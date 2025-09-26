º£µ¨ºÇ¹â½ç°Ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿³ÑÅÄÍµµ£¡¢ÌÜ»Ø¤¹É½¾´Âæ¤Ø¤Î¡Ö²ÝÂê¡×¤Ï¡©¼«¿È¤âÇ§¤á¤ë”À®Ä¹”¤¬¤É¤¦±Æ¶Á¤¹¤ë¤«
³ÑÅÄ¤Ï6°ÌÆþ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É¡¢¥¢¥Ô¡¼¥ë¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë(C)Getty Images
¡¡·ë²Ì¤¬È¼¤ï¤Ê¤¤¥ì¡¼¥¹¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¿¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î³ÑÅÄÍµµ£¤¬µ±¤¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¡£21Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿F1Âè17Àï¥¢¥¼¥ë¥Ð¥¤¥¸¥ã¥óGP¤Ç¤Ïº£µ¨¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤Î6°ÌÆþ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Íèµ¨¤ÎF1»ÄÎ±¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï²ÁÃÍ¤¢¤ë¥ì¡¼¥¹¤È¤Ê¤ê¡¢F1¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ5Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢Àº¿ÀÌÌ¤äµ»½ÑÌÌ¤Ç¤ÎÀ®Ä¹¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë°Õ¸«¤¬¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤âÌÜÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥í¡¼¥½¥ó¤ÏÌµËÅ¤À¤Ã¤¿¡©¡¡³ÑÅÄ¤È¤ÎÀÜ¿¨¥·¡¼¥ó¤ò¸«¤ë
¡¡F1¥Ë¥å¡¼¥¹¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Î¡ÖPlanet¡¡F1¡×¤Ï¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ç¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Ø¥ë¥à¡¼¥È¡¦¥Þ¥ë¥³»á¤¬¥¢¥ë¥Õ¥¡¥¿¥¦¥ê¡Ê¸½¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¡Ë»þÂå¤ÎÂç¤¤Ê·çÅÀ¤È¤·¤Æµ¤¤ÎÃ»¤µ¤òµó¤²¡¢¡ÖÈà¤Ï²¿¤Ë¤âµ¤¤Ë¤»¤º¡¢¤È¤Æ¤â´¶¾ðÅª¤Ê¤ó¤À¡£¥³¡¼¥Ê¥ê¥ó¥°»þ¤Ë°ÂÖ¤ò¤Ä¤¤¤¿¤êÇÍÅÝ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¡Ö¡Ø¥¯¥½¤Ã¤¿¤ì¤Î¼Ö¤À¡ª¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò¤·¤Æ¤â¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ï²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¥Þ¥·¥ó¤¬Àµ³Î¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤«¤òÇÄ°®¤µ¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È²þÁ±¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ë°ÜÀÒ¸å¤Ï¶ìÀï¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°ìÈé¤à¤±¤¿Áö¤ê¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¿¡£³ÑÅÄ¤ÏÆ°²èÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤Î¥À¥¾¡¼¥ó¤Î¼èºà¤Ç¡Ö4Ç¯Á°¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¼«À©¿´¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£À³Ê¤ÎÌÌ¤ÇÀ®Ä¹¤Ç¤¤¿¤·¡¢Íî¤ÁÃå¤¤âÁý¤·¤¿¤·¡¢¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¾¯¤·¤º¤Äº¹¤ò½Ì¤á¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö4Ç¯Á°¤Ê¤éÌµÀþ¤ÇÂçÀ¼¤Ç¡Ø¤ä¤ë¤¾¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¼«¤éÀ®Ä¹¤Ö¤ê¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡5Ç¯°Ê¾å¤âF1¤Ë»²Àï¤·¤¿ÆüËÜ¿Í¤Ï²áµî¤Ë5¿Í¤¤¤ë¤¬¡¢É½¾´Âæ¤ò¤Ä¤«¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÃæÅè¸ç¡¢ÊÒ»³±¦µþ¤Î2¿Í¡£ÎëÌÚ°¡µ×Î¤¡¢º´Æ£ÂöËá¡¢¾®ÎÓ²ÄÌ´°Î¤Ï¤¤¤º¤ì¤â3°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¬¡¢°¡µ×Î¤¡¢ÂöËá¤Ï3Ç¯ÌÜ¡£²ÄÌ´°Î¤Ï4Ç¯ÌÜ¤À¤Ã¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÍ¥¾¡¤·¤¿¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï1¿Í¤â¤ª¤é¤º¡¢½é¤á¤Æ¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼²ÃÆþ¤·¤¿³ÑÅÄ¤Ë¤ÏÉ½¾´Âæ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÆüËÜ¿Í½éÍ¥¾¡¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡³ÑÅÄ¤ÏÍèµ¨¤Î¥·¡¼¥È¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ºÂè18Àï°Ê¹ß¤Î¸åÈ¾Àï¤Ç¤µ¤é¤Ë¾å°Ì¤Î·ë²Ì¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£º£µ¨¤ÏÆþ¾Þ6ÅÙ¤Ç¥é¥ó¥¥ó¥°16°Ì¤Î20¥Ý¥¤¥ó¥È¡£»ÐËå¥Á¡¼¥à¤Î¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¤Î2¿Í¤è¤ê¤âÀ®ÀÓ¤¬Îô¤ë¡£»Ä¤ê¤Ï7Àï¡£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥óÁè¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Î¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤¹¤ë¥ì¡¼¥¹¤âµá¤á¤é¤ì¤ë¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]