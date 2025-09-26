◇WBC世界バンタム級王座決定戦 那須川天心-井上拓真(11月24日、TOYOTA ARENA TOKYO)

プライムビデオは25日、11月24日に開催されるWBC世界バンタム級王座決定戦、同級1位・那須川天心選手と2位の井上拓真選手の対戦を発表しました。

那須川選手はキックボクシングからプロボクシング転向8戦目。プロボクシングデビューから7戦全勝で24年10月にはバンタム級で地域タイトルのWBOアジア・パシフィック王座を獲得。今年2月には元WBO同級王者ジェーソン・モロニー選手に判定勝ちしました。

今回の対戦カード発表会見に出席した那須川選手は「これまでの7戦、自分の中でつぼみをつけてきたと思う。今回の試合で花を開かせようと思いますのでみなさんご注目ください」と意気込みました。

対する井上選手はバンタム級で過去にWBC暫定王座とWBA王座を獲得。世界スーパーバンタム級4団体統一王者の兄・井上尚弥選手と兄弟世界王者の偉業を成し遂げました。

24年10月に堤聖也選手(現WBA同級休養王者)に判定負けを喫して陥落したものの、1年ぶりの再起戦で3度目の世界王座を狙います。井上選手は「過去一モチベーションが上がっていますし、11月24日は必ず王座に返り咲きたい」と意気込みました。