昨年放送された大河ドラマ『光る君へ』に史上初めて障害者の俳優が出演。障害者モデルを束ねる臼井理絵さん（39）は高校時代にうつ病になり、引きこもった経験も。つらい経験を経て導かれた起業。人生、何が起こるかわかりません。（全2回中の1回）

携帯に1日数百件の無言電話が鳴った

── 臼井さんは2021年、障害者専門芸能事務所・アクセシビューティーマネジメントを立ち上げました。今では所属している障害者モデルや俳優たちは、資生堂やユニクロなどの大手企業のCM、大河ドラマにレギュラー出演するなど、大きな話題となっています。ただ、ここにいたる道のりは平たんではなく、高校生のときはメンタルの不調で苦しんだ経験があると伺いました。まずは当時の様子を伺えますか？

臼井さん：高校2年生の10月ころから、学校で持ち物を隠されるなどの嫌がらせを受けるようになりました。友だちは多くて楽しく学校に通っていたので、最初はあんまり気にしていませんでした。「誰がこんな子どもっぽいことをするんだろう？」と、友だちにも話していたくらいです。

それがだんだんエスカレートしてきて…。12月ころには、携帯電話に1日数百件の無言電話がかかってくるように。嫌な思いをしつつも、ふだんと同じように振る舞っていたんです。でも、それがよくなかったのかもしれません。不快な思いにふたをして、気づかないふりをしたことで、ストレスが少しずつ積み重なっていき、結果、ノイローゼっぽくなったんです。

「冬休みになったら、そこでひと息つくはず」と思い、踏んばっていたのを覚えています。なんとか気持ちを立て直して、新学期には登校しました。ただ、1週間後に風邪をひいて学校を休むことに。出鼻をくじかれてしまい、心が折れてしまったんです。体調がよくなってもしばらく学校に行けませんでした。親が心配してくれて、そのときになってはじめて学校で嫌がらせを受けていることを親に打ち明けました。

── ご両親はどんな反応でしたか？

臼井さん：「つらいなら休んでいいよ」と言われ、ホッとしました。2週間ほど休んだのですが、心配した担任の先生から連絡が来たり、保健の先生から「保健室に来ていいから学校においで」と言われたりしました。それで少し行っては休んで…という感じで再び登校し出したんです。

ところが、高校3年生を間近にした春休みに、いじめの首謀者と名乗る人からメールが来ました。「死ね」など、信じられないような言葉をぶつけられたんです。メールには同級生でないと知らないことも書かれていたのですが、犯人に心あたりがなくて…。みんな仲がいいのに裏で誰がこんなにひどいことをしているんだろう…人間不信になりました。

心療内科に行くと「うつ病」と診断されたんです。3年生のときは保健室通学をして、なんとか単位を取得。結局、嫌がらせの犯人はわからないままでした。どうしてこんなことをされたのか、原因も不明でした。それがなおさら苦しかったです。

大学も進学を断念「22歳でふと見つかった目標」

── とても苦しい状況だったと思います。

臼井さん：当時は高校3年生で、進路を決めるタイミングでもありました。指定校推薦で短大を受けて無事合格したのですが、当時の私はスケジュールが決まると具合が悪くなってしまったんです。「決まったことは守らなくては」と強迫観念に追われる感覚で、プレッシャーを感じたのかもしれません。それを機に一気に具合が悪くなって…。家からもほとんど出られなくなってしまいました。

今でも覚えているのですが、家の郵便受けに手紙を取りに行くのもつらいくらい。音にも敏感になり、耳を抑えないと道を通るバイクの音が我慢できませんでした。結局、短大には通えないまま、数年間家に引きこもることに。「高校を卒業したら進学するのが当たり前」という感覚だったから、「どうしてこんなことになっちゃったんだろう」とよけいにふさぎこんでしまいました。当時の挫折感はとても大きかったです。

それでも自分にできることに少しでも取り組もうと、できる範囲でアルバイトをすることに。体調の波は激しかったのですが、さいわいなことに近所の牛丼屋さんは比較的シフトが自由でした。一緒に働く人たちもいい人たちばかりだったんです。4年くらいバイトをして暮らしていくうちに、少しずつ元気になっていきました。22歳のころ、将来のことを考えられるようになり、「いずれは家でネイルサロンを開きたい」と思うようになりました。

20代のころの臼井さん（写真中央）

── なぜそう考えたのでしょうか？

臼井さん：私は家事をするのが好きなタイプでした。だから「将来は結婚したい」「家で夫の帰りを待ちながら、おこづかいを稼ぐ程度に仕事をしたい」と、当時は思っていたんです。外で働くのは時間の融通が利かないし、大変そうだから、家で働けるような技術を習得したいと考えました。

そのときになぜか、ネイリストとして働くイメージが浮かびました。ネイルスクールに体験に行ったとき、自分の爪を施術してもらうと、すごくときめいたんです。「これを仕事にしたいな」と思いました。でも当時の私は22歳。大学に進学した友人が進路を決めて就職するタイミング。ほかの子にくらべ、私は遅れをとっている…と引け目を感じていたから、ネイルスクールにいまから通うのは遅いのかも、という迷いがありました。

でも、地元の友だちがトリマーの学校に通い始めているのを知って。「今から勉強してもいい」と思えたんです。調べてみると、ネイルサロンが経営するネイルスクールがありました。決まった時間割はなく、自分の都合のいいときに予約をして通えるスクールだったのも、体調に波がある私に向いていました。社会復帰の一歩という感じでした。入学して学んでいくうちに、自宅でサロンを開くには現場経験を積んだほうがいいと思い、1年半ほどサロンで働きながら技術を磨き、25歳のときに自宅でネイルサロンを開きました。

障害者との出会いで新たな道を見つける

── 自宅でサロンを経営するのはいかがでしたか？

臼井さん：ありがたいことにたくさんのお客さまが来てくれました。売上も順調でしたが、燃え尽き症候群みたいになってしまって。憧れの自宅サロンを開業し、お客さまにも恵まれて夢が実現…してしまった。これから私は何を目標にしたらいいんだろうと。方向性に悩んでいたのですが、お客さまのご要望に応えるうちに、まつ毛エクステンションのサービス、ファスティングに体質改善の食事指導、女性が起業する際のファッションアドバイザーなど、気づいたら多くのことに挑戦するようになりました。

そんなあるとき、障害がある人と知り合う機会がありました。彼女はネイリストを夢見てプロとして働ける技術を身につけていたのですが、車いすが就労の大きな障壁になっていました。話をするなかで、障害があることでたくさんの挫折を味わい、希望した仕事にも就けない現実があると知ることになって。それがうつ病で苦しんでいたときの自分と重なったんですよね。私も進学が決まっても学校に通えず、挫折を味わい、本当に苦しい時期を経験しました。

その出会いを機に苦渋を味わった自分だからこそ、今度は同じ境遇の彼らのために何かできることはないかと考え始めるように。そして、彼らが活躍できる場として、障害者専門芸能マネジメント事務所・アクセシビューティーマネジメントを立ち上げることになりました。

2021年には障害者専門の芸能プロを設立

──「自宅でサロンを開いて旦那さんの帰りを待ちたい」という夢から、まったく違う道に羽ばたいたのですね。

臼井さん：本当にその通りです。うつ病になった高校時代、これからどう生きていくのかまったく想像もつきませんでした。人生ってどうなるのかわからないなと思います。アクセシビューティーの理念は「障害の有無に関わらず、ひとりひとりが自分らしく輝ける未来社会をつくる」です。思い通りの人生を歩めない、と感じる障害当事者の人はもちろん、誰もがのびやかに生きられる未来をつくっていきたいです。

いじめ・うつ病・挫折と引きこもり。そんな経験を経て、ネイリストの夢を見出し自分のサロンを開くまでになった臼井さん。「人生、いつになってもやり直せる」ことを実感したことで、障害者の自立支援という新たな夢を描くようになります。障害者モデルをマネージメントするうえで意識していることは「配慮はするけど遠慮はしない」ことだそう。障害のサポートはするけれど、人として対等な立場なのは忘れてはいけないと、モデルの子がプロ意識を持てるように接してきました。結果、現在では大手企業の広告モデルや大河ドラマ出演の俳優を抱えるまでに事務所は成長しています。

取材・文／齋田多恵 写真提供／臼井理絵