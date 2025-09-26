

腎臓は「沈黙の臓器」です。そのため、「気がついたときには、すでに腎機能がかなり落ちてしまっていた」という事態に陥る人が後を絶ちません（写真：vectorfusionart／PIXTA）

【自宅で簡単「腎臓リハビリ」8選】臓器100年時代を生き抜くための腎臓ケアのやり方

昔といまを比べると、腎臓病の常識は大きく変わりました。たとえば、以前は「腎臓が弱い人は運動なんかしないで安静にしているほうがいい」「腎臓病になったら非常に厳しい食事制限に耐えなくてはならない」「腎臓病はいったん悪くしたらよくならない」といったことが当たり前とされていました。

しかし、これらはすべてウソ。いまは腎臓病の人も適度な運動をするほうがいいとされていますし、食事もちょっとした工夫で普通の人と変わらないものが食べられるようになっています。もちろん「腎臓病はよくならない」というのも誤りで、「腎臓リハビリ」というメソッドを実行すれば、着実に進行を抑えたり病状を回復させたりできるようになっているのです。

この「腎臓リハビリ」のメソッドの提唱者として、従来の腎臓治療の「誤った常識」を大きく変えてきたのが上月正博・東北大学名誉教授。上月教授は、新著『腎臓大復活』の中で、腎機能を強化して人生をよみがえらせていくためのノウハウを惜しみなく紹介しています。

以下では、その上月教授が「健康寿命を延ばすうえでの腎臓の重要性」について解説します。

腎臓は体の「浄化装置」

腎臓はわたしたち人間に欠かせない「浄化装置」です。この浄化装置がストップしてしまったら、もう人は生きていけません。





ちょっと考えてみてください。腎臓という浄化装置が働かなくなってしまったら、おしっこを出したり血液をきれいにしたりすることができなくなって、体中を毒素や不要物を含んだよごれた血液が回り出すことになります。

これは、トイレ、キッチン、お風呂などで出た生活排水を外へ出せなくなって、家中が汚水であふれかえるようなもの。家がそんな状態になったら、もう生活できません。すなわち、腎機能がストップして排水や浄化のシステムが働かなくなると、人の体はたちまち「汚水」であふれかえるような事態に陥ってしまうのです。

腎臓は、体のよごれた水（血液）を捨てて、体にきれいな水（血液）を循環させるシステムを一手に引き受けています。わたしたちが日々を問題なく生きて活動していられるのは、この体内浄化システムが日夜休まずに機能しているおかげだと言っていいでしょう。

しかし、この体内浄化システムの働きは、年齢を重ねるとともに知らず知らずのうちに落ちてきてしまうのです。

腎臓には絶え間なく大量の血液が流れ込んでいるのですが、その血液の濾過を担当しているのがネフロンです。通常、人の腎臓には、ひとつで約100万個、ふたつで約200万個のネフロンが備えられています。

ところが、このネフロンは「消耗品」であり、年々使い続けるうちに数が減って、60代になると20代のときの約半分のネフロン数になってしまいます。つまり、こうしたネフロン数の減少とともに濾過能力が低下し、加齢とともに体内浄化システムの力が弱っていってしまうわけです。

腎臓が「沈黙の臓器」と呼ばれる理由

しかも、多くの人は、自分の「体内浄化システム」の力が弱っていることに気づきません。

腎臓は「沈黙の臓器」です。慢性腎臓病（CKD）の場合で言えば、初期段階では症状らしい症状はまったく見られません。中期の段階になっても現われる症状はせいぜいむくみやだるさ、疲労感、息切れ、夜間頻尿くらいのもの。これらの症状は、ある程度歳をとれば誰でも感じる不調であるため、腎機能の低下を疑うことなく病気を見過ごしてしまうことが多いのです。

そのため、「気がついたときには、すでに腎機能がかなり落ちてしまっていた」という事態に陥る人が後を絶ちません。なかには、「別の病気で受診したのに、医師から腎臓のほうがもっと悪くなっていると言われた」「久しぶりに健康診断を受けたら、医師からもういつ腎不全になってもおかしくない状態だと指摘された」といった患者さんもかなりの数いらっしゃいます。

日本における成人の慢性腎臓病患者は約2000万人。これは日本の成人の5人に1人が罹っていることを示す数字であり、日本人の「国民病」と言ってもいいでしょう。つまり、いまの日本では、非常に多くの人が気づかないうちに腎機能を低下させていて、「体のよごれた水を捨てて、きれいな水を循環させる浄化装置」をみすみす弱らせてしまっているわけです。

それに、腎臓という体内浄化装置の衰えがもたらす影響は、単に腎不全や人工透析のリスクが高まるというだけにとどまりません。

腎臓は体のさまざまな臓器と連絡を取り合いながら相互に影響を及ぼし合っています。そのため、腎機能が弱ってくると、他の臓器にも影響が出てさまざまな不調やトラブルが生じることが多いのです。

たとえば、以前よりも疲れやすくなって気力や体力が続かなくなったり、見た目の老化が進んでしまったり、さらに、動脈硬化、心臓病、脳血管疾患などの重大な病気のリスクが高まったりもします。腎臓の機能の衰えをきっかけに全身の老化や病気が一気に加速すると言ってもいいでしょう。

体にきれいな水を回せるかが健康のカギ

そもそも腎臓は、人の生命を「いつも通り」に動かしていくために欠かすことのできない臓器です。腎臓が血液を濾過して、体を循環する水分や血液を「いつも通り」のきれいな状態に保ってくれているからこそ、わたしたちは毎日を「いつも通り」に活動して生きることができているのです。

ところが、加齢とともに腎機能が低下してくると、それまで「いつも通り」にできていたことが少しずつ「いつも通り」にできなくなっていくようになります。そして、「いつも通り」に運ばないことが多くなると、平和な日常が破壊されるかのように老化や病気が目立っていくようになるのです。

先ほど、腎臓が働かなくなるのは「トイレやキッチン、お風呂などの生活排水が家中にあふれてしまうようなものだ」と述べましたが、人間の健康にとっては、そんな具合に「いつも通り」の平和な日常が破壊されてしまうほど恐ろしいことはないのです。逆から言えば、腎臓の働きを健全にキープして、自身の体内にきれいな水を回し続けられる人は、歳をとっても「いつも通り」のことを「いつも通り」にこなしつつ、平穏無事に長生きをしていくことができるでしょう。

すなわち、わたしたちが長くすこやかに生きられるかどうかは腎臓の働き次第なのです。決して大げさではなく、人の寿命は腎臓が元気かどうかで決まると言ってもいいでしょう。

だからわたしたちは、老化を早めたり、病気を勢いづかせたり、寿命を縮めたりしないためにも、普段から腎臓という臓器をケアして大切にしていかなくてはなりません。体内の浄化システムを「いつも通り」にキープし続けていくことこそ、人生で健康長寿を実現する秘訣なのです。

では、いったいどうすれば腎臓の機能を「いつも通り」にキープし続けていくことができるのでしょう。

私が考案した「腎臓リハビリ」は、患者さんの腎機能を改善させるだけでなく、他の生活習慣病を予防しつつ、運動機能や生活機能をトータル的に引き上げていくことを目的とした治療メソッドです。言わば、患者さんの腎臓の機能を「いつも通り」にキープし続けて、その方々の人生をできるだけ長く「いつも通り」に営んでもらうためのメソッドと言っていいでしょう。

腎臓リハビリは、決して難しいものではありません。運動のやり方や食事の工夫の仕方を覚えて継続して実践していただければ、セルフケアでも十分効果を上げていくことが可能です。ここでは紙幅の都合上あまりくわしく述べられませんが、運動は「1週間に150〜180分のウォーキング」と「ラクにできる簡単な筋トレ」を中心としていて、食事のほうは1日3食しっかり食べながら、食べ方を工夫することによって塩分や糖質、たんぱく質を適正に摂取していく方法を取り入れています。

腎臓リハビリで「生きる力」を底上げ

みなさんも腎機能の低下が少しでも気になるならば、腎臓リハビリをスタートすることをおすすめします。

繰り返しますが、この先、人生を長く健康に生きられるかどうかは、この体内浄化装置をどれだけ「いつも通り」に働かせ続けられるかにかかっているのです。何の対策もケアもしないまま体内浄化装置をみすみす弱らせてしまい、体中に汚水があふれかえるような非日常な事態を招いてしまってはいけません。

それに、腎臓リハビリを習慣づけていると、体調がよくなって疲れにくくなり、毎日活発に動けるようになっていくもの。私はこれまで多くの腎臓病の患者さんに接してきて確信しているのですが、腎臓リハビリを実践すると、腎機能が改善するのはもちろん、患者さんの「生きる力」のようなものが底上げされて、どの方も日々を明るく楽しく活動的に過ごせるようになっていくのです。

ですから、ぜひみなさんも、腎臓をケアすることによって、そんな「いつも通りの元気な日常」をキープしていくようにしてください。きっと、人間の人生、70歳、80歳、90歳、100歳と健康寿命を延ばしていくには、そういう「いつも通り」をキープしながら、1日1日、コンスタントに日々を刻んでいくことがもっとも大切なのではないでしょうか。

（上月 正博 ： 東北大学名誉教授、山形県立保健医療大学理事長・学長）