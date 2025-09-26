クッション性があり電子機器や周辺アクセサリーの収納に便利な【ザノースフェイス】のリュックがAmazonで販売中！
13インチノート型PCの収納に最適！クッション性のある【ザノースフェイス】のリュックがAmazonで販売中！
電子機器やその周辺アクセサリーの収納に便利な、クッション性のあるデイパック。サイズ感は、ノート型PC13インチが簡易的に収まる14L容量。本体内部には、タブレットを収納できるスリーブポケットと、キークリップを内蔵したファスナー付きポケットを備えている。フロントのファスナー付きポケットは小物の仕分けに便利。クッション性のあるパッド入りショルダーハーネスは快適な背負い心地で、デイリーユースからビジネスシーンまで活躍する、丸みのあるシンプルなデザイン。
スリムなフォルムでデイリーユースに最適なデザイン。無駄のないシルエットがスタイリッシュな印象を演出する。
必要な荷物をスマートに収納できる構造。PCや小物を整理しやすく、通勤通学から普段使いまで幅広く対応する。
軽量かつ耐久性に優れた素材を採用。長時間の使用でも快適に持ち運びでき、アクティブな毎日を支える。
シンプルながらブランドらしい存在感が光るデザイン。アウトドアテイストを取り入れつつ都会的に仕上げられている。
