タレントのうつみ宮土理さん（82）が25日、主演するコメディ『I LOVE 豆子』の記者発表に登場。推し活で、推しの力士にあげたプレゼントについて明かしました。

2022年から上演が続く、うつみさん主演舞台『豆子』シリーズの第4弾となる『I LOVE 豆子』。今回はホームグラウンドである『キンケロ・シアター』で行われ、キンケロ・シアター15周年、夫・愛川欽也没後10年のアニバーサリーを飾る記念の舞台として10月3日に開幕します。

イベントでは、うつみさんの推し活の話題に。相撲好きとして知られるうつみさんですが「私ね推し活すると、何か本当に応援してるわよということを、相手に対して示したいんです。だから、そのためお菓子とかそういう世界じゃないし、まわしだ！と思ったんですよ」と、応援しているある力士にプレゼントを渡したことを明かしたうつみさん。

■うつみ宮土理、推し力士へ“まわし”をプレゼント

続けて「“キンケロ・シアター”なんて入って私のマンガチックな顔で出てきてくださったらいいなってふとよぎったのが最初思いつきで、やっぱりいらないって言われちゃったら困るから、若隆景関の家族と仲良しの方がラジオ体操で一緒にやっている方がいらして、どんなものかしらって言ったら、『喜ばれるんじゃない』って言うんで、奥様に聞いていただいたら喜んでくださって、『本当ですか？』って言ってくださって、それでデザインを考えて、こういうの考えてますけどって言って、化粧まわし屋さんにご連絡して、若隆景関もそれだったらいいって、“キンケロ・シアター”って中に入れて。やっぱり宣伝したいですからね、全国放送ですよ。なんだろうキンケロ・シアターって、それで真ん中にマンガチックな私の顔を刺しゅうしていただいて、ばっちしでした」と笑顔で語りました。

さらに、プレゼントしたことがきっかけで、若隆景関とはつながりができたそうで「その後、ご一緒にお食事したりする時間がありましたし、ご家族でおすし食べたりなんかする時間があって、『うつみさんの応援が力になります』って言われたときはうれしかったですね」と語りました。