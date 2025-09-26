この地球に、生命が誕生したのは「酸素がなかったから」という、ナゾカケみたいな話…じつは、いまも暗黒の海底世界に残る「当時のありさま」

宇宙で唯一の生命を育んだ「海」、あたりまえのようにそこにある「山」、そしてミステリアスな「川」……。地球の表情に刻まれた無数の凹凸「地形」。どうしてこのような地形になったのかを追っていくと、地球の歴史が見えてきます。

「地球に強くなる三部作」として好評の『 川はどうしてできるのか 』『 海はどうしてできたのか 』『 山はどうしてできるのか 』を中心に、地形に関する選りすぐりのトピックをご紹介します。

1ヵ月…………約3億8000万年

1週間…………約8800万年

1日……………約1260万年

1時間…………約53万年

1分……………約8800年

1秒……………約146年

今回は、記録が残されていない、地質時代の地球のことがどうしてわかるのか、その手がかりを探してみます。海に関しては、海成層という地層が、大きなヒントを与えてくれるそうです。どんな地層で、どのような手がかりが残されているのでしょうか。 この記事で出てくる「地球カレンダー」とは 地球史、およそ46億年という長い時間を感覚的にとらえるために、「地球カレンダー」という物差しを使って記述しています。これは46億年を「1年」に置き換えて、各年代を「日付」で表したものです。46億年を「1年」と換算すると1ヵ月…………約3億8000万年1週間…………約8800万年1日……………約1260万年1時間…………約53万年1分……………約8800年1秒……………約146年なお、年代測定の精度その他の事情によって、研究者の間で必ずしも一致しているわけではなく、また新たな知見により変動が生じることもあります。

＊本記事は 『 川はどうしてできるのか 』『 海はどうしてできたのか 』『 山はどうしてできるのか 』 (講談社・ブルーバックス）の内容を、再構成・再編集のうえ、お届けします。

地球最古の化石

地球上に最初の生命が生まれた年代を、本書ではおよそ38億年前、地球カレンダーの「2月25日」とします。ただし、この日付はまだ変更される可能性があります。

地球上の最古の化石（過去の生物の遺骸などが固まって石になったもの）はオーストラリアの西部、ノースポールという地域から見つかっています。そこはかつて、深海の海底でした。直径わずか数μmの球状の化石ですが、細胞分裂の形跡が見られることなどから、生物と見て間違いなさそうだと判定されています。

最初はシアノバクテリア（藍藻・らんそう）という光合成をする原始生物と考えられましたが、その後、日本人研究者らが古細菌の一種ではないかと異論を唱え、現在はそちらの考え方のほうが有力になっています。

この化石の年代は、約35億年前のものとされています。地球カレンダーではここから換算して、「2月25日」を生命の誕生日としているのです。今後、さらに古い地層や岩石から化石が見つかって若干の変更がなされる可能性はありますが、大きく変わることはもうないと思われます。

生命の5W1H…“How”がいちばんわからない

生命はいつ、どのようにしてできたのかという疑問は、いまだに解明されていません。探偵が事件を解決するときに考えるべき問題に、いわゆる「5Ｗ1Ｈ」というものがあります。すなわち「いつ」（When）、「どこで」（Where）、「だれが」（Who）、「何を」（What）、「なぜ」（Why）、「どのようにして」（How）ですが、生命の誕生についていえば、この中で「どのようにして」がいちばんわからないのです。

「いつ」は「約35億年前」、「どこで」はあとでくわしく述べますが「深海底」です。「だれが」「何を」はもちろん、「地球が」「生物を」です。ただし、生命は地球ではなく宇宙空間で生まれたと考えている研究者もいます。

「なぜ」については、「有機物などが合成されて生命ができるための条件がそろったから」、ということでしょう。簡単な有機物が原始大気から合成されることは、ユーレイとミラーの有名な実験によって実証されていました。

ハロルド・ユーレイとスタンレー・ミラーは、フラスコの中に水蒸気を満たして循環させ、原始地球の大気の組成に近いメタン、アンモニアなどを入れて放電を繰り返しました。その結果、フラスコ内では生命こそできませんでしたが、簡単な有機物（アミノ酸や塩基など）が合成されました。これが「生命のもと」なのです。

しかし、有機物は隕石やほかの惑星にも存在するようです。「生命」の条件のひとつは、自分自身を「複製」できること、とされていますが、それを可能にするDNAがどのようにして合成されたのかは、いまだにわかっていません。これがいちばんの難問である「どのように」なのです。

生命は地球にしか存在しないのか、それともほかの星にも生命が満ちあふれているのかは、いまのところわかりません。NASA（米国航空宇宙局）は宇宙に電波を発信して、ほかの星の生命からの応答を待っていますが、いまのところ何も音沙汰はないようです。

「どのように」の問題については、生命の起源はそもそもDNAなのか、RNAなのか、それともタンパク質なのか、といった「ニワトリと卵」の譬たとえにも似た議論が続いていて、いまだに結論が出ていない状況ですが、本書ではこれ以上は追いかけないことにします。

生命は酸素がないからできた

ここで生命誕生の「どこで」に関して、もう少しくわしい話をします。

地球上の生命の起源は、深海底の熱水噴出孔のような場所であったと考える研究者が多いようです。海底に高温の「温泉」があることがわかったのは、地球科学の研究史においては比較的最近のことでした。

1977年にダーウィンで有名なガラパゴス諸島のあるガラパゴス海嶺に潜った米国の潜水調査船「アルビン」が、海底に金属の硫化物からなる煙突のような地形（チムニーといいます）と、その周辺に群がるおびただしい奇妙な生物群集を発見しました。

そして、そのあたりの温度は、周辺の海底の温度（約4℃）よりもはるかに高い17℃だったのです。それは、チムニーから温度の高い熱水が噴出されているためでした。

熱水の客たちの大好物「有毒ガス」

1979年には、北緯21度の東太平洋海膨で、なんと36,0℃以上にも達する超高温の黒い煙「ブラックスモーカー」を吐き出すチムニーが発見されました。

しかも、その周辺では、いままでに見たこともない生態系が見つかりました。「海底温泉」ともいえるチムニーに、奇妙な「客たち」がたくさん群がっていたのです。巨大なチューブ状のゴカイの仲間であるジャイアントチューブワーム、イソギンチャクなどです。磯にいるはずのイソギンチャクが、深海にいたのです。水深は2500ｍほどで、もちろん太陽の光などまったく届きません。

生物には欠かせない太陽の光が皆無の「暗黒世界」で、彼らはいったいどうして生息することができるのでしょうか。その秘密は、チムニーから吐き出される煙にあります。

海底の温泉は「熱水系」ともいわれています。海水は海底の岩石の割れ目に入り込むと、岩石と反応を起こします。海水中の成分が取り込まれ、岩石の中の成分が海水に吐き出されて、もとの成分とは違う水に変わるのです。この水が地下へしみこんでいき、地下深くにあるマグマの熱に温められて超高温の「熱水」となります。

熱水には、地下のマグマに含まれているメタンなどのガスも取り込まれます。このような熱水が海底表面へ運ばれ、チムニーから吐き出されているのです。

熱水が海底にもたらすガスは、人間にとってはきわめて有毒です。たとえば温泉場の風情としては好ましいにおいを発する硫化水素は、実は微量でも致死量となる猛毒です。しかし、バクテリアなどの熱水の「客たち」にとっては大好物で、彼らはそうした物質を使って化学反応を起こし、そのエネルギーで有機物（栄養分）を合成しているのです。

じつは、豊かな生態環境を誇る熱水系

そして、それらのバクテリアと共生することで、大型の生物も栄養分を得ています。チューブワームという口も消化管もない奇妙な生物は、共生細菌を体内に棲ませて、彼らがつくる栄養分を得て生活しています。このような生物が群がって形成しているのが熱水生物群集で、そこでは熱水の噴出がない深海底に比べて生物の量は1000倍以上にもなります。

深海底における熱水系の発見は、生命科学においてきわめて重要な示唆を与えてくれました。その環境が、生命が発生したときの地球の環境ときわめてよく似ているのではないか、海底から湧いてくる化学物質からエネルギーを得て、原始の生命は合成され、生きていたのではないか、と考えられるからです。

酸素がなくて、「都合がよかった」

生命が発生した当時、地球上には酸素はありませんでした。いや、ほかの物質と結合した酸化物はたくさんありましたが、酸素だけが独立した状態で存在するようになるまでには、地球カレンダー上であと3ヵ月ほど待たなければなりません。「2月25日」の海底には、酸素がなかったのです。

そして、このような海底が生命の起源にとっては「都合がよかった」のだろうと、多くの生物学者が考えています。もし酸素があれば、ほとんどの有機物は酸素によって分解されて酸化物になってしまい、生命を合成することができなくなってしまうからです。

地球に最初に誕生した生命は、深海底の熱水に棲息する、酸素を使わない生物でした。それらが酸素を使う生物にとって代わられるのは、もう少し先のことになります。

飛躍する「酸素利用生物」

海と地球の環境に大変革をもたらした酸素が発生したのはおよそ27億年前、地球カレンダーでいえば「5月31日」のことです。とくに生物にとって、それは死活問題となりました。

酸素は大きなエネルギーを持っているので、当時の生物にとっては毒でした。しかし、逆にこの効率の高い物質を利用する能力を獲得した生物は、そのことをきっかけに大きく飛躍するのです。

海では、酸素は海水中に存在する鉄と結びついて大量の酸化鉄を海底に堆積していきます。したがって海水中の鉄が除去されていき、海水の組成は大きく変化します。海でさらにその量を増やした酸素は、やがて大気へと移動して、大気の成分をも変えていったのです。

ところで、わたしたちは酸素といえば地球にしか存在しないように思いがちですが、実は宇宙全体で見れば、酸素は3番目に多い元素なのです（下表参照）。ところが、酸素はすぐにほかの物質と結びついて酸化反応に使われてしまうので、「O₂」という形では安定には存在できないのです。地球に酸素が多いのは、酸化に使われる分を補ってあまりあるほどつくられるからです。

宇宙全体の元素の組成 ケイ素を1×10⁶として比較

水素（H）……………… 2.79×10¹⁰

ヘリウム（He）…………2.72×10⁹

酸素（O） ……………… 2.38×10⁷

炭素（Ｃ） ………………1.01×10⁷

ネオン（Ne）……………3.44×10⁶

窒素（N） ……………… 3.13×10⁶

マグネシウム（Mg）……1.074×10⁶

ケイ素（Si） …………… 1.00×10⁶

「酸素の発生」とは、そのように大量に酸素がつくられるしくみが確立されたという意味です。

では、そのしくみはどのようにできあがったのでしょうか。

＊

次回は、地球と酸素についての解説をお届けします。

海はどうしてできたのか――壮大なスケールの地球進化史

地球に強くなる三部作！ 川の面白さは、家で地形図を広げて眺めているだけで、「なぜこんな姿をしているんだ?」という謎が次々に浮かんでくるところにあります。一筋の流れにひそむ、地球のマジックの謎解き、そひて数々のドラマチックな物語を追います。 【姉妹刊】 海はどうしてできたのか ・ 山はどうしてできるのか

この地球の海と大気の組成を、ひっくり返してしまった…顕微鏡レベルの微生物が起こした、驚愕の酸素大量増加