玄関で…コーギーが“角フィット” きれいなL字に「テトリス犬」「すごい形。半分液体かも」
愛犬が玄関の“角”に体をフィットさせた写真がXに投稿され、表示回数143万件超え、7万1000「いいね！」が付く話題となっている（25日午前10時時点）。
【写真一覧】「すごい形。半分液体かも」きれいに“角フィット”しているこまちちゃん
飼い主のこまち@彩さん（@komachiaya_）が「本日のテトリス犬」とコメントし、愛犬・コーギーのこまちちゃん（メス・5歳）が、まるで人気ゲーム『テトリス』に出てくるL字型ブロックのようにすっぽりと角に収まり、海老反りするような体勢でくつろぐ個性的な姿を投稿した。
写真を見たユーザーから「綺麗なL字ですね」とのコメントに、飼い主は「点数つけるなら100点でいいくらいの綺麗なLでした」と返答していた。
そのほか「凄い綺麗に、収まってる。こまちちゃんお見事、ブロック完成 100％!!」「すごい形。半分液体かもしれない」「天才だ」などのコメントが集まっている。
