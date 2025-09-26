犬を自動乾燥機に入れた結果→『そろそろ乾いたかな？』と思って見に行くと…『衝撃の状況』に19万いいね集まる「想定外で草」「表情がｗ」
X（旧Twitter）で話題になっているのは、ドライルームで起きた想定外のアクシデント。その光景は記事執筆時点で715万2000回を超えて表示されており、「想定外で草」「表情ｗ」「侵入してて可愛い」などのコメントの他、19万件のいいねが寄せられることとなりました。
【写真：犬を自動乾燥機に入れた結果→『そろそろ乾いたかな？』と思って見に行くと…『衝撃の状況』】
犬をドライルームに入れていたら…
この日、Xアカウント「@anchan20180825」の投稿主さんは、愛犬『花』ちゃんをシャンプーしたそうです。洗い終わったあとは、ドライルームの中でのんびりくつろぎながら乾かすのが日課。この日も、ドライルームでの温かな時間を満喫していた花ちゃんでしたが…。
投稿主さんがドライルームを確認してみると、花ちゃんの隣になぜか同居猫のリリちゃんがいたとか！小さなドライルームに2匹並んで入っていたのだそうです。
リリちゃんに侵入されてテンションがダダ下がりの花ちゃんは、絵に描いたようなションボリ顔に。対して、リリちゃんは誇らしげな顔をしていたそう…。おとなしい性格の花ちゃんは、絡みたがりなリリちゃんのことがちょっぴり苦手なのだそうです。
侵入の秘密にビックリ！！
ドライルームは、途中で出入りが出来ない仕組みになっています。ところが、リリちゃんはロックを解除して爪を駆使しながら出入りする技を持っているのだとか。普通は開けられない場所を軽々と突破してしまうリリちゃんに、思わず感嘆…！
2匹が入ったため花ちゃんは生乾き、洗っていないはずのリリちゃんはしっとり湿るという残念な結果に、思わず肩を落としたという投稿主さんなのでした！
この投稿には、「不法侵入猫～！！」「洗ってないはずの猫が生乾きに…」「どっちもいい顔してんなw」など、多くのコメントが寄せられています。
Xアカウント「@anchan20180825」には、他にもわんこ＆にゃんこたちの可愛い姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！
写真・動画提供：Xアカウント「@anchan20180825」さま
執筆：小泉 あめ
編集：わんちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。