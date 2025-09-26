パパさんがストレッチをしていたら、ワンコが「ちょっとお願いがあるの」とそばにやってきて…？ワンコがパパさんを誘導して目的を果たすまでの様子が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で22万9000回再生を突破。「可愛い」「頭いいですね笑」「見事にあやつられるパパｗ」といった声が寄せられています。

【動画：ストレッチしていたら、犬が『お願いがある』と言いに来て…可愛すぎる『まさかの理由』】

ワンコが何かをお願いしに来て…

Instagramアカウント「gonta.h」に投稿されたのは、柴犬「ごん太」くんのパパさんがストレッチをしていた時の出来事です。パパさんが床に寝転んでストレッチをしている姿を見て、トコトコと近づいて来たごん太くん。どうやら「ちょっとお願いがあるの」と言っているよう。

パパさんはすぐにストレッチを中断して起き上がり、ごん太くんのお願いを聞いてあげることに。「どうしたの？」と問いかけると、ごん太くんは「こっちこっち」とパパさんを誘導するように歩き出したとか。

パパさんを上手に誘導

途中で立ち止まって振り向き、「ちゃんとついてきてる？」と確認するごん太くん。パパさんが「構ってほしいのかな？」と思って撫でてみたところ、ごん太くんは「そうじゃない」とばかりに数歩前へ。ごん太くんがパパさんを連れて来たのは、冷蔵庫の前だったそう。

ごん太くんが何か言いたげにじっと見つめてくるので、パパさんは再びナデナデ…。するとごん太くんは「違うってば」と不満そうなお顔を見せ、冷蔵庫の1番下の段にお顔を近づけて「ここ開けて」と訴えたとか。

可愛すぎるお願い

冷蔵庫の1番下の段は、オヤツの収納場所。どうやらごん太くんのお願いとは、「オヤツちょうだい」だったようです。食いしん坊全開のお願いが可愛すぎて、思わず笑ってしまいます。

そしてパパさんが冷蔵庫からオヤツを取り出すと、ごん太くんのお目目はキラキラに！その後はもらったオヤツをくわえて、満足そうに去っていったとのこと。

賢くておねだり上手なごん太くんと、すぐに言うことを聞いてあげるちょっぴりチョロくて優しいパパさん。2人の微笑ましいやり取りは、多くの人に笑顔を届けてくれることとなりました。

この投稿には「賢くて可愛いですね」「誘導されちゃうパパも可愛いｗ」「おやつGETした後の解散の早さよｗ」といったコメントが寄せられています。

日頃からごん太くんは「撫でに来い」「抱っこして」「ごはん持ってきて」など、ご家族に様々なことをおねだりしてくるそう。甘えん坊で可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「gonta.h」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「gonta.h」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

