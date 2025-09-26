目まぐるしく変化する現代、心穏やかに日常を送ることが難しくなっているという方もいるのではないでしょうか。そんなとき、学校や施設へ宇宙講座を届ける活動をしている「あいプラネット」代表の野田祥代さんは、一呼吸して「心だけ宇宙に緊急避難」することをすすめています。今回は、野田さんの著書『夜、寝る前に読みたい宇宙の話』から一部を抜粋してお届けします。

太陽のこと ― 日の昇る惑星（ホシ） ―

私たち人間は、朝日や夕日にときどき特別な想いをもつことがあるものです。

美しい朝焼けを目にして、今日も良い一日でありますようにと願う朝が、きっと誰しもあることでしょう。

大きく沈んでいく夕日に、切ない気持ちになることもあるかもしれません。

太陽は、46億年ものあいだひたすら輝き、地球の半分を照らし続けています。

地球の表面にいる者にとっては、太陽が昇り地上を照らしているあいだが昼、沈めば夜の世界がやってきます。

一日で空がぐるりとまわっていくように見える天の動きを「日周運動」といいます。

バスや電車に乗っていると、外の風景は進行方向と反対側に流れていきますが、これと同じように、地球はコマのように一日でひとまわり（自転）していて、そこに乗っている私たちには空全体が東から西へ動いていくように見えるのです。

地球に乗るあなたも、光の当たるところ（昼）と反対側の暗闇（夜）とを、毎日メリーゴーランドのように通り抜けています。

いっぽう、地球上には太陽が昇らない地域もあります。

北極や南極、それに近い地域には、冬になると一日中太陽が昇らない時期があるのです。

この現象を「極夜」といいます。太陽が一日中沈まない「白夜」を知っている人のほうが多いかもしれませんね。

でも、極夜はどこでもずっと真っ暗というわけではありません。

南極にある日本の昭和基地では、お昼前後に薄明るくなる時間帯があって、屋外の作業はこの貴重な時間帯をねらってするのだそうです。

ところで、昼間の青空では太陽が圧倒的な存在感ですが、満月の頃には、西に沈む太陽の反対側（東の空）に大きくてまん丸な月が昇ってきます。

ああ月があるなあ、と、ふと気がつくのは、月が満ちて存在感を増してきたときなのでしょう。

満月と太陽、「見かけの大きさ」はどちらが大きい？

ここでひとつクイズです。

満月と太陽を比べたら、「見かけの大きさ」はどちらが大きいと思いますか。

太陽を直接見てしまうと強烈なエネルギーで目をいためてしまいますから、ここでは観測専用メガネなど正しい方法で観たとしましょう（※1）。

答えは、「太陽と月の見た目のサイズは、ほとんど同じ」。

予想が当たった人もいるかもしれませんね。

でもちょっと奇妙じゃないでしょうか？

太陽は、実際には月の400倍も大きな巨大天体です。どうしてそんなにサイズの違う2つのものが同じ大きさに見えるのでしょう。

その理由は単純で、太陽が月よりうんと遠くにあるからです。しかも、ただ遠いだけではなくて、400倍大きな太陽が、月より400倍だけ遠いところにあります。

つまり太陽と月は、「大きさ」も「地球からの距離」も同じ400倍だけ違っていて、そのためにうまい具合に同じ大きさに見えているというわけです。

さらにおもしろいのは……

さらにおもしろいのは、この倍率が、「今、たまたま」ということです。

実は、月は毎年3.8cmほどのペースで地球から遠ざかっています。100年で4m離れる計算です。

4mだと違いはわからないかもしれませんが、大昔はもっと近くにあったわけですから、タイムマシンで月ができたての頃の地球にタイムトリップしたら、今より何十倍も大きな月にびっくりするはずです。

反対に、将来は月が離れていきます。

現代の私たちは世界中で月を見ることができますが、計算によると、月が離れ切った遠い未来では、月がはるか上空の同じ場所で満ち欠けをくり返します。

月の出も月の入りもなく、ただ同じ空でじっと動かない月――。

もしもその世界にも生物が地球に暮らしているなら、月が見える地域に暮らす彼らだけが単調に形を変える天体を見上げることでしょう（※2）。

さて、月が離れつつあるのは、宇宙空間に浮かぶ天体が自然の法則にしたがっているからにすぎません。

その奇遇に気がつく者がいなければ、おもしろくも何ともないでしょう。

けれども、長い時間をかけて大きく変わっていく天体の関係性の中で、たまたま太陽と月が同じ大きさに見えるスペシャルなタイミングに、この奇遇に気づけるほど十分に進化した私たちがいて、「へえー」とやっています。

淡々とした無機質な宇宙のできごとも、びっくりしたり感心したりする心があれば、奥の深い「風景」に変わります。

昇っては沈む太陽

月のときと同じように、地球を地球儀のサイズまで小さくしてみます。

この小さな世界では、人間は電子顕微鏡でようやく探せるほどの小さい微生物のサイズでした。小さな小さなあなたは、地球儀の表面をちょっとだけあっちへ行ったりこっちへ行ったりしているでしょう。

太陽の大きさ（直径）は地球の約100倍です。

小さい世界では、太陽は「学校のプール全体」くらいの大きさになります（プールサイドを含めて全体を30mとしています）。

微生物と、地球儀と、プール。

これが、あなたと、地球と、太陽の、ざっくりとしたサイズ比べです。

太陽は、地球から1億5000万km先の宇宙空間に浮かんでいます。地球1万個分の距離です。小さい世界では4km。歩いて1時間、自転車なら15分ほどの距離です。

つまり地球と太陽は、「地球が地球儀なら、太陽は4km先にあるプール」

あなたが暮らしている町にあてはめて、大きさの違いを思い描いてみてください。4km先には何があるでしょうか？

ただし、地球と太陽を埋める空間は、街並みでも山並みでもありません。音なし、匂いなし、冷たくて空気のない、底なしの暗闇です――。

「あたりまえ」について考える

ところで、たとえば休み明けの朝などに雨が降っていたり雲がどんよりしていたりすると、なんとなく気分がアガらない、という経験はありませんか。ひとつ余分に気合いがいるし、気候の変化で不調を感じる人も少なくないでしょう。

いっぽうで、澄んだ青空からきらきらと太陽の光が射して、やさしい風が吹く日は、自然と気持ちも晴れて心穏やかになったりします。



実際、日光不足が不眠やイライラなどの不調を引き起こすことがあるように、私たちは適度に太陽の光を浴びることで、健やかな生活リズムを整えています。

そもそも、太陽の光がないと、植物は生きることができず、植物がいないと、草食動物は生きることができず、草食動物がいないと、肉食動物も生きることができません。

ということは、植物と太陽光との反応（光合成）でつくられる酸素が少しでも足りず、生きる糧である動植物がいない世界では、あなたはそこでゆっくり本を読むことはできないし、それどころか息ができないし、そこに居ることさえできない、ということになります。

日の昇る惑星に生まれた生物の宿命で、太陽の光がなければ生きることも生まれてくることもできないのです。

そんなのあたりまえ、でしょうか？

もしそう思う場合は、もう一度「あたりまえ」について考えてみてほしいのです。

太陽に勇気づけられる私たち

命のエネルギー源である太陽は、46億年前に輝き始めました。

燃料は、もって生まれた水素です。

「核融合」という方法でばく大なエネルギーを今も生み出し続けています。

第3惑星である地球は、太陽のエネルギーがほどよく届くところでコマのように自転しながら、太陽側を向く昼と反対側の夜とをつくっています。

私たちは地球の表面にひっつくように暮らしていて、その昼と夜の世界を命の続くかぎり通り抜けます。

今日あなたを照らす太陽は、あなたのおじいちゃんやおばあちゃんを照らしていた太陽と同じ太陽です。

ゆるぎない法則で世界中を等しく照らしながら、太陽は明日も、来年も、10年後も、あなたや私がいなくなり、若者やその孫の世代もいなくなる遠い未来の世界でも、変わらず地上を照らしているでしょう。

そうして、いつの日か太陽が輝くのをやめるか、地球が自転をやめるその瞬間まで、地上の昼と夜は続いていきます。

地球の上でどんなことが起きた日も、必ず昇っては沈んでいく太陽。

そのことが大きな勇気をくれることもあれば、切ない気持ちにさせることもあるのでしょう。

でも、その一回転こそが、あなたがせいいっぱい生きる今日という日です。

人がきらめく朝日に手を合わせ、赤く沈む夕日に勇気づけられるのは、私たちは本当はそれで十分なのだということを、心のどこかで知っているからかもしれません。

※1 太陽は、絶対に直接見ないようにしましょう。黒い下じきやサングラスも危険です。専用のグラスやピンホールなど、太陽の観察方法は科学館や国立天文台などのホームページでも紹介されていますので、ぜひ参考にしてください。

※2 ここで紹介したのは何十億年も先の計算上の話で、実際にはその前に太陽の寿命がきてしまいます。

