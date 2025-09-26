通気性と耐久性を兼ね備えた次世代フットウェア【キーン】のサンダルがAmazonで販売中！
独自構造でフィット感抜群、アウトドアから街歩きまで活躍！【キーン】のサンダルがAmazonで販売中！
Open Air Sneaker. 2本のコードと1枚のソールから作られた次世代のスニーカー。ゼロから靴作りの方法を再考し、構想から3年半の月日を経て完成した、革命的且つユニークなハイブリッド・フットウェア。With Socks：薄手のSocksからフリースSocksまで、組み合わせを変えることにより、3シーズン対応。
2本のコードとソールで構成された独自デザインが足にしなやかにフィット。個性的で快適な履き心地を実現するサンダル。
高い通気性と軽量性を兼ね備え、夏のアウトドアや街歩きに最適。長時間の使用でも快適さをキープできる。
耐久性に優れた素材とグリップ力のあるソールを採用。さまざまな地形やシーンで安心して歩ける設計になっている。
アクティブなシーンだけでなくカジュアルコーデにもマッチ。デザイン性と機能性を両立した万能な一足として重宝する。
