½÷Í¥»³¸ýÃÒ»Ò¡Ê60¡Ë¤¬21ÆüÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿TBS·ÏÆÃÈÖ¡Ö¥Ð¥«¥ê¥º¥à¡ß»³¸ýÃÒ»Ò¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤è¡ª¤°¤Á¥Ð¥«¥ê¡×¤Ë½Ð±é¡£É×¤ÎÇÐÍ¥ÅâÂô¼÷ÌÀ¡Ê62¡Ë¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
²ÈÄí¤ä¿¦¾ì¤Ê¤É¤Çµ¯¤¤¿¡È¤¢¤ë¤¢¤ëÏÃ¡É¤ò¥·¥ç¡¼¥È¥¢¥Ë¥á¤ÇºÆ¸½¤·¤Ä¤Ä¡¢½Ð±é¼Ô¤é¤¬¥È¡¼¥¯¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÆÃÈÖ¡£¶âÈ±¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿»³¸ý¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ð¥«¥ê¥º¥à¡Ê49¡Ë¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤ÇMC¤òÌ³¤á¤¿¡£
É×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¡¢¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È²£ß·²Æ»Ò¤«¤é¡Ö»³¸ý¤µ¤ó¤Ï¡¢µ¢¤ê¤ÎÏ¢Íí¤Ï¤µ¤ì¤ëÇÉ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¤·¤Æ¤â¤é¤¦ÇÉ¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢»³¸ý¤Ï¡ÖÉ×ÉØ¤Ç¤âºÇÄã¸Â¤ÎÎéµ·¤È¤«¶ÛÄ¥´¶¤ÏÂç»ö¤¸¤ã¤ó¡©¡¡¤½¤ì¤Ï¤¹¤´¤¯¡¢¤¦¤Á¤éµ¤¤ò¤Ä¤±¤¢¤Ã¤Æ¤ë¤è¡£¤½¤·¤Æ¥ä¥Ä¡ÊÅâÂô¡Ë¤Ï»ä¤Î100²¯ÇÜ¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¤ë¡£ºÙ¤«¤¤¤·¡¢»ä¤Ê¤ó¤«·ë¹½Ëº¤ì¤Á¤ã¤¦¤±¤É¡¢¸þ¤³¤¦¤Ï¤¤Ã¤Á¤êÌÊÌ©¤Ê·×²è¤Î¤â¤È¤ËÀ¸¤¤Æ¤ë¡×¤ÈÅâÂô¤ÎÀ³Ê¤Ë¤Õ¤ì¤Ä¤ÄÅú¤¨¤¿¡£
¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤¬¡Ö¤À¤«¤é¤Ö¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸À¤¤¡¢²£ß·¤¬¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢µ¢¤ë»þ´Ö¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤Î»þ´Ö¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢»³¸ý¤Ï¡Ö¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤ë¤Î¤«¿©¤Ù¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»öÌ³Åª¤Êºî¶È¤¬È¯À¸¤¹¤ë»þ¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ÈµÕ»»¤·¤Æ¡¢µ¢¤Ã¤¿¤é½ÐÁ°Íê¤à¤«ºî¤ë¤«¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¡Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ï¥ä¥Ä¤Î¤Û¤¦¤¬Î¨Àè¤·¤Æ·×²è¤ò»Ï¤á¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£