2位DeNAとの直接対決を前に、先発マウンドにあがる巨人・山粼伊織投手とグリフィン投手が思いを語りました。

2位につけるDeNAを2.5ゲーム差で追っている3位巨人。両チーム残り5試合となる中、巨人は26日から敵地・横浜スタジアムでの2連戦に臨みます。逆転2位でのCS進出に向けて負けられない戦いとなる中、26日の先発マウンドには山粼投手が起用されており、翌日にはグリフィン投手が登板予定となっています。

山粼投手は「残り試合も少ないですし、本当にもう最初からいけるところまで、全力でいこうと思います」とコメント。「優勝を目指してずっとやっていたんで、優勝できなかったのが悔しい」と思いを吐露しながらも、「優勝はもうできないってなっちゃったんで、あとは東京ドームで試合ができるように頑張るだけ」と、2位でのCS進出に向けて意気込みを語りました。

グリフィン投手は8月2日の登板を終えて以降、右膝痛で離脱。約1か月半ぶりとなるマウンドが大事な試合となりますが「この2試合だけじゃなくて、残り5試合全部大事。1試合1試合一つずつ」と登板への思いを明かしました。今季はDeNA戦に4登板し、3勝で防御率1.57と好相性も見せているグリフィン投手ですが「責任は感じる。だけど勝つためにはチーム全員がそれぞれの役割を果たさなきゃいけないので、チーム全体で努力して頑張りたい」と語りました。