「モデルさんっ!?」「えぐ可愛すぎる」世界陸上“鬼滅の刃”ポーズの中島ひとみ、ブランド着こなし“美腹筋”に反響
東京2025世界陸上で『鬼滅の刃』猗窩座のポーズなどで話題を集めた中島ひとみ（30、長谷川体育施設所属）が、25日までに自身のインスタグラムを更新。ブランドウェアを見事に着こなしたショットを公開した。
【写真】「えぐっ！！」腹筋バキバキ、ブランド着こなす中島ひとみ
投稿で、雑誌『Safari』（日之出出版）のアカウントを添えて、25日発売の同誌11月号と紹介。「プロの方々によいしょ、よいしょしていただきながら別人に仕上げてもらいました（3ヶ月前笑）」「ほんのちょびっとだけ載ってます。素敵な皆さんとの撮影楽しかった〜〜」と振り返り。「loewe」「nike」とブランド名も添えた。
引き締まった腹筋があらわになるインナーに上下デニムを合わせたコーデを着こなし。印象的なリップでアンニュイな表情を浮かべた写真も公開した。
この投稿に「待て待て可愛すぎる似合いすぎる！！」「モデルさんっ!?かっこいいし美しい お肌ツヤツヤだし鼻の穴も小さい」「さすがアスリート。めっちゃ格好いいです」「ほんまにスタイル抜群すぎる！何着ても似合う」「えぐ可愛すぎるやん」
