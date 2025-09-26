福山雅治、愛車を公開し話題に

シンガー・ソングライターで俳優の福山雅治さんが2025年8月31日、自身のインスタグラムを更新。

ドームLIVEのリハーサル期間中に購入したという愛車を公開し、ファンから多くの反響が寄せられています。

福山さんの新たな愛車とは？（Photo：時事 写真は長崎スタジアムシティの開業ＰＲイベントにサプライズ登場した際）

【画像】超カッコイイ…！ 「福山雅治」×「赤い“ホンダ車”」を画像で見る！

今年でデビュー35周年を迎えた福山さんは、8月30日から全国ドームツアーをスタート。 そのリハーサル期間中に購入したのが、約40年前に発売されたホンダのオープンカー「シティ カブリオレ」です。

投稿には、運転席に乗り込む姿や、スタイリッシュに決めた写真が掲載され、注目を集めました。

シティ カブリオレは、1984年に登場したホンダの2ドアオープンカー。

初代「シティ」をベースに、ピニンファリーナがデザインを手がけたモデルで、丸目二灯のヘッドランプやコンパクトなボディが特徴です。

ルーフをたたむと丸みのあるフォルムが際立ち、都会的で親しみやすいスタイルが当時人気を集めました。

今回公開されたこのクルマは、2025年9月8日リリースのデジタルシングルと連動したキャンペーンにも登場予定。 特別賞として「福山所有のシティ カブリオレとの記念撮影」参加権が抽選でプレゼントされる企画が用意されています。

特設サイトでは、福山さんが18歳で上京した頃に「白のシティ カブリオレ」に乗っていたというエピソードも紹介。

「60歳の還暦イヤーも近づいてきたことだし、いいか。いや、むしろ赤がいい！」と、状態の良い個体を見つけて即決したといいます。

なお、今回のキャンペーンは、楽曲「もっとそばに来て」をテーマに、ファンとの距離を縮めたいという想いが込められたもの。

愛車は公演演出にも登場し、埼玉・大阪・福岡の各公演で、抽選による記念撮影の参加枠（各回35名）が設けられています。

※ ※ ※

福山さんの愛車に対しては、「赤のシティ カブリオレとてもお似合いです」「懐かしい車ですねー」「渋いクルマ選びが素敵」といった車種への声のほか、 「赤が似合う！」「少年のような遊び心があっていい」「ましゃの赤い車、可愛かった」と本人の雰囲気に重ねる反応も寄せられました。

また、「自分もシティ カブリオレに乗ってた」「また乗りたくなった」と、かつての思い出を重ねる声も見られ、福山さんの投稿をきっかけに、クルマへの共感が広がっています。

真っ赤なシティ カブリオレは、福山さんの節目を彩る特別な一台。その存在感は、ステージ演出やキャンペーンを通じて、ファンの記憶にも深く刻まれそうです。