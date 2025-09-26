お笑いタレントのバカリズム（49）21日放送されたTBS系特番「バカリズム×山口智子ちょっと聞いてよ！ぐちバカリ」に出演。”生理的にダメな女性”について語った。

家庭や職場などで起きた“あるある話”をショートアニメで再現しつつ、出演者らがトークで盛り上がるバラエティー特番。バカリズムは女優山口智子（60）とタッグを組んでMCを務めた。

その中で、「主に飲み会などで“女子に甘えている姿”を間接的に見せることで男性からの庇護欲・好感度を狙うアピール行為」などとテロップで説明された、通称「バブアピール」をする女性の話題になった。

山口が「でもなんで男子って、そういう幼稚な女が好きなの？ 男子に責任あるかもよ？」などと疑問を話すと、バカリズムは「そんなことないですよ。それはちょっと主語を大きくしすぎ」と笑いながら答えた。

そしてバカリズムは「俺は（バブアピールする女性が）気持ち悪いですよ、本当に。昔から、幼く振舞う子がダメなんです」と強い語調で訴えた。

山口が「珍しいよね。9割がた（男性は）、みんな幼稚な女が好き…」と言うと、バカリズムは「“この中で私、一番年下〜”みたいなのがね、髪の毛つかんで引きずり回したくなるんですよ。生理的にダメなんですよ。ずっとダメ。可愛く振舞おうとしているヤツを見ると、本当に気持ち悪い」などと語っていた。