◇プロ野球パ・リーグ 西武5-4日本ハム（25日、ベルーナドーム）

西武が本拠地で日本ハムに逆転勝利。試合後、西口文也監督が選手たちを称賛しました。

試合は4点ビハインドで迎えた7回、2アウト1、2塁の場面で滝澤夏央選手がタイムリーで2点返します。さらに打線がつながり、ネビン選手が3ランホームランを放って逆転に成功。そのままリードを守り抜き、逆転勝利を飾りました。

試合後、西口監督は逆転勝利について、「選手一人ひとりが、最後まで諦めずにやってくれた結果」とコメント。

7回で西川愛也選手がみせたホームヘッドスライディングの好走塁については、「愛也が最後まで諦めず走ってヘッドスライディングして、執念で取ってくれた1点だと思います」と振り返り、その際のビデオ判定には「半信半疑でしたけどね」と安どの表情でこたえました。

さらにこの日の決勝点となる3ランを放ったネビン選手に関しては、「ここ最近結果が出ていなかったのでね。本人が一番うれしいんじゃないんでしょうかね」とコメントしました。

最後にファンの皆さんへ向け、「ファンの皆さんの声援は日々選手の背中を押してくれている。なかなか結果は出ていないですけども、明日もまたファンの皆様には大きな声援を送ってほしい」と語りました。