夫が壁に穴！「夫婦喧嘩」を義母に相談したら、夫をかばうまさかの返答が…【ママリ】
夫婦間でいろいろと不満が積み重なるとケンカも大規模なものになってしまうことってありますよね。この記事では、夫婦喧嘩の際に夫が壁に穴をあけた挙句、実家に帰ってしまったという投稿を紹介します。投稿者は夫が実家に帰ったと思い、義母に連絡をしましたが、なんと義母からは夫を一方的にかばい、なおかつ投稿者を責める返信がきました。義母とのやり取りでさらに不満が大きくなった投稿者ですが…。
当初の夫婦げんかの話からズレて、義母による「妻とはこうあるべき」という内容がどんどん送られてきて嫌気がさす投稿者さん。
夫婦げんかの際に壁に穴を開けた夫の行動には「子どもっぽい」という意見が寄せられていました。さらに、その後の義母とのやり取りには投稿者さんの日々の頑張りを労う言葉が集まっていました。
夫が壁に穴を開け、義母は夫をかばい、不満しかない
夫婦喧嘩で旦那が壁に穴を開けて出ていったのであまりにもムカついて夜中にお義母さんにLINEで『夫婦喧嘩して壁に穴を開けて出ていってしまったんですが実家にいますか？』と送りました。
私は実家が近くになくどんなに相手がいやでも行くところなんてありません。まして38歳の男が壁に穴を開けて実家に帰るなんてと思いお義母さんに伝えました。
朝にお義母さんからLINEで、
『実家にはかえって来ないですよ倉庫で真っ黒になって仕事しています（自営業なので）
主婦やっています？
奥さんは旦那様より早く起きて
朝ご飯を作りの支度しているのが普通です
旦那様と一所に朝何時までも寝ている事は
普通は出来ない事なのですよサラリーマンで無いのです
朝食を作って旦那様が食べて会社行ってらっしゃと見送ります
後は寝たかたらそれからいくらでも寝ていればればいい事なのです』とLINEがきました。
喧嘩の原因は全く別で私から旦那に不満を伝えた形で頭から私が主婦をやってないと言われたことに腹がたちました。確かに毎日は作れてなかったけどお見送りはしているし『主婦』をやってないと言われるなんてひどすぎると思いました。
出典：
qa.mamari.jp
夫婦げんかの後、家を出て行った夫の所在を確かめようと義母に連絡をした投稿者さん。しかし義母からは夫は義実家には来ていないことだけでなく、投稿者さんを叱るような内容も届きます。さらに…
なのでLINEで
私➡
おはようございます(^-^)/
しばらくはできてなかったですが最近はまた朝ごはん作って見送っています。
今はその話関係ないと思います。
おかあさんの言ってることは分かるし正しいです。
ただ、今回の喧嘩の理由は他のことですしお義母さんの娘は料理も掃除もしてないですよね？
と返しました。実際に娘はしていません。
お義母さん➡
赤ちゃんは可愛いです
其の前に旦那様が大事ですよ、旦那様あって赤ちゃんが産まれる旦那様は生活費で仕事して1人でやっていれば
ストレスが、溜まります其れを奥さんが気がついて声がけするのが普通
私➡ケンカ以外の時はちゃんとお疲れさまや労いの言葉もかけています。
女も一人で育児していればストレスたまります。
お互い様ではないでしょうか？
もちろん朝食はこれから毎日準備します。
腰痛がよくなる薬も疲れがとれる物も買ったりしています。
なにもしてない訳ではないので決めつけないでください。
お義母さん➡○○（娘）は結婚して家事お
やっていました
お弁当も作っていたのですがあり時
風邪の凄い病気をしてしまい其れからは
旦那さんがもう何もやらないでくれと言い出しました病気が治ってらからやっていたのですがお父さんが会社の電話番してくれと頼んだのです旦那さんの給料では家賃払えないので会社で働いてお父さんが家賃○○の働いて入りお金で払うようにしたのです旦那さんは○○が
働いたお金で家賃払っているので○○に
ありがとう助かります
旦那さんは○○に働いて家賃助かって入る
○○に対して感謝のつもりで旦那さんが夜だけごはん作ったりコンビニで買ったりして食べています
私➡
お弁当や朝ごはん最近作ってないのは私が悪いですが感謝してないなんて一言も言っていません。
お弁当も作るのであればちゃんと凝ったもの作りたいですが今はいっぱいいっぱいなので、子育ての専門の相談員に相談したら、旦那さんは大人なんだし育児大変だから無理しないで買って食べてもらっていいんだよと言ってくれましたし、他のママさんも作っていなかったのでそんなに無理して作らなくて良いのかなと思い作るのやめました。
家では電波悪く電話できません。
お義母さん➡お母さんは古いのですね今の若いお母さんはいわれなかったら分からなかたごめんなさいね古いお母さんでした反省しています?
私➡嫁の立場で言い過ぎました。失礼しました。
はじめての育児でいっぱいいっぱいでなんでこんなこと言われないといけないのか悲しくなりました。育児、姑、旦那、向かいのオバサンからの陰湿な嫌がらせで気が参ってしまいました。
出典：
qa.mamari.jp
当初の夫婦げんかの話からズレて、義母による「妻とはこうあるべき」という内容がどんどん送られてきて嫌気がさす投稿者さん。
夫婦のルールはそれぞれの家庭で作っていくものなので、義両親のルールを投稿者さんたちが守る必要なんて全くないはず。それでも義母は投稿者さんに「妻としてあるべき姿」と伝え続けます。
このようなやり取りに投稿者さんは心底疲れているようです。
夫や義母の言動にさまざまな意見が…
夫婦げんかに端を発した今回の投稿にはさまざまな意見が寄せられました。
お姑さんもかなり子離れできてない方だと思うのですが…まず旦那様。
あまりに子供すぎて大丈夫？と思いました。
お子さんはおいくつですか？
あまり気をはらずに周りのことはなるべく気にせずほっときましょう！
出典：
qa.mamari.jp
まず旦那さんですね・・・
マザコンですか？
お義母さんも子離れ出来てないし最悪ですね(>_<)
昔付き合ってた人がそんな感じでした。
ストレス溜まりますね。
お子さん居てそんな完璧に出来る人なんてなかなかいないですよ～
Mさんに余裕が出来たときにやれればいいと思いますよ(^ ^)
無理なさらないでくださいね！！
出典：
qa.mamari.jp
夫婦げんかの際に壁に穴を開けた夫の行動には「子どもっぽい」という意見が寄せられていました。さらに、その後の義母とのやり取りには投稿者さんの日々の頑張りを労う言葉が集まっていました。
夫婦間でのことは夫婦にしか分からないもの。義母に何を言われようとも、投稿者さんと夫が自分たちなりの家庭を作っていくのが大切ですよね。
記事作成: kate_mu_23
（配信元: ママリ）