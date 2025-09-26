「福山雅治」が“愛車”の「赤い“ホンダ車”」を“公開”し話題に！ 即決の「渋いクルマ」どんなモデル？ まさかのカブリオレに「似合ってる」の声も
福山雅治、愛車を公開し話題に
シンガー・ソングライターで俳優の福山雅治さんが2025年8月31日、自身のインスタグラムを更新。
ドームLIVEのリハーサル期間中に購入したという愛車を公開し、ファンから多くの反響が寄せられています。
【画像】超カッコイイ…！ 「福山雅治」×「赤い“ホンダ車”」を画像で見る！
今年でデビュー35周年を迎えた福山さんは、8月30日から全国ドームツアーをスタート。 そのリハーサル期間中に購入したのが、約40年前に発売されたホンダのオープンカー「シティ カブリオレ」です。
投稿には、運転席に乗り込む姿や、スタイリッシュに決めた写真が掲載され、注目を集めました。
シティ カブリオレは、1984年に登場したホンダの2ドアオープンカー。
初代「シティ」をベースに、ピニンファリーナがデザインを手がけたモデルで、丸目二灯のヘッドランプやコンパクトなボディが特徴です。
ルーフをたたむと丸みのあるフォルムが際立ち、都会的で親しみやすいスタイルが当時人気を集めました。
今回公開されたこのクルマは、2025年9月8日リリースのデジタルシングルと連動したキャンペーンにも登場予定。 特別賞として「福山所有のシティ カブリオレとの記念撮影」参加権が抽選でプレゼントされる企画が用意されています。
特設サイトでは、福山さんが18歳で上京した頃に「白のシティ カブリオレ」に乗っていたというエピソードも紹介。
「60歳の還暦イヤーも近づいてきたことだし、いいか。いや、むしろ赤がいい！」と、状態の良い個体を見つけて即決したといいます。
なお、今回のキャンペーンは、楽曲「もっとそばに来て」をテーマに、ファンとの距離を縮めたいという想いが込められたもの。
愛車は公演演出にも登場し、埼玉・大阪・福岡の各公演で、抽選による記念撮影の参加枠（各回35名）が設けられています。
※ ※ ※
福山さんの愛車に対しては、「赤のシティ カブリオレとてもお似合いです」「懐かしい車ですねー」「渋いクルマ選びが素敵」といった車種への声のほか、 「赤が似合う！」「少年のような遊び心があっていい」「ましゃの赤い車、可愛かった」と本人の雰囲気に重ねる反応も寄せられました。
また、「自分もシティ カブリオレに乗ってた」「また乗りたくなった」と、かつての思い出を重ねる声も見られ、福山さんの投稿をきっかけに、クルマへの共感が広がっています。
真っ赤なシティ カブリオレは、福山さんの節目を彩る特別な一台。その存在感は、ステージ演出やキャンペーンを通じて、ファンの記憶にも深く刻まれそうです。