイズオーディション番組『BOYS II PLANET』（ボイプラ2）の最終回が9月25日に生放送され、「ALPHA DRIVE ONE（アルファドライブワン）」としてデビューするメンバーが決定した。放送後には、最終投票の結果が公開された。
【番組カット】前回の順位発表式では…日本語でもメッセージを寄せていたイ・サンウォン
『BOYS II PLANET』は、ZEROBASEONEが誕生した『BOYS PLANET』をはじめ、『BOYS PLANET』の前身とも言えるKep1erが誕生した『Girls Planet 999：少女祭典』や、ENHYPENが誕生した『I-LAND』、iznaが誕生した『I-LAND2』など数々の大型オーディション番組を制作してきたスタッフの最新プロジェクトとなる。KとCの2つのプラネットからスタートし、第3話でKとCの練習生たちが合流した。日本では、ABEMAにて日韓同時・国内独占無料放送された。
さまざまなミッションを経て、この日行われたファイナル生放送のステージには、16人のファイナリストが出演。デビューメンバーは「ファイナルグローバル第1次投票」の結果と、生放送中に行われた「ファイナルグローバル第2次投票」の結果によって決定した。1位から8位の練習生がデビューメンバーとなった。
「ファイナルグローバル第1次投票」は9月18日の第10話放送後から9月25日午前10時まで行われた。スタークリエイター（視聴者）は1日につき1人の練習生に投票することができる。また、「ファイナルグローバル第2次投票」も同じく1人の練習生に投票することができるが、「ファイナルグローバル第1次投票」の2倍の重みがある。第1次、2次ともに投票割合は韓国が50％、それ以外の国が50％の比率で反映される。票数は、点数として換算される。総投票数は、2656万9300票だった。
■『ボイプラ2』最終結果
※カッコ内は票数
1位：イ・サンウォン（729万3777点）
2位：ジョウアンシン（595万137点）
3位：ホー・シンロン（573万1887点）
4位：キム・ゴンウ（ゴヌ）（485万4331点）
5位：ジャンジアハオ（423万8175点）
6位：イ・リオ（414万7134点）
7位：チョン・サンヒョン（386万2466点）
8位：キム・ジュンソ（385万6677点）
（※以下、脱落）
9位：ユ・カンミン（354万8388）
10位：チェ・リブ（328万4175）
11位：ユメキ（274万4319）
12位：チョン・イジョン（247万4319）
13位：キム・ジュンミン（242万4154）
14位：チェン・カイウェン（211万1260）
15位：パク・ドンギュ（186万2464）
16位：カン・ウジン（182万3699）
【番組カット】前回の順位発表式では…日本語でもメッセージを寄せていたイ・サンウォン
『BOYS II PLANET』は、ZEROBASEONEが誕生した『BOYS PLANET』をはじめ、『BOYS PLANET』の前身とも言えるKep1erが誕生した『Girls Planet 999：少女祭典』や、ENHYPENが誕生した『I-LAND』、iznaが誕生した『I-LAND2』など数々の大型オーディション番組を制作してきたスタッフの最新プロジェクトとなる。KとCの2つのプラネットからスタートし、第3話でKとCの練習生たちが合流した。日本では、ABEMAにて日韓同時・国内独占無料放送された。
「ファイナルグローバル第1次投票」は9月18日の第10話放送後から9月25日午前10時まで行われた。スタークリエイター（視聴者）は1日につき1人の練習生に投票することができる。また、「ファイナルグローバル第2次投票」も同じく1人の練習生に投票することができるが、「ファイナルグローバル第1次投票」の2倍の重みがある。第1次、2次ともに投票割合は韓国が50％、それ以外の国が50％の比率で反映される。票数は、点数として換算される。総投票数は、2656万9300票だった。
■『ボイプラ2』最終結果
※カッコ内は票数
1位：イ・サンウォン（729万3777点）
2位：ジョウアンシン（595万137点）
3位：ホー・シンロン（573万1887点）
4位：キム・ゴンウ（ゴヌ）（485万4331点）
5位：ジャンジアハオ（423万8175点）
6位：イ・リオ（414万7134点）
7位：チョン・サンヒョン（386万2466点）
8位：キム・ジュンソ（385万6677点）
（※以下、脱落）
9位：ユ・カンミン（354万8388）
10位：チェ・リブ（328万4175）
11位：ユメキ（274万4319）
12位：チョン・イジョン（247万4319）
13位：キム・ジュンミン（242万4154）
14位：チェン・カイウェン（211万1260）
15位：パク・ドンギュ（186万2464）
16位：カン・ウジン（182万3699）