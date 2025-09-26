東京ばな奈の“ぽんちゃめ”が期間限定で再登場♡通販でも出会えるチャンス

東京ばな奈ワールドから、この秋も待望のニュースが届きました。大人気アニマルシリーズの“ギャルたぬき”「ぽんちゃめ」が、2025年10月1日(水)から再登場します。キャラメル風味のふかふかスポンジととろけるカスタードが魅力のスイーツは、店舗だけでなく10月14日(火)から12月26日(日)まで全国通販にもお目見え♡秋のティータイムやギフトにぴったりの限定お菓子を、この機会にチェックしてみて。

ふかふかスポンジとキャラメルバナナクリーム

「東京ばな奈ぽんちゃめ」は、キャラメル風味のふんわりスポンジに、コク深いキャラメルバナナカスタードを閉じ込めた限定フレーバー。

ひと口頬張れば、甘さと香ばしさのダブルハーモニーが広がります。

中のクリームは“ぽんちゃめ”のこんがりカラーに合わせた特製で、とろ～りとろける食感が魅力。秋らしいまろやかな味わいに、思わず笑顔になってしまうはずです。

ぽんちゃめの可愛い姿と遊び心♡

おちゃめなタヌキの女の子“ぽんちゃめ”は、頭にピンクのお花をのせたキュートなキャラクター。

パッケージにはウインクやバンザイなど、全5種類の表情が描かれており、どのぽんちゃめに出会えるかは開けてからのお楽しみです♪

なかでもハートをのせたデザインはラッキー柄！思わず集めたくなる可愛さで、手土産やギフトにもぴったり。

販売情報と期間限定のラインアップ

東京ばな奈ぽんちゃめ キャラメルバナナ味、「見ぃつけたっ」



4個入 価格：734円／価格：8個入 1,350円／価格：12個入 1,998円

発売日：2025年10月1日(水)～

販売店：東京ばな奈s(JR東京駅 八重洲地下中央改札外)／羽田空港 第1ターミナル 特選洋菓子館／東京ばな奈スタジオ 1F-STUDIO 大丸東京店（12個入は取り扱いなし）ほか一部姉妹店

通販：2025年10月14日(火)～12月26日(日)まで全国販売

※1箱にすべての絵柄が揃わない場合があります。

秋のおやつに“ぽんちゃめ”をお迎えして♡

この秋、東京ばな奈ワールドから再登場する「ぽんちゃめ」は、甘さと香ばしさのバランスが絶妙なキャラメルバナナ味。

パッケージの愛らしい表情も楽しめる、とびきりキュートな期間限定スイーツです。店舗でも通販でも出会える今だけのチャンスに、ぜひ手に取ってみてはいかがでしょうか。

あなたのおやつ時間や贈り物に、心ときめくひとときを添えてくれるはずです。