2021年にAKB48を卒業し、現在はタレントとして活動する大家志津香さん。AKB48では12年間活躍してきましたが、下積みは長く、デビュー後もメンバーからはずされるなど悔しい経験が多かったそう。しかしある言葉が彼女を大きく変えて──。（全3回中の1回）

なぜか私だけがデビュー取り消しになった

大家志津香さん

── AKB48ではチームAメンバー昇格から12年間もの長い間在籍し、活躍されていました。しかし、順風満帆とはほど遠いアイドル時代を送ってきたとのことですが…。

大家さん：そうですね。デビュー前もデビュー後も、悔しい想いをたくさんしてきました。2007年、16歳のときに「AKB48 第一回研究生オーディション（4期生）」で合格したのですが、同期や後輩が次々とデビューしていくなか、私はずっと研究生のままで、結局デビューまで2年以上かかりました。

── 大家さんは福岡ご出身です。デビューのタイミングで東京へ上京したのですか？

大家さん：合格した当時は地元の福岡に住んでいて、飛行機で東京のレッスンに通っていたのですが、しばらく経ってから、AKB劇場公演のバックダンサーとしてデビューすることになり、後輩で5期生の指原莉乃ちゃんや北原里英ちゃんと同じタイミングで上京しました。さらに2人が加わり、AKB劇場公演にデビューする予定の5人で一緒に東京で住むことに。

でも、AKB劇場公演のバックダンサーとしてデビューする予定が、オーディションのやり直しなどがあり、同居メンバーの中では私以外の4人はデビューできたのですが、私だけうまくパフォーマンスができなかったのか、デビューが取り消しになりました。後輩はデビューが決まったのに私だけが落ちてしまい、プライドはズタズタに…。とても悔しかったのですが、帰る場所は4人と一緒に暮らしている家しかなくて、あのときは本当につらかったですね。私がみんなのいる家に帰っても気を使わせてしまうだろうし、みんなに「おめでとう」と言える心境でもなくて。結局、公園にいた私を4人が私を迎えに来てくれました。今考えればすごく素敵な仲間なのですが、当時はそこまで思える余裕がなかったですね。

私って当時は本当にメンタルが弱かったんです。そんな私を、この4人が「チームしーちゃん（大家さん）ハートホスピタル」として、よく支えてくれました。あと、つらいときは母に電話をしていたのですが、そのときに「本当にダメだと思ったらいつでも帰ってきていいよ」と。その言葉がつらいときの支えになっていたと思います。いつでも帰れるならもう少しだけ頑張ってみようと思って続けられていましたね。

── それはかなり悔しい経験でしたね。

大家さん：ただ、そのときに壁にぶつかったからこそ、いまの私がいます。というのも、バックダンサーは6人いて、それぞれに異なる6パターンの振りつけがあるのですが、落とされてズタボロ状態で6パターンすべて覚えたんです。

当時、すでに指原莉乃ちゃんや北原里英ちゃんは注目度が高く、きっとほかの仕事が入って、ライブを欠席することになるだろうと思って。それで運営側に「すべての振りつけを覚えたので、誰かが出られないときは出してほしい」と訴えました。案の定読みは当たり、その後すぐにほかのメンバーの代わりとしてバックダンサーデビューすることができました。あのときの経験は、その後の「落ちこぼれアイドル時代」を乗り越えるうえで大きな支えになったと思います。

「誰もしーちゃんのことなんて見ていない」

楽しくも辛いことも多かったアイドル時代

── デビューしてからの活動はどうでしたか？

大家さん：決して順調ではありませんでした。握手会をしてもほかのメンバーには行列ができているのに、私の列には1～2人しかいないこともありました。でもその少ないファンの方たちが、列を途切らせないようにと、何度も走ってきてはずっと私の列に並んでくれていて。「そういう方たちにいつか絶対に恩返しする！」という強い気持ちで活動を続けていましたね。

実は音楽番組の『ミュージックステーション』にAKB48の正規メンバー48人全員の出演が決まったことがありました。メンバーの私はもちろん出られると大喜びしていたのですが、注目度の高い研究生を出したかったのか、正規メンバーの3人がはずされることに。そのはずされたメンバーのうちのひとりが私でした。そのときはかなり落ち込みましたし、もう腐っていましたね。

── それでも続けてこられたのはなぜでしょうか？

大家さん：ファンの方々の力と、あと、メンタルを保つ方法を見つけたことが大きいですね。

デビューしてしばらくして、ある出来事がありました。劇場でのライブ前に新曲のMVを確認していたのですが、そこにはハワイでキラキラ輝いている指原莉乃ちゃんなど、仲のいいメンバーが映っていて。それを見ていたら「どうして私はそこにいないのだろう」と落ち込んでしまったんです。ライブ前にもかかわらず大泣きして、「こんな姿、誰にも見られたくない、ライブには出たくない」と言ってしまったんです。

するとその場にいたメンバーのひとりが私の気持ちを楽にさせようと、「誰もしーちゃん（大家さん）のことなんて見ていないから大丈夫だよ」と。それを聞いて「たしかにそうかもしれない」とハッと我に返りました。気を使ったなぐさめの言葉を言われるよりも、すごく心に刺さって、そして思わず笑ってしまったんです。そこからは「誰も見ていないなら深く考えすぎずに、好きにすればいいや」と物事をポジティブに、楽観的に考えられるようになりました。

落ち込むのは、私自身が私への期待値が高いからなわけです。もともとできるわけがないと思うことで、努力は続けますがメンタルを守りながらモチベーションを維持できるようになっていきました。

── なかなか強烈なひと言でしたね。

大家さん：でも彼女は、嫌味ではなく、私の気持ちを楽にさせようと、私のこの性格も踏まえながら「愛のある言葉」として言ってくれたんですよね。

冷静になってよく考えてみれば、私はアイドルになりたかったわけではなく、お笑いが大好きで、AKB48のオーディションでもバラエティ番組に出演したいと言っていたんです。オーディションを受けたのも、AKB48のライブを観に行ったときに、たまたま知り合いに受けないかと誘われたのがきっかけでした。なのでそれからは、正統派のアイドルではなく、トークも頑張ってみようかなと思えるようになりました。おかげで歌やダンスの出番はないライブに、MCとして呼ばれることが増えてきてうれしかったですね。アイドルじゃなくても居場所があることが大事なんだと気づき、自分の方向性が見えてきた気がしました。

ほかにも仲間から「体重の増減を繰り返してそれをオープンに話せるのもしーちゃんの才能だ」と言われて、それもひとつの武器になったと思います。アイドル時代に体質的に太ったりやせたりすることを何回も繰り返していて。AKB在籍中も10キロ以上、卒業後は最大20キロ増加して72キロまで体重が増えたことがありました。アイドルらしくないかもしれませんが、ダイエットで体重の増減を繰り返す等身大の自分を赤裸々に発信するようになりました。そのおかげで、マラソンのお仕事をいただいたり、グラビアのお仕事をいただいたりしましたから。

大切なのは「10年後に自分がどうありたいか」

AKB48に12年在籍し、2021年に卒業。みんながお祝いしてくれた

── たしかに、「歌って踊るアイドル」とはちょっと違うお仕事をこなしたり、アイドルらしくない姿をオープンにするのは勇気が必要だと思うのですが、それをやってのけるのは才能だと思います。しかもそれを12年も続けられたこともすごいと思います。

大家さん：AKB48の活動にかかわらず、仕事をしているとついつい今の結果を見すぎてしまいがちです。でも、大切なのは長期的に物事を見ることだなと、仕事を続けるうちに気づいたんです。たとえば、10年前と今ではテレビに出演している人たちって全然違いますよね。大切なのは「今」じゃない。「10年後に自分がどうありたい、どうなりたいのか」を考えることが大切だなと。

上京してひとりだけバックダンサーに選ばれなかった経験もそうですが、つらいことがあっても長い目で見れば、その経験は自分にとってメリットであると気づきました。俯瞰して自分の状況を見ることで、よりポジティブ思考になった気がするし、壁にぶつかっても、「将来、きっとこれを経験してよかったと思うだろう」と、とらえるようになったことで、12年間頑張れたのだと思います。

自分の居場所を模索しながらAKB48として12年間活動を続けた大家さんですが、アイドル活動中に「氷食症」という、氷が無性に食べたくなる病気に悩まされたことがニュースにもなりました。診断した医師によれば、くわしいメカニズムは不明なものの、貧血気味、つまり鉄分不足の人のなかには氷を大量に食べると気落ちが落ち着く場合があるそう。大家さん自身は自分が病気だということにさえ気づいていませんでしたが、現在は鉄剤の処方により症状が落ち着いたそうです。



