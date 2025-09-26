◇プロ野球パ・リーグ ソフトバンク 6-0 楽天(25日、楽天モバイルパーク)

ソフトバンクが25日の敵地・楽天戦に完封勝利。2位日本ハムも敗れたことにより、優勝マジックも「2」に到達しました。この試合では先発・大関友久投手が7回無失点の粘投。チームトップとなる13勝をあげ、ヒーローインタビューに登場しました。

ここまで2試合連続で2回で失点を重ね降板するなど、苦しいマウンドが続いていた大関投手。この日の初回も2アウトから2つの四球などで満塁のピンチを招くなど乱調を見せましたが、要所を抑え無失点で切り抜けます。その後もランナーを背負うも粘りのピッチング。中盤以降は状態をあげ、4回からはヒット1本に抑えました。

投球を振り返った大関投手は「序盤なんとか粘れたのと、3回、4回からは嶺井（博希）さんのリードのおかげで自分のいいリズムをつかめた、いい投球だったなと思います」とコメント。復調については「考え方のところと、打者に対しての攻め方。そういうところのバランスを嶺井さんがうまく取ってくれた、リードしてくれたので、自分のリズムがそこで戻ってきた」と明かします。さらに「自分にとっても大きい登板になりましたし、また次にしっかり準備したいなと思います」と締めくくりました。

インタビュアーから同日の日本ハムの敗戦と、優勝マジック「2」に到達したことにも触れられた大関投手。「相手もあることですけど。自分たちの試合にしっかり集中して、僕たちが2つ勝って優勝できるようにまたいい準備をしたいなと思います。また応援お願いします」と語り、現地に集まったファンからも歓声があがりました。

26日はソフトバンク、日本ハムの両チームがナイターゲームを予定。ソフトバンクが勝利し、日本ハムが敗れた場合、ソフトバンクの2年連続のリーグ優勝が決まります。

◇26日の予告先発ソフトバンク・上沢直之ー楽天・古謝樹日本ハム・加藤貴之ー西武・篠原響